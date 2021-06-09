Не знаете историю чемпионатов Европы? Мы поможем.

«СЭ» продолжает серию публикаций о Евро — с момента зарождения турнира и до наших дней. В ней рассказываем не только о том, что происходило на футбольных полях, но и о событиях, вызвавших широкий резонанс в мире и нашей стране.

Сами чемпионаты Европы мы разделили на блоки по десятилетиям. Первый был посвящен трем розыгрышам 60-х, второй — двум 70-х, третий — трем 80-х. Сегодня вспоминаем два ЧЕ из 90-х — 1992 и 1996 годов.

1992 год. Игорь Шалимов и Андрей Чернышов в матче СНГ — Германия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-1992: датская сказка и сборная СНГ

Хозяйкой финального турнира была Швеция. На финальной стадии сыграли восемь команд. В отборочном турнире приняли участие 33 команды, разбитые на семь групп.

Вице-чемпион Европы-88 сборная СССР попала в группу 3, а ее соперниками стали Италия, Норвегия, Венгрия и Кипр. Отборочные матчи состоялись в 1990-91 годах, так что сборная СССР успела провести все свои матчи именно под этим названием. А вот в начале 1992 года правопреемницей сборной СССР стала команда СНГ под руководством Анатолия Бышовца, которая и сыграла затем на Евро-1992.

Сборная СССР заняла первое место в своей группе с 13 очками. Второе место заняла Италия с 10 очками. Наша команда обыграла 2:0 Норвегию в Москве, сыграла 0:0 в Риме с Италией, победила Венгрию 1:0 в Будапеште, обыграла 4:0 Кипр в Москве и Норвегию 1:0 в Осло. Затем команда сыграла 2:2 в Москве с Венгрией и 0:0 там же с Италией. В заключительном групповом матче сборная СССР победила в Лимассоле Кипр со счетом 3:0.

Из 13 голов четыре забил Андрей Канчельскис, по два — Алексей Михайличенко и Александр Мостовой, по одному — Олег Кузнецов, Игорь Корнеев, Сергей Алейников, Игорь Шалимов, Олег Протасов и Сергей Юран.

Помимо Швеции и сборной СНГ в финальном турнире должны были принять участие Франция под руководством Мишеля Платини (единственная команда, выигравшая все свои матчи на отборочном этапе), Шотландия, Югославия, Германия, Голландия и Англия. Однако 31 мая, за несколько дней до начала турнира, Югославия по политическим мотивам была исключена из числа участников Евро-1992. Ее место заняла находившаяся в отпуске сборная Дании, финишировавшая второй в отборочной группе 4.

Сборная СНГ просуществовала в итоге всего полгода — с января по конец июня 1992-го. Свой первый матч она провела в Майами 25 января и победила там сборную США 1:0 за счет гола Ахрика Цвейбы. А точка (причем очень печальная) в истории этой команды-кометы была поставлена как раз в Швеции, где подопечные Анатолия Бышовца проиграли 18 июня со счетом 0:3 сборной Шотландии.

На финальной стадии Евро-1992 сборная СНГ также играла с ФРГ и Голландией. Матч с немцами 12 июня закончился со счетом 1:1, а тремя днями позже наша сборная сыграла 0:0 с Голландией. Громкое и позорное итоговое поражение от Шотландии отправило сборную СНГ на последнее, четвертое место в группе. Ее единственный гол на этом турнире забил Игорь Добровольский, да и тот с пенальти. Первой в группе В стала Голландия, а второе место заняла Германия. Эти две сборные и вышли в полуфинал.

В группе А Швеция и Дания опередили грандов Францию и Англию. Шведы вышли в полуфинал с первого места, датчане — со второго.

21 июня в полуфинальном матче в Стокгольме Швеция проиграла 2:3 Германии. А на следующий день Дания обыграла в Гетеборге в серии пенальти Голландию, причем роковую ошибку в рядах голландцев совершил звездный Марко ван Бастен. Решающий же пенальти в этой игре реализовал полузащитник Ким Кристофте, который во время турнира постоянно перемещался между Швецией и Данией, где его шестилетняя дочка находилась в больнице Копенгагена с диагнозом «лейкемия».

1992 год. Станислав Черчесов с талисманом Евро кроликом Берни. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Финальный матч состоялся 26 июня в Гетеборге. Удивительная Дания забила Германии по голу в каждом из таймов и к всеобщему изумлению, но абсолютно по праву стала чемпионом Европы. История этой сборной выглядит красивой сказкой со счастливым концом, однако для Кристофте она таковой, к сожалению, не стала. Не прошло и двух месяцев с момента победы на Евро-1992, как его маленькая дочка скончалась...

Лучшими снайперами финальной стадии стали сразу четыре игрока — датчанин Хенрик Ларсен, немец Карл-Хайнц Ридле, голландец Деннис Бергкамп и швед Томас Бролин, забившие по три гола. Любопытно, что все они в разное время выступали в серии А, которая в 90-е годы прошлого века была самым сильным и престижным национальным первенством в Европе.

