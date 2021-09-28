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Сергей Иванов рассудит матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Монако»

12:25
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Российский судья Сергей Иванов назначен на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Монако», информирует официальный сайт УЕФА.

Помощниками Иванова будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Видеопомощник — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Алексей Лунев. Кирилл Левников назначен резервным арбитром.

Матч «Реал Сосьедад» — «Монако» состоится 30 сентября. Начало встречи — в 19:45 (мск).

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Александр Кравченко все материалы автора

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