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А если «Локомотиву» засчитают поражение или заставят переигрывать матч с «Галатасараем»? Расклады после скандала в Лиге Европы

«Галатасарай» — «Локомотив»: поражение или переигровка матча? Расклады после скандала в Лиге Европы
22:00
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
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Сегодня «Галатасарай» подал протест на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом» из-за того, что защитника москвичей Дмитрия Живоглядова не удалили с поля после двух желтых карточек.

Что будет, если российскому клубу присудят техническое поражение 0:3? Таблицы группы тогда будет выглядеть так:

1. «Галатасарай» — 10 очков, разность мячей — 5-0;
2. «Лацио» — 5, 4-3;
3. «Марсель» — 4, 3-3;
4. «Локомотив» — 1, 1-7.

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи:

5-й тур: «Галатасарай» — «Марсель», «Локомотив» — «Лацио»;
6-й тур: «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».

При таком раскладе шансы «Локомотива» попасть в плей-офф Лиги Европы станут еще ниже. Для этого нужны такие результаты:

— «Локомотив» выигрывает два матча, а «Лацио» не обыгрывает «Галатасарай»;
— «Локомотив» обыгрывает «Лацио» и играет вничью с «Марселем», при этом «Марсель» и «Лацио» проигрывают «Галатарасаю». Тогда у трех команд будет по 5 очков, и «Локомотиву» нужно будет обойти соперников по разности мячей внутри матчей этой «подгруппы» из трех команд. С учетом поражения 0:2 от «Лацио» это будет сделать непросто.

Что будет, если УЕФА оставит результаты в силе? Полные расклады — здесь.

Если же матч будет переигран, то это может даже пойти на пользу «Локомотиву». В случае поражения он все равно останется с необходимостью обыгрывать «Марсель» и «Лацио», а вот в случае победы над турками ситуация в группе окончательно запутается. Для выхода в плей-офф наверняка хватит уже не 6 очков в играх с французской и итальянской командами, а четырех.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»