Общее количество зрителей, посетивших матчи в Швеции, составило 430 111 человек со средней посещаемостью 28 674 человека за матч. Больше всего зрителей собрались на финальной игре в Гетеборге — 37 800.

Матчи СНГ

Групповой турнир

СНГ — Германия — 1:1 (Добровольский, 64, с пенальти — Хесслер, 89).

СНГ — Голландия — 0:0.

Шотландия — СНГ — 3:0 (Макстей, 6. Макклер, 16. Макаллистер, 83, с пенальти).

Финал

Дания — ФРГ — 2:0 (1:0)

Голы: Йенсен, 18 (1:0). Вильфорт, 78 (2:0).

Дания: Шмайхель, Пехник, Ольсен, К.Нильсен, Сивебек (Кристиансен, 66), Вильфорт, Йенсен, Кристофте, Ларсен, Б.Лаудруп, Поульсен.

Германия: Илльгнер, Колер, Бухвальд, Хельмер, Ройтер, Эффенберг (Том, 80), Бреме, Заммер (Долль, 46), Хесслер, Клинсманн, Ридле.

Наказания: Пехник, 32. Эффенберг, 36. Хесслер, 39. Ройтер, 56. Долль, 83. Клинсманн, 86 (предупреждения).

Судья: Галлер (Швейцария).

26 июня. Гетеборг. Стадион «Уллеви». 37 800 зрителей.

«Золотой мяч» — 1992: ван Бастен повторил достижение Кройфа и Платини

Этот приз выиграл форвард «Милана» и сборной Голландии Марко ван Бастен, набравший 98 очков. Нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков стал вторым в опросе, набрав 80 очков. Форвард «Аякса» и сборной Голландии Деннис Бергкамп стал третьим с 53 очками. Для ван Бастена этот приз стал третьим в карьере. До него подобного успеха добивались только Йохан Кройф и Мишель Платини.

«Золотая бутса» — 1992: 34 гола Маккойста

С 1992 по 1996 год «Золотая бутса» не вручалась. В 1992 году лучшим бомбардиром Европы стал шотландец Элли Маккойст из «Рейнджерс», забивший 34 гола в своем чемпионате.

1992 год. Франк Райкард и Марко ван Бастен. Фото EMPICS LTD

Мир-1992: «Молчание ягнят» и раздел Чехословакии

2 января новым Секретарем ООН стал египтянин Бутрос Бутрос-Гали. Впервые в мировой истории ООН возглавил африканец.

9 января Республика Сербская провозгласила независимость.

15 января Словения и Хорватия признаны целым рядом западных стран.

7 февраля в Маастрихте (Голландия) подписан договор о создании Европейского Союза. Этот договор вступит в силу 1 ноября 1993 года.

21 февраля Совет Безопасности ООН одобрил отправку миротворческих сил в Югославию.

24 марта в Хельсинки открылась четвертая встреча государств — участников СБСЕ. Новыми членами организации стали Грузия, Словения и Хорватия. Министры 24 стран подписали Договор по открытому небу.

30 марта триллер «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер получил пять премий «Оскар».

7 апреля Босния и Герцеговина официально признана независимым государством.

11 апреля под Парижем открылся парк развлечений «Диснейленд».

7 мая Болгария принята в Совет Европы.

22 мая в ООН приняты Босния и Герцеговина, Словения и Хорватия.

29 июня телохранитель застрелил президента Алжира Мохаммеда Будиафа. Его преемником стал Али Кафи.

10 июля Белоруссия стала членом Международного валютного фонда.

20 июля Вацлав Гавел подал в отставку с поста президента Чехословакии.

26 августа премьер-министры Чехии и Словакии договорились о том, что с 1 января 1993 года Чехословакия будет разделена на два независимых государства.

16 сентября на референдуме во Франции с небольшим перевесом победили сторонники Маастрихтского договора.

8 октября в возрасте 78 лет скончался бывший канцлер Германии Вилли Брандт.

31 октября, по прошествии 350 лет с момента его смерти, католическая церковь реабилитировала великого Галилео Галилея.

3 ноября Билл Клинтон стал 42-м президентом США.

9 декабря принц Чарльз и принцесса Диана объявили о своем расставании. Официально развод будет оформлен в августе 1996 года.

1992 год. Главный тренер сборной СНГ Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия-1992: МММ, ваучеры и Чикатило

6 января самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость.

12 января Россия и Украина подписали соглашение о разделе Черноморского флота.

29 января издан Указ «О свободе торговли».

25 февраля образовано Российское космическое агентство.

29 февраля произошла отмена «сухого закона» и государственной монополии на алкогольную продукцию.

16 марта образовано Министерство обороны РФ.

