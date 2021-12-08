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Каррера: «У «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы»

15:07
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Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Думаю, у «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать.

Я не видел их первого матча с польским клубом, но мне кажется, что завтра «Спартак» покажет совсем другую игру и другой уровень — как по физическому, так и по психологическому состоянию. Они достаточно убедительно играют в Лиге Европы, поэтому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать», — цитирует Карреру Sport24.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й строчке с 6 очками.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

 

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-08-karrera-u-spartaka-bolshiye-shansy-obygrat-legiyu-i-vyyti-v-pley-off-ligi-yevropy

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»