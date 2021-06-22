Что дальше делать с Черчесовым?

Мнения журналистов «СЭ».

22 июня 2021 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов — один из самых обсуждаемых и, чего уж там, нелюбимых людей во всей стране, от Калининграда до Владивостока. Многие требуют его немедленной отставки, находятся те, кто встает на защиту 57-летнего специалиста.

В редакции «СЭ» мнения относительно будущего Черчесова тоже разделились.

Убрать нельзя, оставить

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

— Оставлять. Однозначно. Причин сразу несколько.

Первая. Тренер не лукавил, когда говорил, что по качеству футбола в Копенгагене сборная провела свой лучший матч. Все решили персональные ошибки, но до того Россия смотрелась хорошо — и тактически, и функционально. Значит, Черчесов не потерял навыки подготовки к крупным турнирам. В конце концов, не он, а Зобнин вывел соперника «один в ноль», не он, а Головин упустил верный момент при счете 0:0. Это не поиск оправданий, это — факты.

Второе. За огнем Евро совсем ушел в тень отбор на ЧМ-2022. А между тем продолжение там последует уже в сентябре — и где гарантии, что потенциальный сменщик Черчесова добьется за это время существенного прогресса? Их нет никаких — а вот хуже стать может хотя бы в силу того, что футболистам и тренеру нужно будет элементарно притереться друг к другу. В клубах-то это иногда процесс непростой, в сборной же, собирающейся не так часто, вообще способен затянуться.

Наконец, третье. На данный момент просто не вижу кандидатуры из числа россиян, сильные же иностранцы слишком дороги.

P. S. Бердыева не предлагать. Его пауза в активной работе чересчур затянулась, миновав критическую отметку.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

— Понятно, что Евро-2020 ни команда, ни тренерский штаб не могут себе занести в актив. Общественность кипит, требует крови и революционных решений. Однако я не уверен, что смена пойдет на пользу. Мы уже пробовали и сильнейших отечественных специалистов, и ведущих иностранных — Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло, которые получали по 7 миллионов евро. Разве было лучше? До Черчесова из группы на крупном турнире за 30 лет вышел только Хиддинк. Голландец, правда, не смог пройти отбор на следующий ЧМ, а Станислав Саламович после четвертьфинала ЧМ-2018 еще и на ЧЕ уверенно квалифицировался.

По итогам Евро нет ощущения, что тренер потерял команду или исчерпал себя в сборной. Мы не провалились, обыграв того, кто на бумаге сильнее, и уступив тем, кто слабее. Для выхода из группы требовалось не показать свой уровень, а прыгнуть выше головы. Этого не удалось, однако предыдущие успехи не стоит забывать. Понятно желание болельщиков перестановкой на тренерском посту сделать лучше, но после рокировки мы рискуем вернуться во времена, когда часто просто не отбирались на крупные турниры. Уровень российских футболистов сейчас не очень высок.

Гоша Чернов, корреспондент:

— Многое из того, что делает Черчесов, мне не нравится. Выбор состава, тактические решения по ходу отдельных игр, поведение в публичном пространстве. Вопросов к Станиславу Саламовичу всегда было много.

Но я не считаю, что увольнение Черчесова улучшит результаты сборной России. Причина провала на Евро-2020 — в совокупности факторов. У нас объективный кризис центральных защитников и опорных хавбеков. Качественных вратарей тоже мало, поэтому и стабильного номера один в команде нет.

Почти все решили индивидуальные ошибки, и совершал их не Черчесов. Да и винить конкретных футболистов в неудачах нельзя. Сейчас у нас нет более качественных исполнителей, и, простите за популизм, виновата в этом система. Остается только ждать, что скоро вырастет поколение победителей, — оптимистичные предпосылки есть.

Андрей Кузичев, корреспондент:

— Пока сборная не рухнула после обреза Зобнина, в ее игре и стратегии в Копенгагене читался план. Как на конкретный матч, так и на турнир, подразумевавший выход на близкий к пику уровень физической готовности к выезду в Данию. Задумка Черчесова виделась немного циничной, так как подразумевала фактически принесение в жертву встречи с Бельгией и трудовую победу над финнами на классе. И если бы все сработало, главного тренера можно было бы назвать гением.

