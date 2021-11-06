«Галатасарай» подал протест на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом»
«Галатасарай» подал протест в УЕФА на результат матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1) из-за двух желтых карточек, показанных защитнику москвичей Дмитрию Живоглядову, после которых того не удалили с поля.
«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в заявлении «Галатасарая» в Twitter.
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» могут переиграть? Почему не удален Живоглядов?
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