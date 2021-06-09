Интервью бывшего нападающего сборной России.

Нужны сумасшедшая самоотдача и терпение

— Какие у вас предчувствия перед чемпионатом Европы? — вопрос Юрану.

— Не скрою, тревожные. Есть объективные моменты. Приходится признать, что по подбору исполнителей мы явно уступаем бельгийцам. С датчанами будет очень непросто. Молодежный Евро-2021 показал разницу в классе со скандинавами. Да и Финляндия, безусловно, не подарок.

— Настолько все печально?

— Нет. Раньше времени никто сдаваться не собирается. Но у Станислава Черчесова довольно ограниченный выбор игроков, сложно варьировать тактику. Прежде всего, вызывает вопросы линия обороны. Но — посмотрим. Смогли же на ЧМ-2018 и Испанию пройти, и с Хорватией выглядели очень достойно. Все зависит от того, как наш тренерский штаб подведет ребят к турниру. Многое упирается в физическую подготовку. Придется терпеть. Выходить против бельгийцев на встречных курсах — самоубийство. Так что предстоит много двигаться без мяча. Встречи с датчанами и финнами обещают большое количество единоборств, силовой футбол. Шансы, в принципе, есть, но я был бы сейчас осторожен в прогнозах.

— Эта сборная слабее той, что дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира?

— Да. Судите сами. Нет Акинфеева, Игнашевича, и полноценной замены им сейчас не видно. Тот же Марио Фернандес стал старше на два года. Дзюба не молодеет. Так что приходится говорить об объективных сложностях. Черчесову придется прилично поломать голову над составом. Понятно, что болельщики ждут хорошего результата, помнят о выступлении трехлетней давности.

Но, считаю, надо трезво смотреть на вещи. Ну не готовы мы конкурировать с более сильными соперниками. Недавние игры с бельгийцами это показали. Наш шанс — в том, чтобы бороться с первой до последней минуты с сумасшедшей самоотдачей и терпеть, терпеть, терпеть.

— То есть, вы считаете, не нужно бить себя кулаком в грудь и кричать, что мы обязательно выйдем из группы?

— Этого делать не стоит. Есть вещи реальные, а есть виртуальные. Давайте все-таки повременим с такими громкими прогнозами. Зачем бить себя кулаком в грудь и говорить, что обязательно окажемся в следующей стадии? Я уже сказал про уровень соперников. Хотя шансы есть всегда. Но в данном случае не все зависит от нас...

Артем — лидер раздевалки

— Головин созрел для того, чтобы быть лидером сборной России, вести партнеров за собой?

— Александр провел тяжелый сезон во Франции, переболел коронавирусом. Как это скажется на его форме, физическом состоянии? Не знаю... Скорее он один из лидеров. Все-таки, считаю, многое будет зависеть от Дзюбы.

— На него у вас главная надежда?

— Да. На его стороне опыт. Артем способен держать коллектив — и «напихать» партнерам, и взбодрить их, поддержать. Это душа раздевалки.

— Что скажете про Алексея Миранчука? Правы ли те, кто считает, что ему по-прежнему иногда не хватает спортивной злости?

— Думаю, в Италии эти качества приобретет, ему подскажут. Иначе придется сложно... Да, парень обладает всеми необходимыми игровыми характеристиками, но есть какие-то проблемы с психологией. Не случайно же Миранчук часто остается в запасе. Надеюсь, этот момент ему в «Аталанте» подкорректируют, помогут.

— Вы как-то сказали, что понимаете, почему Черчесов вызвал в сборную Александра Заболотного, а не Федора Смолова. При этом Смолов довольно жестко отреагировал на решение тренерского штаба.

— Не понимаю такой реакции. Кого он винит? Может быть, стоит покопаться в себе? Статистика — вещь упрямая. Минувший сезон Заболотный провел сильнее и полезнее для своей команды. Смолов проявил себя в нескольких матчах только весной. Вот и все. Зачем жить прошлым и вспоминать время, когда ты был лучшим бомбардиром? Месси и Роналду почему-то не зацикливаются на своих былых заслугах, а выкладываются каждый божий день.

Пусть Федор в себе разберется. Если бы Черчесов понимал, что Смолов на голову выше остальных, то, конечно, вызвал бы его.

Фавориты — Франция и Испания

— Какой результат на Евро можно будет считать для нашей сборной успехом?

— Выход из группы. Если попадем в плей-офф, это уже, на мой взгляд, приличный результат. Просто надо объективно оценивать уровень наших футболистов.

— Кто фаворит всего турнира?

— Франция, Испания. Возможно, в меньшей степени — немцы и англичане. Кстати, допускаю, что бельгийцы пройдут очень далеко.

— Даже до финала?

— Не удивлюсь этому. Там просто сумасшедшая банда. Возможно, это последний шанс поколения что-либо доказать на крупном турнире.