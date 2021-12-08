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Рианчо об игре «Спартака» в Лиге Европы: «Матч с «Легией» должен быть выигран!»

15:12
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Легией».

«Завтра финальный матч «Спартака» в Лиге Европы, и это тот матч, который должен быть выигран! Это очень важная игра, в которой не надо концентрироваться на потерях команды, хоть это Соболев с Ларссоном. Мы должны фокусироваться на нашем потенциале и положиться на тех игроков, которые выйдут завтра на поле. Но с «Легией» будет нелегко. Считаю, что «Спартак» должен верить в свой стиль игры, уважать соперника, но не подстраиваться под него», — сказал Рианчо «СЭ».

«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»