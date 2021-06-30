Англия скопировала схему Германии, довела ее до изнеможения и прошла дальше. Месть Саутгейта удалась

Тактический разбор битвы на «Уэмбли».

Личная вендетта Саутгейта

Перед матчем часто вспоминали игру соперников в полуфинале ЧЕ-1996, которая завершилась серией пенальти. Тогда нынешний главный тренер англичан Гарет Саутгейт не забил решающий 11-метровый. Недавно коуч вспомнил ту игру, сказав, что этот матч «всегда будет болью сборной Англии».

Очевидно, что вчерашний матч имел особое значение для Саутгейта. Это был его шанс отомстить. И он сделал это. В стиле немцев. Спокойно и хладнокровно.

Вместо того чтобы выдумывать велосипед, Саутгейт решил пойти по пути наименьшего сопротивления и попросту отзеркалил схему немцев. Мы разбирали, с какой цепочкой угроз придется столкнуться тренеру, но он справился.

Герой матча Германии с Португалией левый вингбек Робин Гозенс был практически незаметен и получил лишь один шанс ударить головой после ставшей классической на этом Евро диагональной подачи от Йозуа Киммиха. Однако он наносил этот удар в окружении двух игроков англичан — Кайл Уокер мешал немцу выпрыгнуть, а Киран Триппьер не отставал от Гозенса и плотно опекал его как в этом эпизоде, так и на протяжении всего матча.

Англия много терпела, а два своих мяча забила в ситуациях, когда больше была готова обороняться большим числом в случае контратаки, нежели надеялась, что именно это наступление приведет к взятию ворот. Тузом в рукаве Саутгейта стал Джек Грилиш — на его счету предголевая и голевая передачи.

В атаке у англичан мало что получалось. Ход с открываниями в глубину Харри Кейна сработал лишь однажды. На 40-й минуте капитан сборной Англии открылся на своей половине поля под передачу Деклана Райса, и на это отреагировал Келвин Филлипс.

Эпизод матча Англия — Германия (2:0).

Кейн успешно справился с опекой Матса Хуммельса и Леона Горецки и забросил мяч вперед на Филлипса. Однако пас получился слишком сильным.

Эпизод матча Англия — Германия (2:0).

Но главное, англичане доказали, что их тотальная сушка игры в обе стороны, втягивание оппонента в вязкую болотистую игру практически без моментов, где надежда только на индивидуальный класс футболистов, работает и с соперником высокого уровня. График передач и рывков игроков сборной Германии в финальную треть поля в матчах этого Евро ярко показывает, как сильно Англия сумела ограничить немцев.

График передач и рывков игроков сборной Германии в финальную треть поля в матчах Евро-2020.

Более того, хоть Англия и немного проиграла по владению мячом (45 на 55), преимущество по территориальному доминированию именно у команды «трех львов» (55 на 45). Англичане подолгу стерильно владели мячом на своей половине поля, используя контроль как оборонительный инструмент. И во многом благодаря этому безопасному подходу смогли лишь немного проиграть немцам по касаниям в чужой штрафной (25 на 30).

Перемещения Хаверца — главный тактический ход Лева

Мы отмечали маневры Хаверца как один из главных способов сборной Германии создавать остроту у чужих ворот. В матче с Англией он опускался в середину и образовывал тройку в центре поля с Тони Кроосом и Горецкой на мяче и без мяча. А в обороне часто оказывался против Стерлинга, помогая на правом фланге защиты.

Все опасные моменты, созданные немцами, так или иначе связаны с действиями Хаверца. Сначала он организовал выход Тимо Вернера один на один после того, как перегрузил центральную зону, а дуэт опорных хавбеков сборной Англии Филлипс — Райс провалился.

Эпизод матча Англия — Германия (2:0).

Затем уже сам Хаверц мощно пробил под перекладину в концовке тайма, но Джордан Пикфорд выручил.

Эпизод матча Англия — Германия (2:0).

И наконец, именно игрок «Челси» создал самый убойный момент Германии, организовав на 80-й минуте выход к воротам для Мюллера.

Эпизод матча Англия — Германия (2:0).

Германия — уже не отлаженный механизм

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев на послематчевой пресс-конференции заявил, что в подобных играх исход решают не системы, а маленькие детали и индивидуальный перформанс футболистов. Также тренер акцентировал внимание на том, что его команде просто не повезло.

Вряд ли мы бы могли услышать подобное от Лева на ЧМ-2014. Нынешней сборной Германии не хватало вариативности. Создалось ощущение, будто кроме кое-как наигранного варианта с 3-4-3 и разделением ролей на флангах у немцев больше ничего и нет. Нет варианта перехода на четверку защитников при необходимости, нет варианта с одновременным использованием Мюллера и Киммиха на привычных для них в «Баварии» позициях.

Раньше Лев верил в системный подход к решению появляющихся проблем. Учитывая то, как поздно он делал замены и каким ужасающим получилось подобие навала от Германии, можно сделать вывод: Лев все больше стал просто верить, что удача всегда будет на его стороне.

Паника, неуверенность, суета, торопливость — черты, совершенно не характерные для сборной Германии. Но на этом Евро они были доминирующими.