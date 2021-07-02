Обозреватель «СЭ» — о четвертьфиналистах Евро-2020.

Представьте-ка себе полуфиналы Евро-2020 Украина — Чехия и Швейцария — Италия. Сюрреализм? А ведь до такого остался всего шаг!

Три четвертьфиналиста Евро из восьми — полноценные сенсации. Думал поначалу включить в этот список и Данию, не котировавшуюся фаворитом, — но это была не более чем инерция нашего сознания. Одна лишь 10-я позиция в июньском (до турнира!) рейтинге ФИФА и седьмая — среди участников чемпионата Европы делала датчан совершенно официальными претендентами на четвертьфинал. А история с Кристианом Эриксеном только плеснула в эту и так готовую загореться субстанцию бензина. Признаюсь, болею теперь за Данию от всей души. Но считаю ее успех абсолютной закономерностью по всем позициям.

Зато три команды стали на этой стадии безоговорочными сюрпризами. Выше сборной Чехии, занимавшей 40-е место в июньском рейтинге ФИФА, изначально котировались 21 из 24 участников Евро-2020. Сильнее команды Украины, 24-го номера того же реестра, официально считались 15 сборных. Швейцария, пусть она и шла 13-й, ни в какое сравнение с Францией, второй командой мировой классификации, идти не могла.

А вот поди ж ты — все в 1/4 финала. И хозяйским статусом что-либо, и то немногое, можно объяснить только у датчан. Ни чехи, ни украинцы, ни швейцарцы им похвастать не могут. Все они просто обыграли более сильные сборные, и вдруг выяснилось, что самыми сильными были далеко не те группы, которые таковыми считали. В группе смерти, например, после 1/8 финала действительно «умерли» все. Вылетели и Франция, и Германия, и Португалия, чемпионы последних трех чемпионатов мира и Европы. Уж лучше бы и вправду венгры из нее вышли — от остальных при всех их именах толку все равно оказалось никакого.

Знаете, что поразительно? Если взять процентное соотношение, то из первых, вторых и третьих мест группового турнира больше всех до четвертьфинала дошло последних — казалось бы, попавших в плей-офф по остаточному признаку. 75 процентов, кроме, что самое парадоксальное, действующего чемпиона Европы Португалии, — как раз-таки Швейцария, Чехия и Украина! Даже из первых мест в одну четвертую прошла половина: Бельгия, Италия, Англия против Франции, Швеции и Голландии. А из вторых — и подавно лишь треть: Испания с Данией против Уэльса, Хорватии, Германии и Австрии.

То есть нет никакого преимущества для команд, успешно сыгравших в группе! Кажется, наоборот, у них больше проблем, в то время как третьи места ни о чем не парятся и играют в свое удовольствие.

О незабываемом матче Франция — Швейцария все уже давно сказано. Добавлю лишь одно. Такие встречи, равно как и Испания — Хорватия, тем более что прошли они одна за другой, привлекают к футболу несметное число детей. Помню, что моим первым ярчайшим футбольным воспоминанием стал ЧМ-1982 и конкретно матчи второго группового этапа Италия — Бразилия (3:2) и полуфинал ФРГ — Франция (3:3 и победа западных немцев по пенальти). Ни на секунду не сомневаюсь, что будущее поколение болельщиков и журналистов станет вспоминать две эти встречи как отправную точку для их страсти. Интересно, хватит ли ее у швейцарцев и испанцев на следующую стадию?..

Встречаются они, что символично, между собой, и набирающая по ходу турнира силу Испания — все-таки фаворит питерского четвертьфинала. Но швейцарцам не привыкать опускать фаворитов на грешную землю. Вообще не удивлюсь, если подобное произойдет и сейчас.

Победа Швейцарии над Францией — это все-таки больше про драматургию, волю и статус действующих чемпионов мира «Трехцветных». А про настоящий шок — это к чехам. 24 строчки отставания в последнем рейтинге ФИФА от Голландии, 40-я против 16-й!

Не следует, правда, забывать, что и сами голландцы пару последних турниров сборных из-за смены поколений вовсе пропустили. Но здесь-то они в группе выиграли три матча из трех. Лишь для того, чтобы после этого быть всухую обыгранными Чехией, после чего их главный тренер Франк де Бур оказался первым «отставником».

27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Фото AFP

Почему — догадаться несложно. Нет, не из-за результата — он всяко был намного лучше предыдущих, к тому же после 2004 года Голландия на Евро не проходила ни одного этапа плей-офф. Да и играли Нидерланды в целом на этом турнире отнюдь не скучно. А потому, что де Бур осмелился уйти от традиционных голландских 4-3-3, причем в пользу модели с тремя защитниками! Пресса, как рассказывал мне в том числе Леонид Слуцкий, била его за это из всех орудий — и добила. Хотя надо еще посмотреть, как эта мера подействует на команду.

Вылет голландцев, кстати, стал единственным серьезным влиянием россиян на ход плей-офф. Сергей Карасев абсолютно справедливо, хоть и при помощи ВАР, удалил за игру рукой де Лигта — и, что удивительно, голландцы после этого рассыпались. Хотя уж двадцать минут-то, остававшихся в основном времени, продержаться можно было. Тем не менее еще в группе бросилось в глаза, что Голландия играла симпатично, но менее сбалансированно из всех топов. С той же Украиной она рубилась гораздо неувереннее Австрии.

