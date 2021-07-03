Почему Петербург будет скучать без Евро: как чемпионат разукрасил город и чего теперь ему будет не хватать
В Санкт-Петербурге немало удивительных персонажей. А этот известен далеко за пределами города. Камерунец остался после чемпионата мира жить в Краснодаре, но продолжает поддерживать нашу сборную в других городах. Во время Евро Зомо можно было встретить на набережной канала Грибоедова распевающим под аккомпанемент колонки популярные песни.
Теперь уже не посидишь так запросто с Паоло Мальдини на скамейке. Итальянец в компании Андреса Иньесты увлеченно наблюдал за жизнью Невского проспекта во время всего чемпионата Европы. Возможно, рекламные щиты с легендами европейского футбола еще продержатся какое-то время, напоминая жителям о турнире.
Еще одним символом футбольного фестиваля стала телевизионная студия на набережной у стадиона. Весь турнир огромный зеркальный мяч привлекал болельщиков и радовал местных жителей. Совсем скоро студию демонтируют, и объектов для фотографирования станет меньше.
А с этим мячом ничего похожего не случится. Награда Льва Яшина, тот самый «Золотой мяч», был представлен на выставке, организованной УЕФА недалеко от фан-зоны на Конюшенной.
Сборная СССР в 1960 году выиграла первый чемпионат Европы. Каждый посетитель выставки мог оказаться в советском интерьере того времени и послушать интересные истории из жизни футболистов.
В финале интерактивного представления можно было увидеть самые интересные моменты финала СССР — Югославия под бойкий комментарий Нобеля Арустамяна.
Наверное, Чебурашки в Петербурге не переведутся после окончания чемпионата Европы. Но Чебурашки, которые остаются такими радостными и дружелюбными в +35, — это все-таки исключительно футбольный атрибут.
Потанцевать с испанскими фанатами на площади у стадиона теперь уже не получится. Но свидетели этого концерта запомнят, как горячо стало в тот и без того жаркий день.
Бельгия превратила ресторан по соседству со стадионом в дьявольский котел. Пока неясно, сколько болельщиков сможет ходить на стадион в Петербурге в дальнейшем и будут ли открыты рестораны, чтобы также весело проводить время.
Одно останется неизменным: какой бы турнир ни проходил в городе на Неве, шарфы на памятнике Карлу Булле - на питомце и на нем самом - будут все тех же сине-бело-голубых цветов!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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