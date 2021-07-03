Италия будет болеть за Украину. Шевченко помнят, любят и ждут тренером «Милана»

А Мауро Тассотти — незаменимая фигура в штабе Андрея Шевченко.

Сборная Украины проведет свой четвертьфинальный матч против Англии на Олимпийском стадионе в Риме. Именно там 3 октября 1999 года Андрей Шевченко стал для всей футбольной Италии тем самым звездным Шевой, которого до сих пор обожает торсида «Милана» и которого уважает вся футбольная Италия.

Матч «Лацио» — «Милан» закончился тогда со счетом 4:4, а Шева сделал на Олимпийском стадионе хет-трик. Это был всего лишь пятый матч Андрея в серии А, и до этого он уже успел отличиться дважды, забив по голу «Лечче» и «Перудже». Но именно игра против «Лацио» стала той отправной точкой, которая привела к победе в гонке бомбардиров сезона-1999/2000 (24 гола в 32 матчах) и к всеитальянской славе.

Сентябрь 2000 года. Андрей Шевченко с выпуском «СЭ Футбол» о себе. Фото —

На том конкретном матче я не был, но застал весь золотой цикл Шевы в «Милане». В те ушедшие навсегда времена еще можно было часто бывать на чудесной базе в Миланелло, дышать там воздухом славной истории этого клуба и наблюдать игроков вблизи, общаясь с ними напрямую, а не через экраны телевизоров, как сейчас. «Милан», в котором играл и блистал Шева, был прекрасен, а звездная россыпь того состава навсегда вошла в историю итальянского футбола: в том «Милане», который не чета нынешнему, играли звезды мирового уровня и легенды итальянского спорта. Но даже на этом общем звездном фоне болельщики всегда выделяли Шеву и любили его как-то по-особенному — за его голы, за его эмоции, за его дисциплинированность на поле и за его пределами, за его умение не выносить на всеобщее обозрение те нюансы околофутбольной жизни, которые и должны оставаться за кулисами.

17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко (справа) и Роман Абрамович (второй слева) на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» на стадионе «Сан-Сиро». Фото Александр Вильф, —

При этом Шева никогда не был лидером в раздевалке, да и капитаном стал, насколько я помню, лишь незадолго до своего ухода в «Челси». Да, тот уход Шевы в «Челси» болельщики «Милана» не поняли и не приняли, а возвращение Андрея в «Милан» получилось, если честно, бесславным, но сегодня все это не имеет никакого значения. В коллективной памяти тифози «Милана» и итальянских болельщиков футбола Шева — это тот самый хет-трик в Риме, это решающий пенальти в финале Лиги чемпионов, это «Золотой мяч» и еще многое другое.

17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2004 год. Фото Александр Вильф, —

Так что сегодня футбольная Италия будет болеть именно за Шеву. А еще за его тренерский штаб, где огромную роль играет другая легенда серии А — Мауро Тассотти. Огромная заслуга в том, что нынешняя сборная Украины добралась до четвертьфинала Евро, принадлежит именно ему. Это незаменимая фигура в штабе Шевченко, а про славное миланское прошлое Тассотти можно писать отдельную книгу.

23 января 2006 года. Москва. Кларенс Зеедорф, Каха Каладзе и Андрей Шевченко на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кстати, Шева-то как раз недавно и выпустил свою биографию на итальянском языке. Незадолго перед Евро Андрей, не утративший знание итальянского языка, активно появлялся как на страницах итальянских изданий, так и на экранах телевизоров. Так что Шева, можно сказать, очень вовремя освежил память о себе: недаром разговоры о том, что он рано или поздно может возглавить свой любимый «Милан», стали довольно модными.

23 января 2006 года. Москва. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2005 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что в матче против Англии Украина не является фаворитом. Зато и груз ответственности лежит именно на сопернике, вот и посмотрим, как Англия с ним справится. А лично Шеве я желаю удачи: как сегодня, так и в его дальнейшей карьере.

Евро-2020. 1/4 финала

Украина — Англия

3 июля. Рим. Олимпийский стадион. 22.00 (Первый — 21.45)

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Дингерт, Гиттельманн, Данкерт (все — Германия).