Италия задавила Бельгию прессингом. А еще золотое поколение сгубили мелкие индивидуальные ошибки

Тактический разбор одного из лучших матчей Евро-2020.

Италия против Бельгии — пожалуй, лучший матч Евро по качеству игры. По истечении 90 минут хотелось, чтобы бельгийцы сравняли счет, а мы смогли наслаждаться футболом еще полчаса. Тем более что такой исход был бы более справедливым. Однако итальянцы — в полуфинале, а мы разберемся, что помешало Бельгии реализовать свой потенциал.

Стартовые планы

Обе команды начали четвертьфинал в привычных структурах: 4-3-3 от Италии и 3-4-3 от Бельгии. В составе итальянцев с первых минут вместо Доменико Берарди появился автор первого гола в ворота Австрии Федерико Кьеза. Выбирая между Мануэлем Локателли и Марко Верратти в центре полузащиты, главный тренер Роберто Манчини отдал предпочтение игроку «ПСЖ».

У бельгийцев вместо не восстановившегося Эдена Азара на поле вышел 19-летний Жереми Доку из «Ренна».

Уже на первой минуте бельгийцы интересно расположились в защите — атакующая тройка Доку — Кевин Де Брейне — Ромелу Лукаку максимально сузилась и встала в ожидании действий соперников. А итальянцы образовали привычную тройку центрбеков: Леонардо Спинаццола по своему краю поднялся высоко, а сзади остались Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Тактика сборной Италии.

Торган Азар стал оказывать агрессивное давление и заставил Ди Лоренцо дать неточную передачу на Николо Бареллу. Обрез, и эпизод закончился проникающей передачей Де Брейне в штрафную на Лукаку. Подстраховал Джанлуиджи Доннарумма.

К сожалению для бельгийских фанатов, этот эпизод оказался чуть ли ни единственным, когда «красным дьяволам» удалось уколоть итальянцев высоким прессингом — далее команда Манчини уверенно владела мячом, а атакующая тройка бельгийцев уже не была столь активной.

Тактика сборной Италии в матче с Бельгией.

Первую половину тайма Италия владела мячом с преимуществом 60 на 40% и даже забила после вновь необычно разыгранного «стандарта». Мы отмечали роль Джанни Вио — ответственного в штабе Манчини за стандартные положения. И если бы не офсайд у Бонуччи, адзурри открыли бы счет с одной из 4830 заготовок тренера.

Бельгия же будто вышла играть четвертьфинал ЧМ-2018 с Бразилией. В первом тайме позиционные атаки команды Роберто Мартинеса редко приводили к опасным ситуациям, а вот контрвыпады очень сильно напоминали эпизоды из матча трехлетней давности. Вчера оппонентом Де Брейне был Жоржиньо: в прессинге на первой минуте матча Кевин закрывал линию передачи именно на игрока «Челси», а если после потери итальянцев мяч отскакивал к полузащитнику «Сити», Жоржиньо пытался срубить контратаку на корню. Правда, у него не всегда получалось.

Дважды Де Брейне разогнал атаки по центру. Одну закончил опасным ударом в угол с левой ноги, когда Лукаку сделал ложный рывок и стянул на себя внимание защитника. Грандиозный сейв совершил Доннарумма. А в другом эпизоде отдал на Лукаку, тот расшатал Кьеллини своими ложными движениями и ударил в дальний угол — еще одно спасение Доннаруммы.

Другим источником угрозы бельгийцев стал юный Доку. Его роль была фиксирована: он был прикреплен к бровке и искал возможности остаться в ситуации «один в один» против Ди Лоренцо. Иногда казалось, что Доку выпадает из общей картины и незаметен, однако это не так. Футболист «Ренна» опускался в левый полуфланг для отыгрыша с партнерами и просто не тянул на себя одеяло, когда был в невыгодной позиции.

Эпизод матча Бельгия — Италия.

