Почему Петербург будет скучать без Евро: как чемпионат разукрасил город и чего теперь ему будет не хватать

Северная столица прощается с турниром, а наш фотограф делится его лучшими кадрами.

В Санкт-Петербурге немало удивительных персонажей. А этот известен далеко за пределами города. Камерунец остался после чемпионата мира жить в Краснодаре, но продолжает поддерживать нашу сборную в других городах. Во время Евро Зомо можно было встретить на набережной канала Грибоедова распевающим под аккомпанемент колонки популярные песни.

Болельщик сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Теперь уже не посидишь так запросто с Паоло Мальдини на скамейке. Итальянец в компании Андреса Иньесты увлеченно наблюдал за жизнью Невского проспекта во время всего чемпионата Европы. Возможно, рекламные щиты с легендами европейского футбола еще продержатся какое-то время, напоминая жителям о турнире.

Рекламный щит с Паоло Мальдини. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Еще одним символом футбольного фестиваля стала телевизионная студия на набережной у стадиона. Весь турнир огромный зеркальный мяч привлекал болельщиков и радовал местных жителей. Совсем скоро студию демонтируют, и объектов для фотографирования станет меньше.

Телевизионная студия на набережной у стадиона.. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А с этим мячом ничего похожего не случится. Награда Льва Яшина, тот самый «Золотой мяч», был представлен на выставке, организованной УЕФА недалеко от фан-зоны на Конюшенной.

«Золотой мяч» — награда Льва Яшина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная СССР в 1960 году выиграла первый чемпионат Европы. Каждый посетитель выставки мог оказаться в советском интерьере того времени и послушать интересные истории из жизни футболистов.

Выставка с советским интерьером 1960-го года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В финале интерактивного представления можно было увидеть самые интересные моменты финала СССР — Югославия под бойкий комментарий Нобеля Арустамяна.

Болельщики смотрят матч СССР — Югославия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наверное, Чебурашки в Петербурге не переведутся после окончания чемпионата Европы. Но Чебурашки, которые остаются такими радостными и дружелюбными в +35, — это все-таки исключительно футбольный атрибут.

Болельщик-чебурашка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Потанцевать с испанскими фанатами на площади у стадиона теперь уже не получится. Но свидетели этого концерта запомнят, как горячо стало в тот и без того жаркий день.

Испанские болельщики.. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бельгия превратила ресторан по соседству со стадионом в дьявольский котел. Пока неясно, сколько болельщиков сможет ходить на стадион в Петербурге в дальнейшем и будут ли открыты рестораны, чтобы также весело проводить время.

Бельгийские болельщики. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Одно останется неизменным: какой бы турнир ни проходил в городе на Неве, шарфы на памятнике Карлу Булле - на питомце и на нем самом - будут все тех же сине-бело-голубых цветов!