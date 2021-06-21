«Если наши вылетят, а Россия пройдет дальше, вот это будет позорище». Как на Украине отреагировали на поражение от Австрии

Собрали обзор мнений.

Украинские медиа после поражения национальной сборной от Австрии традиционно ограничились архаичными отчетами с описанием событий на поле, оставив разбор полетов на потом. Все же команда Андрея Шевченко еще сохраняет шансы на плей-офф, хотя расклады не очень хорошие: трех очков при разности мячей «-1» может и не хватить, учитывая, как развивается ситуация в других группах.

Сайт football.ua выпустил материал с заголовком «Украина проиграла Австрии и финишировала на третьем месте».

Ресурс sport.ua озаглавил текст о матче «Плей-офф под большим вопросом. Сборная Украины проиграла Австрии».

И только донецкий Terricon решился на какое-никакое, но оценочное суждение:

«О матче с Австрией много не расскажешь. Особенно если попробовать заострить внимание на атакующих действиях украинцев. Без скорости, а она отсутствовала напрочь, поставить в тупик соперника было практически невозможно. Не случайно, если перечислять опасные моменты у ворот Бахмана, то их будет два-три — не больше. Причем один из них — удар по собственным воротам защитника сборной Австрии при розыгрыше стандарта».

Зато болельщики не стали себя сдерживать.

«Итак, с одной стороны, перед нами был откровенный слив. Последние 10 минут это подтвердили, ибо наши даже не пробовали в атаку. Так, чисто для вида, лупили в штрафную и ни разу не выпрыгнули на мяч (момент, когда Яремчуку прям в голову летел мяч, а он пригнулся и дал игроку Австрии мяч перехватить). И тут можно говорить, что, мол, «гении», особенно если попадем на Швецию. С другой стороны, нашим позор и ганьба именно за это. Тысячи людей ехали их поддержать, а они им обоссали лицо, ибо струсили играть с Италией. Требую нам в 1/8 Францию и порку за такое дерьмо. Наши болельщики не заслужили такого отношения к себе от этих инвалидов», — пишет Граффити на Банковой на сайте football.ua.

«Ракицкий привет всей дырявой обороне передает!» — считает там же АдекВАТНЫЙ.

«Предпочел просмотру матча просмотр фильма «Гнев человеческий», чтобы не переживать. Потом увидел, что еще осталось 10 минут матча, посмотрел, и у меня случился Гнев человеческий», — шутит CharlieKellyUnited.

«Это вам не товарищеские матчи и какие-то надуманные Кубки конфедераций. Второй по рангу турнир в мировом футболе, и кто-то надеялся с сопляками уровня Забарного или Миколенко, не нюхавших пороха подобных турниров, пенсионерами Ярмоленко (он во втором тайме на ногах уже не стоял) и Марлосом, середняками по меркам европейского футбола (почему-то распиаренных украинцами до уровня Марадоны и Пеле) Малиновским, Зинченко и Яремчуком что-то показать и чего-то добиться. Не смешите. Все по законам логики, все чудеса и случайности со сборной произошли в отборочном турнире, но они не бывают постоянными», — считает Игорь Петров на сайте sport.ua.

«У меня один вопрос, а сборная вообще выходила на футбольное поле?» — спрашивает там же Вова Писаренко.

«Если наши вылетят, а Россия пройдет дальше, вот это будет позорище после всей высокомерной бравады», — сокрушается VolShabnik.