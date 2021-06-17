Качественный план сборная России реализовала слабо. Тактический разбор матча с финнами

Лучшим в составе сборной России был Головин, а финны вполне наиграли на ничью.

Сборная России качественно подготовилась к матчу, а изменения в старте очень помогли. Реализация плана вышла противоречивой. Обо всем по порядку.

Два из трех изменений в старте спасли Россию. Все могло сложиться намного хуже

Сборная России против финнов использовала наработки, которые наигрывались перед турниром. Баринов вышел правым центральным защитником в тройке. Вполне возможно, что изначально идея с Бариновым на этой позиции придумана именно под финнов, чтобы регулярно использовать его включения в правый полуфланг соперника, где есть зона при развороте атаки с противоположного фланга.

Неожиданно (на самом деле нет) в старте вышел Дивеев и занял позицию центрального страхующего в тройке. С профильной работой Игорь справился отлично. Несколько раз спас свою команду от убойных моментов, накрывая в подкатах финских нападающих.

Выход Сафонова вместо Шунина, скорее всего, продиктован его навыками быстро начинать атаки бросками рукой, чтобы поймать финнов хоть на каких-то контратаках. Плюс склонность Сафонова выходить далеко из ворот и страховать своих защитников на случай передач соперника за спину. В одном из таких моментов Сафонов очень помог своим выходом за пределы штрафной.

Дивеев и Сафонов спасли свою команду от четырех убойных моментов у своих ворот. Судя по их стилю и опыту прошлых игр, можно предположить, что Семенов и Шунин в этих моментах сыграли бы иначе.

Ход с Бариновым не сработал

Изначально идея с Бариновым в центре защиты выглядела смело и интересно, но в боевом матче все сложилось иначе. Баринов был ужасен на мяче, были ошибки в обороне (очевидно, что он не понимает принципы действия крайним ЦЗ), много фолил и мог уходить с красной карточкой еще в первом тайме. Его очень легко выдергивали с позиции и атаковали зону за его спиной. Игрока можно было снимать с игры еще в перерыве, но Черчесов пошел на риск.

Снова ромб в центре поля

Еще одна деталь из наигрываемых перед турниром — ромб в схеме 5-3-1-1, где Зобнин был нижним опорником, а Миранчук «десяткой». Ромб должен был создать в центре поля большинство против финской тройки (в схеме 5-3-2) и помогать страховаться от контратак соперника.

В то же время ромб мешал выполнять прессинг-задачи. По задумке Черчесова, к крайним центральным защитникам соперника должны были подниматься «восьмерки» (Оздоев и Головин), для чего им приходилось покрывать на рывках большие расстояния. Соперник успевал подготовиться и использовать зоны за их спинами в центре поля. По большому счету прессинг в ромбе облегчил сопернику продвижение мяча через центр поля. Парадокс.

Финляндия раскрылась и создала России много проблем

После перерыва финны выдали 15 минут активности. Довольно эффективно контролировали мяч и использовали бреши в центре российской полузащиты. По итогам всего второго тайма северные соседи даже превзошли Россию по владению мячом, ударам и ударам из штрафной.

В сумме по итогам матча Финляндия выглядела очень достойно и, возможно, наиграла на ничью. 8-10 — по ударам из штрафной. 0.7-1.0 — по ожидаемым голам. По касаниям в штрафной 24-55, но большинство из 55 касаний России — спиной или боком к воротам соперника.

Немного пугает, насколько же сборная Дании в предыдущем матче была острее и активнее с финнами (результат вынесем за скобки), а главное — насколько эффективнее в прессинге и нейтрализации соперника.

Головин — игрок матча

Миранчук забил единственный гол, но по большому счету это единственное его яркое действие. Головин же активно участвовал во всех фазах атаки — стягивался к центральным защитникам, протаскивал мяч между линий, удерживал под давлением в ожидании открываний партнеров и эффективно продвигал мяч. Без мяча Александр был самым активным в прессинге.

Вывод

Черчесов подготовил детальный и качественный план на матч, но реализация плана оставляла желать лучшего. Результат спасли (буквально) индивидуальные действия Дивеева и Миранчука. На грани.

Тезисно о других моментах

— Финны прессинговали намного меньше, но в итоге совершили больше успешных отборов в высоких позициях, даже без учета атаки с голом из офсайда.

— Структура обороны сборной России — очень слабо. Много действий на грани — фолы и подкаты.

— Потеря Фернандеса аукнется в следующих матчах.