Словацкий арбитр Иван Кружляк назначен главным судьей на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак», информирует официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Кружляка станут его соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор, четвертый арбитр — Петар Кралович. На ВАР будут работать немец Бастиан Данкерт и голландец Кевин Блом.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября на «Сан-Паоло». Начало — в 19.45 (мск).