Рианчо об игре «Спартака» в Лиге Европы: «Матч с «Легией» должен быть выигран!»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Легией».

«Завтра финальный матч «Спартака» в Лиге Европы, и это тот матч, который должен быть выигран! Это очень важная игра, в которой не надо концентрироваться на потерях команды, хоть это Соболев с Ларссоном. Мы должны фокусироваться на нашем потенциале и положиться на тех игроков, которые выйдут завтра на поле. Но с «Легией» будет нелегко. Считаю, что «Спартак» должен верить в свой стиль игры, уважать соперника, но не подстраиваться под него», — сказал Рианчо «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.