Издержка системы и отсутствие опыта похоронили бельгийцев

Италия владела мячом и территориальным преимуществом, но не могла создать по-настоящему опасный момент. А в это время Бельгия соорудила два опасных удара в створ. Но открыла счет все же команда Манчини. И здесь нужно обратить внимание на один конкретный момент.

Итальянцы быстро разыграли свободный удар на половине поля соперника и забросили мяч на Чиро Иммобиле. После борьбы за мяч форвард упал на газон и стал корчиться и изображать боль (чуть позже поймете, почему именно «изображать»). Суматоха в штрафной закончилась тем, что Ян Фертонген попытался на дриблинге выйти из трудной ситуации и в итоге подарил мяч набежавшему Верратти, который отпасовал на Бареллу.

Эпизод матча Бельгия — Италия.

Полузащитник «Интера» оказался в окружении трех игроков: попытавшегося исправить ошибку Фертонгена (сбоку), Азара (со спины) и Фермалена (спереди). Последний вообще сначала выключился из эпизода, когда упал Иммобиле: стал смотреть на судью и руками показывать, мол, ну чего он лежит. Этот момент расконцентрации не позволил вовремя накрыть Бареллу.

Но посмотрите на жест Азара. Это следствие синдрома переделанного крайнего полузащитника. В его голове первая мысль: «Не сфолить». Особенно сейчас, в эпоху ВАР, когда от любого прикосновения многие уже падают. Поэтому Азар даже и не подумал о том, чтобы отобрать мяч. В предложении «толкать нельзя отбирать» он не поставил запятую нигде и дал Барелле легко уйти от Фермалена и открыть счет в матче.

Второй гол Италия забила после неожиданного провала Бельгии в прессинге. Итальянцы неудачно провели атаку и отпасовали назад, Де Брейне включился в прессинг и призвал Лукаку и Доку помочь ему в давлении.

Эпизод матча Бельгия — Италия.

Однако прессинг провалился, так как Юри Тилеманс и Аксель Витсель опоздали выдвинуться выше, а пятерка игроков сзади вообще будто бы и не собиралась компенсировать образовавшуюся пропасть между линиями.

В итоге мяч доставили Лоренцо Инсинье, который начал свой сольный проход. И здесь тоже нужно заострить внимание на конкретном игроке бельгийцев. Тилеманс решил встретить соперника, но сделал это слишком пассивно — у него уже была желтая карточка, и он не хотел рисковать. Предупреждение, кстати, было глупым — Тилеманс решил отомстить Верратти за фол и ударил соперника по ногам.

Во второй половине встречи Италия с Бельгией поочередно владели мячом. Италия продолжала очень активно прессинговать и не давать бельгийцам спокойно контролировать темп игры. Посмотрите, как игроки «Скуадры адзурры» выстроились при ауте на трети поля соперника — нет ни одного свободного варианта!

Игроки сборной Италии во время аута соперника.

Бельгия не могла ничего придумать в позиционных атаках. Итальянцы не отступали и насыщенным блоком встречали соперников на подступах к своей половине поля. Иногда в центре образовывалась ситуация 5 на 1. А эффективно эксплуатировать фланги у бельгийцев тоже не вышло.

Тактика сборной Италии в матче с Бельгией.

У Де Брейне не нашлось достойного помощника, готового взять игру в ключевой момент матча на себя. Разве что Доку пытался соответствовать, А итальянцы создали свои моменты коллективным прессингом и индивидуальным мастерством. И ведь они не отходили назад, вжавшись в собственную штрафную лишь на последние 5-10 минут. Об этом говорит карта позиций, где усредненные позиции игроков Италии существенно выше соперников.

Средние позиции и успешные передачи с игры.

Везение и мелкие детали оказались не в пользу «красных дьяволов». Поэтому команда Мартинеса со своей прекрасной системой и подбором игроков вылетает, а зрелая и грациозная Италия прошла в полуфинал.