По сути, замысел разрушен индивидуальными ошибками, ряд которых совершенно нехарактерен для отдельных исполнителей. Это в какой-то степени оправдание, но каким был план Б, совершенно непонятно. Так что провал останется провалом. Даже с учетом упомянутых ошибок и травм, помешавших тем же Кудряшову и Марио Фернандесу.

Значит ли это, что Черчесова пора отправить в отставку? Четкого ответа у меня нет. Да, был пример Леонида Слуцкого, который на свежем взгляде и эмоциях исправил ошибки Фабио Капелло и прошел отбор на Евро-2016. Но есть ли у нас под рукой специалист такого же калибра, у которого не так много времени перед осенней квалификацией на ЧМ-2022?

Скорее склоняюсь к тому, что Черчесов должен доработать до конца года. Тем более Евро не прошел впустую. Сборная внедрила в основу Сафонова и Дивеева, обкатала Мухина и Соболева, который должен играть больше, и показала, что Миранчук перестал быть на поле инородным телом. Если этот багаж не пропадет, а задетое самолюбие даст эмоций, продолжение может получиться успешным.

Убрать, нельзя оставить

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации:

— Вопрос будущего Черчесова сегодня самый актуальный. Хотя и не самый главный, конечно. Большинство болельщиков хейтят тренера, возлагая вину за результат на него. И они, конечно, правы. Тренер всегда несет ответственность за всю команду. Пусть и не он бьет в голкипера из убойной позиции. Не он отдает сопернику на свои пустые ворота. Не он оказывается неспособен доставить мяч в линию атаки.

Черчесов годами выстраивал образ уверенного в своих силах и знающего, что делать, человека. Запрещал использовать какие-то слова, обрывал вопросы журналистов, которые ему не нравились, а порой и просто разводил руками, когда не хотел отвечать. Сейчас уверенность в себе выглядит смешно.

Особенно его фраза, что сборная против датчан провела лучший матч на турнире. Станислав Саламович, ваша команда ни в одной из трех встреч не играла в футбол. Она мучилась на поле. Даже на несчастных македонцев, которых хотел купить Арнаутович, смотреть было интереснее. О какой игре вы говорите?

Есть ощущение, что Черчесов живет в параллельной реальности. Точнее, весь наш футбол в ней живет — со своими звездами, чемпионами и прочими прелестями. А когда попадает в нормальное измерение, оказывается, что все это лишь иллюзия. И наш футбол — один большой воздушный шарик, который способна превратить в ничто даже Финляндия. Пусть в этот раз у нее это и не вышло.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола:

— В который раз мы наблюдаем за шоу «Старые песни о главном». Сборная России вылетела с крупного турнира, и снова исполняются проверенные временем хиты: про бюджетное финансирование, зажравшихся игроков, которые не хотят ехать в Европу, детско-юношеский футбол, примеры немецких, исландских, австрийских, датских реформ (нужное подчеркнуть). Ну и вообще нам надо реформировать все футбольное хозяйство, а во всех бедах виновата система. Или ее отсутствие — кому как нравится.

Как по мне, все это — первостатейная чушь. Есть команда, есть тренер. Именно он — самый главный персонаж в футболе. Он должен подобрать исполнителей, оценить и сопоставить их возможности, а в итоге слепить на выходе что-то красивое.

Удалось ли это Черчесову на Евро-2020? Мой ответ — нет. Да и в целом, как по мне, Черчесов не самый приятный персонаж. Безусловно, главный тренер сборной не обязан быть милым обаяшкой, если он побеждает. Желательно — при яркой игре. Сейчас же нет ни яркого зрелища, ни результата, ни обаяния, которым можно все прикрыть. Так что нужно сказать Черчесову спасибо и расстаться.

Юрий Голышак, обозреватель:

— Что делать с Черчесовым? Договориться, чтобы ушел сам. По одной простой причине — места работы иногда надо менять. Что мог дать сборной России, Черчесов уже дал.