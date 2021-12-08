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Комбаров считает, что из-за отсутствия Соболева и Ларссона «Спартак» будет осторожничать с «Легией»

14:45
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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Легией».

«Учитывая то, что Соболев и Ларссон не будут завтра играть, наверно, ребята начнут где-то осторожно. Думаю, выйдут с мыслями, что результат превыше всего, что любой пропущенный гол может стать роковой ошибкой для «Спартака». Может быть, где-то будут играть больше от обороны и рассчитывать на быстрые атаки и контратаки.

Этот матч так же важен для «Легии», как и для «Спартака». В этой группе может любая команда занять первое-второе место. В любом случае это неудобный соперник с точки зрения того, что очки нужны всем: и им, и нам. Думаю, они будут настраивать по-особому. Будет тяжело", — сказал Комбаров «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»