А если «Локомотиву» засчитают поражение или заставят переигрывать матч с «Галатасараем»? Расклады после скандала в Лиге Европы

Сегодня «Галатасарай» подал протест на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом» из-за того, что защитника москвичей Дмитрия Живоглядова не удалили с поля после двух желтых карточек.

Что будет, если российскому клубу присудят техническое поражение 0:3? Таблицы группы тогда будет выглядеть так:

1. «Галатасарай» — 10 очков, разность мячей — 5-0;

2. «Лацио» — 5, 4-3;

3. «Марсель» — 4, 3-3;

4. «Локомотив» — 1, 1-7.

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи:

5-й тур: «Галатасарай» — «Марсель», «Локомотив» — «Лацио»;

6-й тур: «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».

При таком раскладе шансы «Локомотива» попасть в плей-офф Лиги Европы станут еще ниже. Для этого нужны такие результаты:

— «Локомотив» выигрывает два матча, а «Лацио» не обыгрывает «Галатасарай»;

— «Локомотив» обыгрывает «Лацио» и играет вничью с «Марселем», при этом «Марсель» и «Лацио» проигрывают «Галатарасаю». Тогда у трех команд будет по 5 очков, и «Локомотиву» нужно будет обойти соперников по разности мячей внутри матчей этой «подгруппы» из трех команд. С учетом поражения 0:2 от «Лацио» это будет сделать непросто.

Что будет, если УЕФА оставит результаты в силе? Полные расклады — здесь.

Если же матч будет переигран, то это может даже пойти на пользу «Локомотиву». В случае поражения он все равно останется с необходимостью обыгрывать «Марсель» и «Лацио», а вот в случае победы над турками ситуация в группе окончательно запутается. Для выхода в плей-офф наверняка хватит уже не 6 очков в играх с французской и итальянской командами, а четырех.