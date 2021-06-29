Не Король Лев. Англия отправила Германию домой с Евро-2020

В одной из главных встреч 1/8 финала Евро-2020 «Три льва» победили немцев в последнем матче их главного тренера Йоахима Лева.

Золото ЧМ-2014. Бронза ЧМ-2010. Серебро Евро-2008. Бронза Евро-2012 и -2016. Золото Кубка конфедераций-2017. И — два провала на последних крупных турнирах, невыход из группы на ЧМ-2018 и вылет в 1/8 финала на Евро-2020. С таким бэкграундом заканчивается эпоха Лева в «Бундестим». В целом отличные результаты, но...

Во вторник на родном «Уэмбли» «Три льва» оказались сильнее. Англичане были чуть конкретнее, чуть четче, чуть настойчивее. Все это вылилось в голы Стерлинга и Кейна.

Главный тренер британцев Гарет Саутгейт, в отличие от немецкого коллеги, идет по восходящей. При нем сборная родоначальников футбола уже добиралась до полуфинала чемпионата мира в России, а сейчас, есть ощущение, способна на большее. Игру Англии никак не назовешь феерической, но она сбалансирована и отрегулирована: нужно надавить на соперника в атаке или прихватить прессингом — пожалуйста, требуется подержать мяч — нет проблем, ситуация диктует взвинтить темп — будьте любезны.

И главное, чем отличаются «Три льва» при Саутгейте, — они сильно напоминают... немцев в их лучших проявлениях. Англичане научились брать свое, когда не слишком идет, когда нужно терпеть, когда есть только один-два шанса за 90 минут. Конечно, еще неизвестно, чем все кончилось бы, забей свои моменты Вернер в первом тайме и Мюллер во втором. Но удар форварда «Челси» парировал Пикфорд, ветеран «Баварии» не реализовал чистый выход один на один. А те же Стерлинг и Кейн ставили точки в комбинациях абсолютно хладнокровно. Безжалостно. По-немецки.

Лично для Саутгейта эта победа — реванш, которого он ждал целых 25 лет. 26 июня 1996 года Гарет стал единственным из «Трех львов», кто смазал свою попытку в серии пенальти в полуфинале домашнего для Англии Евро против Германии. И нужно было видеть, как радовался тренер теперь после финального свистка.

А рядом застыл, словно изваяние, Лев. Конечно, не таким представлялся ему длинный и удачный путь в национальной команде. Тем обиднее такое поражение — от принципиального исторического оппонента. Знаменитая фраза английской звезды 1980-1990-х Гари Линекера «в футбол играют все, а побеждают всегда немцы» больше не работает. Проклятие снято.

Но Германия обязательно встанет с колен. Лева сменит Ханси Флик, постаревших триумфаторов 2014-го Мюллера, Крооса, возможно, Нойера — молодые таланты, как на дрожжах растущие в стране, где отлично выстроена система подготовки кадров. И мы еще увидим мощную «Бундестим». Причем, не исключаю, уже в Катаре через полтора года.

А пока — Auf Wiedersehen, Deutschland*. И — welcome, England!**

*До свидания, Германия (нем.) **Добро пожаловать, Англия (англ.)