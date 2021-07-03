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Почему Петербург будет скучать без Евро: как чемпионат разукрасил город и чего теперь ему будет не хватать

Дарья Исаева
Дарья Исаева
фотокорреспондент
Сегодня, 20:45
Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Болельщик сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Рекламный щит с Паоло Мальдини. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Телевизионная студия на набережной у стадиона.. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Золотой мяч» — награда Льва Яшина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Выставка с советским интерьером 1960-го года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Болельщики смотрят матч СССР — Югославия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Болельщик-чебурашка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Испанские болельщики.. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Бельгийские болельщики. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Традиционное украшение на памятнике Карлу Булле. Его питомец в цветах «Зенита». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Северная столица прощается с турниром, а наш фотограф делится его лучшими кадрами.

В Санкт-Петербурге немало удивительных персонажей. А этот известен далеко за пределами города. Камерунец остался после чемпионата мира жить в Краснодаре, но продолжает поддерживать нашу сборную в других городах. Во время Евро Зомо можно было встретить на набережной канала Грибоедова распевающим под аккомпанемент колонки популярные песни.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщик сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Теперь уже не посидишь так запросто с Паоло Мальдини на скамейке. Итальянец в компании Андреса Иньесты увлеченно наблюдал за жизнью Невского проспекта во время всего чемпионата Европы. Возможно, рекламные щиты с легендами европейского футбола еще продержатся какое-то время, напоминая жителям о турнире.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рекламный щит с Паоло Мальдини. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Еще одним символом футбольного фестиваля стала телевизионная студия на набережной у стадиона. Весь турнир огромный зеркальный мяч привлекал болельщиков и радовал местных жителей. Совсем скоро студию демонтируют, и объектов для фотографирования станет меньше.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Телевизионная студия на набережной у стадиона.. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А с этим мячом ничего похожего не случится. Награда Льва Яшина, тот самый «Золотой мяч», был представлен на выставке, организованной УЕФА недалеко от фан-зоны на Конюшенной.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Золотой мяч» — награда Льва Яшина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная СССР в 1960 году выиграла первый чемпионат Европы. Каждый посетитель выставки мог оказаться в советском интерьере того времени и послушать интересные истории из жизни футболистов.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Выставка с советским интерьером 1960-го года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В финале интерактивного представления можно было увидеть самые интересные моменты финала СССР — Югославия под бойкий комментарий Нобеля Арустамяна.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики смотрят матч СССР — Югославия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наверное, Чебурашки в Петербурге не переведутся после окончания чемпионата Европы. Но Чебурашки, которые остаются такими радостными и дружелюбными в +35, — это все-таки исключительно футбольный атрибут.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщик-чебурашка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Потанцевать с испанскими фанатами на площади у стадиона теперь уже не получится. Но свидетели этого концерта запомнят, как горячо стало в тот и без того жаркий день.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Испанские болельщики.. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бельгия превратила ресторан по соседству со стадионом в дьявольский котел. Пока неясно, сколько болельщиков сможет ходить на стадион в Петербурге в дальнейшем и будут ли открыты рестораны, чтобы также весело проводить время.

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бельгийские болельщики. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Одно останется неизменным: какой бы турнир ни проходил в городе на Неве, шарфы на памятнике Карлу Булле - на питомце и на нем самом - будут все тех же сине-бело-голубых цветов!

Как преобразился Санкт-Петербург во время Евро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Традиционное украшение на памятнике Карлу Булле. Его питомец в цветах «Зенита». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина 0
Англия 1
Перерыв

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия 1
Дания 2
Матч завершен

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85

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