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«Айнтрахт» — третий клуб в истории ЛЕ, который завоевал трофей без поражений, начиная с группового этапа

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«Айнтрахт» — третий клуб в истории Лиги Европы, который начал сезон с группового этапа и завоевал трофей ни разу не проиграв.

На счету немецкого клуба 13 матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы, в которых команда одержала 8 побед и 5 встреч сыграла вничью.

Ранее победу в турнире, не потерпев ни одного поражения и при этом, играя с группового этапа, одерживали «Вильярреал» в сезоне-2020/21 и «Челси» в сезоне-2018/19.

Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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