Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Италия будет болеть за Украину. Шевченко помнят, любят и ждут тренером «Милана»

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 13:15
Андрей Шевченко во время выступления за «Милан». Фото Getty Images Сентябрь 2000 года. Андрей Шевченко с выпуском «СЭ Футбол» о себе. Фото - 17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко (справа) и Роман Абрамович (второй слева) на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» на стадионе «Сан-Сиро». Фото Александр Вильф, - 17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2004 год. Фото Александр Вильф, - 23 января 2006 года. Москва. Кларенс Зеедорф, Каха Каладзе и Андрей Шевченко на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда». Фото Александр Федоров, «СЭ» 23 января 2006 года. Москва. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2005 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Шевченко во время выступления за «Милан». Фото Getty Images
Теги:
А Мауро Тассотти — незаменимая фигура в штабе Андрея Шевченко.
Андрей Шевченко.Андрей Канчельскис: «Шевченко как тренер сильнее Черчесова»

Сборная Украины проведет свой четвертьфинальный матч против Англии на Олимпийском стадионе в Риме. Именно там 3 октября 1999 года Андрей Шевченко стал для всей футбольной Италии тем самым звездным Шевой, которого до сих пор обожает торсида «Милана» и которого уважает вся футбольная Италия.

Матч «Лацио» — «Милан» закончился тогда со счетом 4:4, а Шева сделал на Олимпийском стадионе хет-трик. Это был всего лишь пятый матч Андрея в серии А, и до этого он уже успел отличиться дважды, забив по голу «Лечче» и «Перудже». Но именно игра против «Лацио» стала той отправной точкой, которая привела к победе в гонке бомбардиров сезона-1999/2000 (24 гола в 32 матчах) и к всеитальянской славе.

Сентябрь 2000 года. Андрей Шевченко с выпуском «СЭ Футбол» о себе. Фото -
Сентябрь 2000 года. Андрей Шевченко с выпуском «СЭ Футбол» о себе. Фото —

На том конкретном матче я не был, но застал весь золотой цикл Шевы в «Милане». В те ушедшие навсегда времена еще можно было часто бывать на чудесной базе в Миланелло, дышать там воздухом славной истории этого клуба и наблюдать игроков вблизи, общаясь с ними напрямую, а не через экраны телевизоров, как сейчас. «Милан», в котором играл и блистал Шева, был прекрасен, а звездная россыпь того состава навсегда вошла в историю итальянского футбола: в том «Милане», который не чета нынешнему, играли звезды мирового уровня и легенды итальянского спорта. Но даже на этом общем звездном фоне болельщики всегда выделяли Шеву и любили его как-то по-особенному — за его голы, за его эмоции, за его дисциплинированность на поле и за его пределами, за его умение не выносить на всеобщее обозрение те нюансы околофутбольной жизни, которые и должны оставаться за кулисами.

17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко (справа) и Роман Абрамович (второй слева) на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» на стадионе «Сан-Сиро». Фото Александр Вильф, -
17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко (справа) и Роман Абрамович (второй слева) на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» на стадионе «Сан-Сиро». Фото Александр Вильф, —

При этом Шева никогда не был лидером в раздевалке, да и капитаном стал, насколько я помню, лишь незадолго до своего ухода в «Челси». Да, тот уход Шевы в «Челси» болельщики «Милана» не поняли и не приняли, а возвращение Андрея в «Милан» получилось, если честно, бесславным, но сегодня все это не имеет никакого значения. В коллективной памяти тифози «Милана» и итальянских болельщиков футбола Шева — это тот самый хет-трик в Риме, это решающий пенальти в финале Лиги чемпионов, это «Золотой мяч» и еще многое другое.

17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2004 год. Фото Александр Вильф, -
17 февраля 2005 года. Милан. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2004 год. Фото Александр Вильф, —

Так что сегодня футбольная Италия будет болеть именно за Шеву. А еще за его тренерский штаб, где огромную роль играет другая легенда серии А — Мауро Тассотти. Огромная заслуга в том, что нынешняя сборная Украины добралась до четвертьфинала Евро, принадлежит именно ему. Это незаменимая фигура в штабе Шевченко, а про славное миланское прошлое Тассотти можно писать отдельную книгу.

23 января 2006 года. Москва. Кларенс Зеедорф, Каха Каладзе и Андрей Шевченко на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда». Фото Александр Федоров, "СЭ"
23 января 2006 года. Москва. Кларенс Зеедорф, Каха Каладзе и Андрей Шевченко на церемонии вручения приза «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кстати, Шева-то как раз недавно и выпустил свою биографию на итальянском языке. Незадолго перед Евро Андрей, не утративший знание итальянского языка, активно появлялся как на страницах итальянских изданий, так и на экранах телевизоров. Так что Шева, можно сказать, очень вовремя освежил память о себе: недаром разговоры о том, что он рано или поздно может возглавить свой любимый «Милан», стали довольно модными.

23 января 2006 года. Москва. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2005 год. Фото Александр Федоров, "СЭ"
23 января 2006 года. Москва. Андрей Шевченко с призом «СЭ» лучшему игроку стран СНГ и Балтии «Звезда» за 2005 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что в матче против Англии Украина не является фаворитом. Зато и груз ответственности лежит именно на сопернике, вот и посмотрим, как Англия с ним справится. А лично Шеве я желаю удачи: как сегодня, так и в его дальнейшей карьере.

Евро-2020. 1/4 финала
Украина — Англия
3 июля. Рим. Олимпийский стадион. 22.00 (Первый — 21.45)
Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).
ВАР: Фриц. Дингерт, Гиттельманн, Данкерт (все — Германия).

Украина — Англия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Георгий Кудинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21884
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Никифорова, Саленко и Цымбаларя объявили предателями. С чего начиналась сборная Украины
Из-за чего Kris the foxx покончила с собой
С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море
40-летний британец сломал пенис во время секса и вошел в историю
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля