Каррера: «У «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы»
Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».
«Думаю, у «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать.
Я не видел их первого матча с польским клубом, но мне кажется, что завтра «Спартак» покажет совсем другую игру и другой уровень — как по физическому, так и по психологическому состоянию. Они достаточно убедительно играют в Лиге Европы, поэтому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать», — цитирует Карреру Sport24.
Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й строчке с 6 очками.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-08-karrera-u-spartaka-bolshiye-shansy-obygrat-legiyu-i-vyyti-v-pley-off-ligi-yevropy
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