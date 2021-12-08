Каррера: «У «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы»

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Думаю, у «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать.

Я не видел их первого матча с польским клубом, но мне кажется, что завтра «Спартак» покажет совсем другую игру и другой уровень — как по физическому, так и по психологическому состоянию. Они достаточно убедительно играют в Лиге Европы, поэтому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать», — цитирует Карреру Sport24.