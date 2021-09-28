Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Английская бригада арбитров обслужит матч «Локомотива» с «Лацио»

12:24
Теги:

Английский арбитр Крейг Поусон назначен главным судьей на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лацио» и «Локомотивом», сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистентами в этом матче будут Ли Беттс и Иан Хассин, резервный арбитр — Питер Бэнкис, видеопомощник рефери — Крис Кэванах (все — Англия), ассистент видеопомощника — испанец Хуан Мартинес.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября в Риме. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://uefa.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Казахстан обыграл Иран и вышел в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу
«Нижний Новгород» — ЦСКА: все голы матча
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»