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Словацкая бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак»

11:54
Футболисты «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Словацкий арбитр Иван Кружляк назначен главным судьей на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак», информирует официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Кружляка станут его соотечественники Бранислав Ханцко и Ян Позор, четвертый арбитр — Петар Кралович. На ВАР будут работать немец Бастиан Данкерт и голландец Кевин Блом.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября на «Сан-Паоло». Начало — в 19.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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