Словацкая бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак»
11:54
Словацкий арбитр Иван Кружляк назначен главным судьей на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак», информирует официальный сайт УЕФА.
Ассистентами Кружляка станут его соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор, четвертый арбитр — Петар Кралович. На ВАР будут работать немец Бастиан Данкерт и голландец Кевин Блом.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября на «Сан-Паоло». Начало — в 19.45 (мск).
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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