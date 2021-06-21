Стали известны расклады, при которых Украина попадет в плей-офф Евро. Результат России тоже может иметь значение

Австрия победила Украину (1:0), заняла второе место в группе С и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, где встретится с Италией. А вот команда Андрея Шевченко сильно осложнила себе попадание в плей-офф. Напомним, что дальше проходят топ-4 сборных с третьих мест — они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов.

Уже известны две команды, занявшие третью позицию:

1. Группа А — Швейцария — 4 очка, разность мячей — 4-5

2. Группа С — Украина — 3 очка, 4-5

Что теперь нужно Украине, чтобы попасть в плей-офф? Ей необходимо, чтобы совпали два из четырех следующих раскладов:

1. В группе В — Финляндия должна проиграть Бельгии (результат России тогда для Украины не имеет значение). А если финны наберут хотя бы очко, то чтобы Россия проиграла Дании, но не больше, чем в один мяч.

2. В группе D — чтобы хорваты сыграли вничью с шотландцами.

3. В группе Е — нужна непобеда Польши над Швецией и либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками в два мяча, либо в один мяч, но не результативно — 2:1 или 1:0.

4. В группе F Германия или Португалия должны проиграть свои последние матчи в три мяча.

Скорее всего, одну сборную Украина в рейтинг третьих мест точно обгонит — это команда из группы В. Нормальные шансы есть на удачный расклад в группе D или Е — один из двух наверняка может сойтись. Не очень реалистичен вариант по группе F. Так что пока шансы украинцев на плей-офф стоит оценить как нормальные — но отличными их назвать нельзя.