Комбаров считает, что из-за отсутствия Соболева и Ларссона «Спартак» будет осторожничать с «Легией»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Легией».

«Учитывая то, что Соболев и Ларссон не будут завтра играть, наверно, ребята начнут где-то осторожно. Думаю, выйдут с мыслями, что результат превыше всего, что любой пропущенный гол может стать роковой ошибкой для «Спартака». Может быть, где-то будут играть больше от обороны и рассчитывать на быстрые атаки и контратаки.

Этот матч так же важен для «Легии», как и для «Спартака». В этой группе может любая команда занять первое-второе место. В любом случае это неудобный соперник с точки зрения того, что очки нужны всем: и им, и нам. Думаю, они будут настраивать по-особому. Будет тяжело", — сказал Комбаров «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.