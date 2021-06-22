Финны дешевле в четыре раза, получают меньше россиян и гораздо ниже в рейтинге. Кому Россия уступила третье место в группе?

Стоимости составов: 191 и 44 миллиона евро.

Россия заняла четвертое место в группе на Евро-2020 и закончила выступления на турнире. Третью строчку команда Станислава Черчесова уступила Финляндии, которая благодаря лучшей разнице мячей оказалась выше России.

«CЭ» в цифрах показывает, кому российская команда проиграла конкуренцию за третье место в группе.

Состав Финляндии дешевле российского в 4 раза, но у финнов гораздо больше легионеров

Суммарная стоимость состава сборной Финляндии, по оценке Transfermarkt, составляет 44,6 миллиона евро. Состав России оценивается в 191,8 миллиона евро.

Самые дорогие игроки Финляндии — форвард Пукки из английского «Норвича» (7 млн евро) и вратарь Градецки, выступающий за немецкий «Байер» (6 млн). Самые дорогие футболисты России: Головин (28 млн), Марио Фернандес (16 млн), Миранчук (15 млн) и Сафонов (14 млн). У России 8 игроков дороже 10 млн евро. У финнов таких футболистов просто нет.

При этом у Финляндии много легионеров и помимо Пукки с Градецки: Уронен выступает за бельгийский «Генк», Камара — за шотландский «Рейнджерс», Форсс — за английский «Брентфорд», Йенсен — за немецкий «Аугсбург», Похьянпало — в «Юнион Берлин». Некоторые футболисты играют в чемпионате Дании, Швеции, в американской МЛС, итальянской серии Б.

Как мы знаем, у России лишь четыре игрока, выступающих в Европе: Миранчук («Аталанта»), Головин («Монако»), Черышев («Валенсия») и Кудряшов («Антальяспор»). В этом нас превосходят даже финны.

Рейтинг ФИФА России тоже не помог: финны занимают 54-е место — на 16 позиций ниже россиян (38-я строчка).

Тренер Финляндии зарабатывает в 14 раз меньше Черчесова

Маркку Канерва получает за работу со сборной Финляндии 0,18 миллиона евро в год. Зарплата Черчесова в сборной России — 2,5 миллиона евро. Разница — в 14 раз.

Впереди Черчесова только Йоахим Лев (сборная Германии) — 4,6 миллиона евро, Дидье Дешам (Франция) — 4,2 миллиона, Гарет Саутгейт (Англия) — 3,5 миллиона, Франк де Бур (Нидерланды) и Роберто Манчини (Италия) — по 3 миллиона.

У финнов только один игрок с многомиллионной зарплатой . В России — большинство миллионеры

Контраст в зарплатах не только у тренеров сборных, но и игроков. У России большинство игроков стартового состава — миллионеры. В составе Финляндии только один футболист с большим окладом — вратарь немецкого «Байера» Градецки. Голкипер получает около 4,7 миллиона евро в год — это больше, чем у кого-либо из россиян. Но важно понимать, что такую зарплату Градецки заслужил только в 28 лет именно после перехода в клуб из Леверкузена, где он стал топ-вратарем по мерками лиги. Ранее он получал меньше миллиона евро в «Айнтрахте» в «Бундеслиге». К нынешнему окладу он пришел только в зрелом возрасте.

У российских же игроков зарплаты такого уровня на протяжении почти всей карьеры. По разным данным, официальным и неофициальным, большинство игроков сборной России — миллионеры. Головин получает 3 миллиона, Кузяев — 1,5, Дзюба — 3,6, Зобнин — 3,5, Джикия — 2, Фернандес — 2,2, Миранчук — 1,6, да и тот пошел на понижение в зарплате ради переезда в Италию.

У финнов и близко нет таких окладов, хотя многие играют в Европе. Пукки получает 360 тысяч евро в «Норвиче», Камара — 320 тысяч, Форсс — 254 тысячи. А это самые статусные игроки сборной, помимо Градецки.

Сопоставлять зарплаты в клубах с игрой в сборной, возможно, не очень корректно, но это тоже показатель состояния нашего футбола на контрасте с Финляндией.