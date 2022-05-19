Канчельскис: «Достойный ли матч для финала ЛЕ? А вы хотите, чтобы счет был 10:10?»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Айнтрахта» в финале Лиги Европы над «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4).

«Достойный ли матч для финала? А вы хотите, чтобы счет был 10:10? Почему люди считают, что это недостойная игра. Это финал, который команды хотят выиграть. Первый тайм был очень напряженный, все понимали, что нельзя открываться. Во втором тайме игра была поинтереснее. Давайте тогда посмотрим, какой будет финал «Спартак» — «Динамо». Вы думаете, что там будет открытый футбол? Все сражались в этой игре. Шотландцы всегда будут биться и сражаться до конца. Дошло все до пенальти, но что поделаешь. Ничего страшного не случилось. Поздравляем «Айнтрахт» с победой, молодцы», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».

В следующем сезоне «Айнтрахт» выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.