То, что сделано сейчас, — не более чем первый шаг большого, надеюсь, пути. Если вспомнить Евро-2008, то сборная Марко ван Бастена в группе играла еще в сто раз сильнее. Что не помешало России ее грохнуть. Голландцы в футболе постепенно превращаются в шведов в хоккее — красиво, в атаку, но без воли и характера.

А вот феномен чехов достоин более подробного изучения в Восточной Европе, в том числе в России. Что это такое — из грязи в князи, с 40-го места по рейтингу ФИФА в четвертьфинал?

Патрик Шик. Фото AFP

Вопросов у меня пока явно больше, чем ответов. По всем внешним признакам — абсолютный середняк. Никаких Недведов, Коллеров и Росицки у чехов сейчас в помине нет. Одна из самых старых команд на Евро. В стартовом составе самый молодой — 25-летний снайпер из «Байера» Патрик Шик, второй бомбардир этого первенства. Если у швейцарцев почти весь состав — из топ-пять лиг Европы, то тут — четверо из своего первенства, включая автора победного гола Голеша из «Славии», еще двое — из английского чемпионшипа и запасной голкипер «Севильи». Наконец, тренирует Чехию Ярослав Шилгавы (фамилия которого переводится с чешского как «косоглазый») — 59-летний специалист, работавший только с чешскими клубами, никогда никакой заграницы не касавшийся.

Да и третье место в группе никаких особых перспектив Чехии не сулило. Казалось, она и так добилась супермаксимума. А тут вдруг — получи, Голландия, щелчок по носу! Чехи всегда играют организованно, но здесь я пока все-таки склонен отнести результат к стечению обстоятельств. Уверен, Дания со своим футболом в четвертьфинале чехов пройдет. А учитывая, что она — в той половине сетки, где Англия с Украиной, совсем не удивлюсь, если датчане выйдут и в финал.

Роберто Манчини. Фото AFP

Топ-вывеска 1/4 финала — Бельгия — Италия. Обе команды со скрипом выиграли предыдущую стадию, бельгийцы при этом разочаровали игрой с Португалией всех, а итальянцы против Австрии — своих. Все-таки Роберто Манчини задал в группе высочайший стандарт, соответствовать которому пока явно не удалось. А могло быть и не пока.

Бельгийцы другого Роберто, Мартинеса, на этом турнире зарекомендовали себя завзятыми прагматиками, словно подхватив флаг футбольного обездушивания у французов. Видимо, на примере действующих чемпионов мира считают, что умение достигать побед осторожностью и предельным консерватизмом просто так не проходит.

Ну и травма Кевина де Брейне сказалась. Многое будет зависеть от того, сможет ли он выйти на поле с Италией. Так или иначе, приз зрительских симпатий из этих двух команд точно отходит к итальянцам — по крайней мере, пока. Однако для результата четвертьфинала это не имеет ровно никакого значения. С де Брейне фаворит — Бельгия. Без него — пожалуй, что Италия.

Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Тарас Степаненко. Фото AFP

Наконец, Украина — Англия. Рад за украинцев в четвертьфинале со шведами, лично за Андрея Шевченко и Александра Зинченко, который нашел в себе силы голом и победным пасом переломить неудачно складывавшийся для него Евро. Палец у губ — это, правда, неоригинально. Да, Андрей Сергеевич?..

Но что меня до крайности изумило — это обилие мнений о том, что красной карточки Даниэльсону не было. Вы серьезно?! Да там человеку три красных одновременно можно было показывать! Прямая нога задрана черт знает куда, открытые шипы, крайняя степень безрассудства. И тяжелая травма Беседина как результат. Один этот стоп-кадр все точки над i расставляет исчерпывающе.

Где-то (со штангой и перекладиной у Форсберга, например) украинцам повезло, но без везения на таком уровне у равных команд никуда. Главное, что команда Шевченко, ставшего первым обладателем «Золотого мяча», прошедшим как тренер на Евро один этап плей-офф, играла в футбол, и делала это по-мужски. С четвертьфиналом ее! И пора уже кому-то расколдовать английские ворота.

Харри Кейн. Фото AFP

Британцы и правда не пропустили ни одного. Забили после мячей Стерлинга и Кейна уже четыре — но все равно негусто. Тем более если помнить, что Мюллер при 0:1 убегал в чистый выход один на один с Пикфордом — и промахнулся. Массовый болельщик в этих англичан пока еще не особо верит, осторожничает. И есть из-за чего.

Как осторожничали и сами англичане, когда на четвертьфинал с немцами их штаб с первых минут не выпустил ни Маунта, ни Фодена, ни Рэшфорда, ни Санчо, ни Грилиша (тот вышел на замену и отдал голевой пас). Проиграй англичане матч, Гарета Саутгейта сожрали бы с потрохами. Но он выиграл — и теперь на коне.

Надолго ли?

Не менее важно, чтобы ненадолго была вчерашняя информация о непоказе матча Украина — Англия. В таких случаях точно говорят: «Решили они, а стыдно мне». Надеюсь все же, что до такого безумия дело не дойдет, поскольку политика политикой, а футбол — футболом. В футболе же украинцы пусть и не очень стабильны, но в лучшие для себя на турнире дни очень приличны.

Пока с трудом верится, что они могут пройти еще дальше. Но от Шевы всегда ждешь чудес.