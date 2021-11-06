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Судейство

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» могут переиграть? Почему не удален Живоглядов?

13:33
Скриншот «Матч Премьер». Скриншот «Матч Премьер». Скриншот «Матч Премьер».
Скриншот «Матч Премьер».
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В конце матча 4-го тура Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1) арбитр Сандро Шерер своими действиями дал повод подумать, что он вынес два предупреждения Дмитрию Живоглядову и ошибочно не удалил его.

Игрок железнодорожников совершил фол в центре поля и заслуженно был наказан желтой карточкой, которую судья показал ему «в спину». Тут же у боковой линии началась массовая конфронтация. Живоглядов не был ее инициатором и участником — он подошел чуть позже. Выглядело так, что он попытался помочь погасить конфликт.

После этого швейцарский судья наказал предупреждениями двух основных участников стычки — Дмитрия Баринова и Мбая Дианя. Но снова показал желтую карточку Живоглядову, который жестом и мимикой выразил недоумение таким наказанием.

Ошибка Шерера в том, что он никак не объяснил основания для такого наказания. Достаточно было просто рукой показать, что карточка выносится за тот фол в центре поля, чтобы избежать недопонимания. Иначе выглядело так, что арбитр вынес ему два предупреждения и ошибочно не удалил.

В протоколе на сайте УЕФА у Живоглядова значится одна желтая карточка, показанная после стычки игроков.

Болельщики «Галатасарая» начали писать, что УЕФА должен переиграть матч, потому что футболист «Локомотива» ошибочно не удален. Если протест турецким клубом не подан, а об этом не было сообщений, то сегодня подавать его поздно. Делать это нужно было в течение 24 часов после игры. Кроме того, вместе с подачей протеста нужно было произвести соответствующую выплату в 1 тысячу евро за его рассмотрение.

Скриншот «Матч Премьер».
Скриншот «Матч Премьер».
Скриншот «Матч Премьер».
Скриншот «Матч Премьер».
Галатасарай — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Александр Бобров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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