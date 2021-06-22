Автогол лишил Финляндию исторического результата. Но она все равно выше России

Финны не удержали ничью с бельгийцами, которая вывела бы их в плей-офф чемпионата Европы

Чемпионат Европы. Группа B

Финляндия — Бельгия — 0:2 (0:0)

Голы: Градецки, 75 — в свои ворота (0:1). Лукаку, 81 (0:2).

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Уронен (Кауко, 70), Араюури, О`Шонесси, Спарв (Шюллер, 59), Лод (Йенсен, 90), Камара, Пукки (Форсс, 90), Похьянпало (Альхо, 70).

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Азар, Де Брейне (Фанакен, 90), Шадли, Лукаку (Бентеке, 84), Троссар (Менье, 76), Доку (Батшуайи, 76).

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Блом (Голландия).

21 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Последний тур для команд, которые уже вышли в плей-офф — это всегда возможность дать отдохнуть основным игрокам и предоставить шанс запасным. В составе бельгийцев оказалось аж восемь замен по сравнению с матчем против датчан, но эта ротация получилась весьма специфической: в числе тех, кто впервые на турнире попали в старт, были Кевин де Брейне, Аксель Витсель и Эден Азар. Где еще увидишь такую ротацию.

Финны, для которых этот матч был решающим в борьбе за выход из группы, получили ожидаемо мощную поддержку. Флаги с синим крестом на питерском стадионе были в подавляющем большинстве, а финские болельщики собрали три довольно внушительных сектора с «венгерской» рассадкой, то есть без всякой социальной дистанции. Объявление состава Бельгии было освистано, за единственным исключением — Витселя Питер встретил овацией.

Бельгийцы сразу же начали укатывать соперника. Финны выстроились в три оборонительные линии, и каждый отбор мяча вызывал на трибунах бурный восторг. А уж когда бельгийцы отыгрывали назад, и Пукки старательно прессинговал Куртуа, болельщики Суоми начинали сходить с ума. Не сказать, что потом игра выровнялась, но финны чаще стали переходить центр поля. При по-прежнему очень классной поддержке своих.

На исходе получаса финнов впервые перекричали. Это был заряд «Россия! Россия!». Однако уже минут через пять те же люди недовольно засвистели: на табло сообщили о первом голе датчан. А вот от финнов никакой реакции не было. Видимо не поняли, что в онлайн-таблице их сборная вышла на второе место, и ничья с Бельгией выводила ее в плей-офф со второго места. Ну а почему бы и нет? У этой пары вообще удивительная статистика очных матчей — финны не проигрывали бельгийцам в семи предыдущих матчах. Причем одна из игр этой серии стала исторической: в 2007 году игру в Хельсинки остановили из-за того, что прилетел филин и уселся на перекладину. Когда птица улетела, финны забили два мяча и выиграли, а сборная получила прозвище «Huuhkajat» — «Филины».

В перерыве финские парни на трибунах, видимо, изучили расклады, и второй гол датчан они встретили с куда более заметным энтузиазмом. Да и сама сборная Финляндии смотрелась очень неплохо: атак становилось все больше и больше, Пукки по серьезному напрягал бельгийскую оборону. На 65-й минуте все для финнов вроде бы рухнуло: не успели накрыть передачу де Брейне, упустили Лукаку. Однако после просмотра арбитр этот гол отменил из-за офсайда. Финны ликовали, как будто забили сами. Тут же последовала более сдержанная овация от третьей стороны: это Дзюба реализовал пенальти в Копенгагене.

И все-таки финны не выстояли. Не раз выручавший Градецки сделал неловкое движение после рикошета от перекладины и переправил мяч за линию. А потом снова забил Лукаку, на этот раз легально. Датчане в Копенгагене забили третий и четвертый, и расклад в нашей группе окончательно установился. Финны стали третьими, и в оставшиеся минуты им нужно было позаботиться о разнице мячей, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на выход в плей-офф. Самим забить не удалось, зато и третий не пропустили. Как бы то ни было, практически домашние трибуны проводили свою команду аплодисментами.

Ну а бельгийцы прошли группу со стопроцентным результатом. А вот какой процент от своих способностей им пришлось для этого показать — сказать сложно. Но кажется, что совсем небольшой.