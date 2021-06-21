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Украина проиграла. Как это влияет на шансы России на плей-офф Евро?

21:00
21 июня. Бухарест. Украина — Австрия — 0:1. Фото Reuters
21 июня. Бухарест. Украина — Австрия — 0:1. Фото Reuters
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Австрия победила Украину (1:0), заняла второе место в группе С и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, где встретится с Италией.

А вот команда Андрея Шевченко сильно осложнила себе попадание в плей-офф.

Напомним, что дальше проходят топ-4 сборных с третьих мест — они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов.

Уже известны две команды, занявшие третью позицию:

1. Группа А — Швейцария — 4 очка, разность мячей — 4-5.
2. Группа С — Украина — 3 очка, 4-5.

Напомним, что сборная Россия может занять третье место в группе с 3 очками при поражении от Дании (с 4 — только в случае победы Финляндии над Бельгией) и разностью «минус три» (с худшей разностью она будет четвертой). Тогда в рейтинге третьих мест россияне уступят и швейцарцам, и украинцам.

Так что если наша сборная окажется в такой ситуации, для попадания в плей-офф ей будет нужно, чтобы совпали два из трех следующих раскладов:

1. В группе F Германия или Португалия должны проиграть свои последние матчи как минимум в четыре мяча (а скорее пять).

2. В группе D нужна ничья Хорватии и Шотландии. При таком раскладе хорваты займут третье место с 2 очками.

3. В группе Е нужны непобеда Польши над Швецией и либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками как минимум в три мяча (а скорее четыре).

Объективно можно надеяться лишь на ничью хорватов и шотландцев, другие расклады очень малореальны. Надеемся, что россияне смогут набрать очки в Дании и выйти в плей-офф.

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проголосовало: 68386
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Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Да, обязательно
25.8%
Да, с третьего места в группе
13.9%
Нет, но будет третьей
28.6%
Нет, будет четвертой
31.6%
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи