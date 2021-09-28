Английская бригада арбитров обслужит матч «Локомотива» с «Лацио»

Английский арбитр Крейг Поусон назначен главным судьей на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лацио» и «Локомотивом», сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистентами в этом матче будут Ли Беттс и Иан Хассин, резервный арбитр — Питер Бэнкис, видеопомощник рефери — Крис Кэванах (все — Англия), ассистент видеопомощника — испанец Хуан Мартинес.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября в Риме. Начало — в 22.00 (мск).