«Украина всегда ждет последней минуты». Как в Европе отреагировали на победу команды Шевченко

Обзор европейских СМИ после матча Швеция — Украина.

Испанское издание Marca озаглавило материал о матче «Довбик творит историю для Украины».

«Украина продолжает творить историю на чемпионате Европы. Она всегда ждет последней минуты. Она в последний момент попала в 1/8 финала, став четвертой лучшей сборной из числа занявших третье место (что любопытно, благодаря голу Швеции на 90+3-й минуте), и получила путевку в четвертьфинал на последней минуте дополнительного времени. Довбик — тот, кто войдет в историю со своим голом на 120+2-й минуте после насыщенного событиями овертайма, в котором Швеция осталась в меньшинстве», — пишет издание.

Marca.

«Для них обоих сборных попадание в четвертьфинал уже стало бы успехом, поэтому они колебались между желанием играть активно и страхом совершить ошибку, которая оставит их на обочине», — объясняет Marca не слишком зрелищный и по большей части очень осторожный футбол.

Что касается оценок, то по две звезды из трех возможных получили Александр Зинченко, Илья Забарный, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и Довбик, а у Швеции — Эмиль Форсберг и Деян Кулушевски.

Рейтинг футболистов от Marca.

«Довбик забивает на 120-й! Шева и Украина сыграют в четвертьфинале с Англией! Швеция едет домой», — таким эмоциональным заголовком отметилась La Gazetta dello Sport.

«Сюрпризы не закончились: после Чехии, которая выбила Нидерланды, и Швейцарии, которая устранила Францию, настала очередь Украины, которая до последнего дня группового этапа стояла одной ногой в самолете и которая теперь бросит вызов Англии в четвертьфинале. Швецию отправил домой удар головой запасного Довбика, когда все уже были готовы к пенальти. Но команда Андрея Шевченко ничего не украла, даже если в основное время Швеция была лучше. Но когда две команды по сути равны, часто все решает один эпизод», — пишет издание.

Луччшим игроком матча La Gazetta dello Sport назвала Зинченко, который получил 7 баллов из 10 возможных.

La Gazetta dello Sport.

«Украина побеждает в дополнительное время и выходит на Англию», — резюмирует The Guardian. Издание охарактеризовало матч как «изнурительный», особенно в дополнительное время:

«То, что в течение 90 минут было четкой игрой достойного качества, в дополнительное время превратилось в мрачную чащу. Красная карточка Даниэльссона изменила динамику, но обе стороны выглядели измученными, было бесчисленное количество остановок из-за травм игроков».

«Шевченко — проницательный тренер, он заметно улучшил Украину. Это более сильная, более активная команда, чем та, которая вылетела с предыдущего чемпионата Европы, не забив ни гола», — констатирует издание.

The Guardian.

«Зинченко все доказал: Украина драматичным образом — в четвертьфинале» — пишет немецкий Kicker.

«В меньшинстве скандинавы свернулись калачиком в своей штрафной площади и хотели спастись в серии пенальти. Это почти удалось, в том числе потому, что у Украины были проблемы с силой. Но Зинченко на первой минуте добавленного времени исполнил сильный навес слева и нашел голову Довбика. Его кивок вывел Украину в четвертьфинал», — резюмирует издание.