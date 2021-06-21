Лучше бы Украина сыграла в поддавки. Ужасный матч с Австрией, третье место и риск вылета до плей-офф

Сборная Украины по делу проиграла Австрии и финишировала третьей в группе С. Возможно, желто-синие не выйдут в 1/8 финала.

Евро-2020. Группа C

Украина — Австрия — 0:1 (0:1)

Гол: Баумгартнер, 21.

Украина: Бущан, Караваев, Зинченко, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85), Забарный, Сидорчук, Малиновский (Цыганков, 46), Шапаренко (Марлос, 68), Ярмоленко, Яремчук.

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Забитцер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич, К.Шлагер, Баумгартнер (Шепф, 33), Арнаутович (Калайджич, 90).

Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все — Турция).

ВАР: Иррати (Италия). Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (все — Испания).

21 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».

Накануне матча многие СМИ заговорили о возможной игре в поддавки, и эту теорию косвенно подтвердили букмекерские линии. В последние дни было зафиксировано много ставок на ничью в матче Украина — Австрия, из-за чего коэффициент на этот исход рухнул и стал наиболее вероятным — примерно 2.00. Конечно, ничья могла устроить обе команды — они бы набрали по четыре очка и, скорее всего, вышли бы в плей-офф. Но тренеры и игроки сборных отмахивались, когда эту тему поднимали журналисты. Андрей Шевченко и вовсе едва не вспылил: «Любой подобный разговор должен пресекаться. Это неправомерно. Теоретически ничья нас устраивает, но если выходить на игру с такой мыслью, то ты никогда не добьешься определенного результата».

Сейчас легко подогнать задачу под ответ и предположить, что сборная Украины изначально собиралась уступить австрийцам. Какая-то логика есть: накануне стало известно, что вторая команда группы С выходит в 1/8 финала на Италию, которая всухую обыгрывает каждого соперника на этом Евро. А в матче между Украиной и Австрией как раз решалась судьба второго места, причем наши соседи заняли бы его даже в случае ничьей.

?? Second-half Ukraine recovery ??#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Но, разумеется, ни на какое поражение Украина не играла. Это и с моральной точки зрения глупо, и с практической: третье место с тремя очками совсем не гарантирует путевку в 1/8 финала. Да, можно избежать встречи с Италией, но при этом не выйти никуда. Плюс третье место группы С встретится либо с победителем группы Е, либо с победителем группы смерти F. Где гарантия, что соперник будет проще?

Все это не отменяет того, что Украина провела отвратительный первый тайм. Пожалуй, это была одна из худших 45-минуток в исполнении одной команды на этом чемпионате. 1:13 по ударам по воротам, 2:8 по угловым и колоссальное количество потерь команды Шевченко — 21. Для сравнения: за всю игру с Нидерландами желто-синие потеряли мяч 23 раза.

Все из-за мощнейшего прессинга сборной Австрии — команда Франко Фоды атаковала противников и высоко, и энергично, и большими силами. Украинцы банально были не готовы к выходу из обороны под таким давлением, поэтому часто теряли мяч на своей половине поля. Австрия вполне могла к перерыву вести со счетом 3:0, но забила лишь раз, использовав другое эффективное оружие — стандарты. Алаба навесил — Баумгартнер продавил и забил.

Австрия, кстати, радовалась совершенно искренне — и футболисты, и тренеры, и болельщики. Да, гол приблизил их к матчу с одной из сильнейших сборных чемпионата, но вряд ли австрийцев это сильно расстроило.

Шевченко явно не хотел мириться с поражением и в перерыве встряхнул команду неожиданной заменой — один из лидеров сборной Малиновский уступил место Цыганкову. Но перестроилась и Австрия — активного прессинга стало меньше, а линия обороны ниже. И тут уже нет никакой больной логики: австрийцы действительно хотели удержать победу и выйти из группы со второго места.

Моментов у ворот Бущана во втором тайме стало меньше, но по игре все равно создавалось впечатление, что австрийцы действуют с запасом. Ведь и у ворот Бахманна украинцы почти ничего не создавали: если до перерыва они хотя бы один раз попали в створ, то во втором тайме Украина била только мимо.

Совсем беззубой атаку команды Шевченко назвать нельзя. На 87-й минуте Яремчук создал неплохой момент, но не попал в ворота из сложной позиции. Гол спас бы Украину и гарантировал бы ей плей-офф. А так — рядовое поражение от Австрии по счету, но чудовищное по игре. У украинцев остается всего три очка, и они рискуют оказаться одной из двух лишних сборных при подсчете рейтинга третьих мест.