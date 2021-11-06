Мозес: «Если «Спартак» будет играть друг за друга, как с «Лестером», то мы сможем победить любого»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Матч был потрясающим, — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака». — У нас был план, и мы его выполнили. Отлично сыграли в обороне и максимально осложнили жизнь «Лестеру» на нашей половине. Очень довольны игрой и будем готовиться ко встрече с «Локомотивом».

Полузащитник ответил, когда он начнет отмечаться результативными действиями в чемпионате России.

«У нас еще достаточно времени в чемпионате России. Может, оформлю хет-трик в матче с «Локомотивом». Шутка. Наша главная задача — сохранить командную работу. «Если «Спартак» будет играть друг за друга, как с «Лестером», то мы сможем победить любого», — сказал он.

Встреча состоялась 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. На 51-й минуте игры счет открыл полузащитник московской команды Виктор Мозес. Через семь минут «Лестер» отыгрался благодаря голу защитника Даниэля Аматрея. На 75-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти в исполнении нападающего Джейми Варди.

После четырех туров группового этапа «Спартак» набрал четыре очка и расположился на последнем месте в турнирной таблице группы C. «Лестер» с пятью баллами идет на третьей позиции. Лидирует в таблице «Наполи», набравший семь очков. На второй строчке — «Легия» (6).