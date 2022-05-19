Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:35

Канчельскис: «Достойный ли матч для финала ЛЕ? А вы хотите, чтобы счет был 10:10?»

Канчельскис оценил игру команд в финале Лиги Европы
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
18 мая. Финал Лиги Европы. «Айнтрахт» — «Рейнджерс» — 1:1, пенальти — 5:4.
Фото AFP

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Айнтрахта» в финале Лиги Европы над «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4).

«Достойный ли матч для финала? А вы хотите, чтобы счет был 10:10? Почему люди считают, что это недостойная игра. Это финал, который команды хотят выиграть. Первый тайм был очень напряженный, все понимали, что нельзя открываться. Во втором тайме игра была поинтереснее. Давайте тогда посмотрим, какой будет финал «Спартак» — «Динамо». Вы думаете, что там будет открытый футбол? Все сражались в этой игре. Шотландцы всегда будут биться и сражаться до конца. Дошло все до пенальти, но что поделаешь. Ничего страшного не случилось. Поздравляем «Айнтрахт» с победой, молодцы», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч прошел в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».

В следующем сезоне «Айнтрахт» выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.

Андрей Канчельскис
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» в Севилье
«Айнтрахт» — третий клуб в истории ЛЕ, который завоевал трофей без поражений, начиная с группового этапа
«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс»: драка фанатов, толпа во Франкфурте, экс-спартаковец на поле
Алдонин назвал финал Лиги Европы не очень зрелищным
Мостовой — о финале Лиги Европы: «Айнтрахту» просто немного больше повезло»
Защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы. Костич — лучший по ассистам
«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: все голы финала Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин назвал финал Лиги Европы не очень зрелищным

«Айнтрахт» — третий клуб в истории ЛЕ, который завоевал трофей без поражений, начиная с группового этапа
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости