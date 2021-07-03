Схема 5-3-2, скорость Яремчука, интеллект Зинченко. Как Украина может обыграть Англию

Слабости есть даже у прагматичной и эффективной команды Саутгейта.

Ввязаться в болотистую игру и терпеть

Одно из ключевых качеств англичан на этом Евро — умение втягивать любого соперника в игру практически без опасных моментов и даже ударов. Стерильный контроль и постоянные перестраховки в надежде, что индивидуальный класс футболистов поможет решить исход матча, — критикуемый даже в самой Англии подход Гарета Саутгейта. Но пока он работает без сбоев.

Индивидуальное мастерство игроков сборной Украины ниже почти на всех позициях. Чтобы победить, им придется очень много терпеть. Попытаться прекратить очередной унылый перекат мяча англичанами, навязав сопернику прессинг — суицидальная идея. По нескольким причинам.

Во-первых, у Украины отсутствует качественный высокий прессинг. Давить англичан пытались и чехи (позже уничтожившие голландцев), и немцы (эпизодически). Коллектив Андрея Шевченко на этом Евро — олицетворение нестабильности и слабой игры в обороне. Организация высокого прессинга — это не бездумные рывки ради рывков, а системное давление на соперника. Еще по первому матчу с Нидерландами было видно, какой зазор между собой и соперником берут игроки сборной Украины при позиционной обороне. Тяжело представить, что они резко перестроятся и начнут плотно играть с Англией по всему полю.

Во-вторых, имеются вопросы к физической готовности команды. Второй тайм с Северной Македонией и особенно матч с Австрией стали демонстрацией неготовности к большим нагрузкам. А ведь еще были тяжелые 120 минут со Швецией в 1/8 финала. Но это не более чем наблюдение.

Так что игра низким блоком выглядит для Украины единственно верным вариантом. Не стоит радикализировать подход: никто не предлагает с первых минут закрываться в штрафной. Однако очень важно как можно компактнее перемещаться в обороне. Объясним почему.

Главное оружие Англии — фланги

Схема 5-3-2, на которую перешел Шевченко в матче со Швецией, сработала. Но то был шаг под стандартные 4-4-2 скандинавов. Англичане тоже сыграли матч 1/8 финала с Германией по схеме с тремя центральными защитниками (3-4-3), но это тоже была адаптация под стиль соперника.

Скорее всего, Саутгейт вернется к построению 4-2-3-1. За все четыре матча Англия атаковала через центр не более чем в 26% случаев. Помимо этого факта, нужно учитывать, что сборная «трех львов» слабо использует зону перед штрафной площадью. График, сравнивающий, из каких зон идут более и менее опасные передачи на Евро, дает понять следующее.

График, сравнивающий, из каких зон идут более и менее опасные передачи на Евро.

Розовым показывается значение выше среднего, синим — ниже. Если значение примерно равно среднему, то цвет близится к фоновому. Сравнение идет с усредненным показателем всех команд.

1) Англичане не стремятся форсировать события, часто обострять и делать игру вертикальнее. Вместо этого их передачи направлены либо поперек, либо назад (следовательно, баллов xThreat такие пасы не получают).

2) Выделяются лишь две зоны на левом фланге — 4 и 7, где сначала играл Киран Триппьер, а затем Люк Шоу.

В этом контексте неудивительно, что связка Шоу и Рахима Стерлинга — одна из самых опасных на Евро. Их взаимодействие через передачи оценивается в 0.37 баллов xThreat (показатель, демонстрирующий, как увеличивается или уменьшается опасность атаки после конкретного паса).

Если Украина будет играть по схеме 5-3-2, то наличие трех полузащитников оборонительного плана (Тараса Степаненко, Николая Шапаренко и Сергея Сидорчука) против дуэта Деклан Райс — Келвин Филлипс будет излишней мерой. Вполне возможно, что мы увидим трансформацию в 3-4-3, где Шапаренко окажется в атакующей тройке с Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком. В любом случае опорники Украины должны больше внимания обращать именно на фланговую активность англичан, потому что зачастую зона перед штрафной площадью будет пустовать.

Однако в матче с таким соперником, как Англия, нужна абсолютная концентрация — команда Саутгейта в среднем отдает на две передачи под удар меньше, чем Украина, да и забила на один гол меньше, но этой статистикой нельзя обманываться. Наоборот, она показывает, насколько эффективны англичане в реализации своих немногочисленных моментов.

На что рассчитывать в атаке?

На удачу. Без нее трудно представить проход Украины в полуфинал. На протяжении всего турнира фортуна улыбалась команде Шевченко — будь она чуть менее благосклонна, после обреза молодого Ильи Забарного в центре поля на последних минутах матча с Северной Македонией соперники могли не простить. Матч 1/8 финала со Швецией тоже не обошелся без везения — взять только штангу и перекладину после ударов Эмиля Форсберга.

Предсказуемым выглядит расклад, при котором Англия будет владеть мячом более 65% времени. А помня о том, насколько радикален режим Саутгейта по минимизации рисков, Украине нужно максимально эффективно использовать шансы. Этого можно добиться за счет создания индивидуальной дуэли — Яремчук против Харри Магуайра. Защитник «МЮ» хорош в продвижении мяча и отборе, его скорость оставляет желать лучшего. Яремчук уже доказал, что способен убегать на рывке, когда забивал в ворота Македонии. Кроме того, нападающий бельгийского «Гента» хорошо опускается в глубину и действует в подыгрыше, что может открыть зону для забеганий партнеров.

Определяющим станет перформанс Александра Зинченко. Его критиковали за слабую игру, но в матче со шведами он сделал результат — забил сам и сделал голевой пас.

Матч со скандинавами Зинченко провел на позиции вингбека — всего второй раз за карьеру в сборной. Обычно его всегда используют в центре поля. Однако после матча Зинченко выдал интригующую цитату:

«Когда ты играешь в центре, то, может быть, не видишь таких вещей. Но когда я оставался на фланге, то видел, как устала Швеция, как им тяжело было бежать, насколько игра в большинстве — огромное превосходство».

Немного странно: Зинченко подчеркивает, что именно с фланга ему было лучше видно игру. Но вполне возможно, что это тот случай, когда нужно оставить все как есть.