Английская бригада арбитров обслужит матч «Локомотива» с «Лацио»
12:24
Английский арбитр Крейг Поусон назначен главным судьей на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лацио» и «Локомотивом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Ассистентами в этом матче будут Ли Беттс и Иан Хассин, резервный арбитр — Питер Бэнкис, видеопомощник рефери — Крис Кэванах (все — Англия), ассистент видеопомощника — испанец Хуан Мартинес.
Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября в Риме. Начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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