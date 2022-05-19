«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: видеообзор финала Лиги Европы

«Айнтрахт» переиграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Матч прошел на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье.

В основное время команды обменялись голами. На 66-й минуте забил Джо Арибо, а на 69-й — Рафаэль Борре. В дополнительное время забитых мячей не было, поэтому победитель определился в серии пенальти.

Каждая команда сделала по пять ударов с одиннадцатиметровой отметки. Только полузащитник шотландской команды Аарон Рэмзи не смог забить — Кевин Трапп ногой отбил мяч.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.