20 марта учреждено звание Героя РФ.

31 марта в Кремле подписан Федеральный договор, по которому в состав РФ вошли 89 субъектов.

3 апреля установлены дипломатические отношения между Россией и Арменией.

4 апреля установлены дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном.

21 апреля Съезд народных депутатов РФ утвердил переименование РСФСР в Российскую Федерацию.

7 мая вышел указ президента РФ о создании Вооруженных Сил РФ.

6 июня новым мэром Москвы назначен Юрий Лужков.

1 июля установлены дипломатические отношения с Грузией.

14 августа подписан Указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков (ваучеров).

16 августа сборная России по футболу провела в Москве первый матч в своей новейшей истории, победив Мексику со счетом 2:0.

1 октября в России началась выдача ваучеров.

15 октября приговорен к смертной казни знаменитый советский серийный убийца Алексей Чикатило, который будет расстрелян в 1994 году.

20 октября в Мосвке зарегистрировано АО «МММ»: так родилась крупнейшая в истории России финансовая пирамида, выстроенная Сергеем Мавроди.

22 октября Россия установила дипломатические отношения с Казахстаном.

14 декабря Виктор Черномырдин назначен председателем российского правительства вместо Егора Гайдара.

1996 год. Россия — Германия — 0:3. Виктор Онопко и Юрген Клинсманн. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-1996: грустный дебют России

В связи с распадом СССР, Югославии и Чехословакии количество участников отборочного цикла резко возросло и достигло 47. В финальную стадию на этот раз попали 16 команд — 15 из отборочного турнира и Англия как страна-организатор.

47 стран были изначально разбиты на семь групп из шести команд при наличии одной группы из пяти участников. В финальную часть выходили победители восьми групп и семь лучших команд, занявшие вторые места.

Победителями своих групп стали Румыния, Испания, Швейцария, Хорватия, Чехия, Португалия, Германия и Россия. Италия, Болгария, Турция, Шотландия, Дания, Франция и Голландия, победившая в стыковом матче Ирландию, присоединились к указанной выше восьмерке и к сборной Англии. Лучшим бомбардиром отборочного турнира стал хорват Давор Шукер, забивший 13 голов.

Наша команда, впервые в своей истории выступавшая на чемпионате Европы под российским флагом, начала отборочный цикл в своей группе 8 с победы 4:0 над Сан-Марино в Москве. Затем случились две подряд ничьи с Шотландией — 1:1 в Глазго и 0:0 в Москве. Ну а потом пошли одни победы: 3:0 в Салониках над Грецией, 3:0 в Москве над Фарерами, 7:0 в гостях над сборной Сан-Марино, 6:0 в Хельсинки против Финляндии, 5:2 в гостях с Фарерами, 2:1 против Греции и 3:1 против Финляндии в Москве. В итоге сборная Россия под руководством Олега Романцева уверенно заняла первое место в группе, набрав 28 очков и опередив сборную Шотландии.

Из 34 забитых голов сборной России пять пришлись на долю Игоря Колыванова. По четыре мяча забили Дмитрий Радченко и Василий Кульков, трижды отличился Игорь Кирьяков. По два гола занесли себе в актив Валерий Карпин, Юрий Никифоров, Владимир Бесчастных и Игорь Шалимов. По голу забили Валерий Кечинов, Николай Писарев, Мухсин Мухамадиев, Игорь Добровольский, Дмитрий Черышев, Александр Мостовой, Илья Цымбаларь и Виктор Онопко. Еще два мяча в свои ворота забили греки.

1996 год. Россия — Италия — 1:2. Джанфранко Дзола и Пьерлуиджи Казираги. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Финальный турнир с участием 16 команд прошел с 8 по 30 июня в восьми городах Англии. Сборная России угодила в группу С, а ее соперниками стали Германия, Чехия и Италия. Наша команда заняла последнее место в своей группе. После поражений от Италии 1:2 и Германии 0:3 случилась ничья 3:3 с Чехословакией. Гол в ворота сборной Италии забил Илья Цымбаларь, а против чехов отличились Александр Мостовой, Владимир Бесчастных и Омари Тетрадзе.

Дебют России на Евро получился грустным, хотя кто хочет, тот вполне может себя утешить тем фактом, что вместе с Россией из группы не вышла и Италия, игравшая за два года до этого в финале чемпионата мира. Ну и еще можно при желании вспомнить, что в финале Евро-1996 сошлись Германия и Чехия — два соперника команды Романцева по группе С.

Помимо Германии и Чехии в четвертьфинал вышли сборные Англии, Голландии, Франции, Испании, Португалии и Дании. Четвертьфиналы получились напряженными. Лишь в серии пенальти Англия победила Испанию, а Франция — Голландию. Германия обыграла Хорватию 2:1, а Чехия поборола Португалию со счетом 1:0.

В обоих полуфиналах дело дошло до длительной серии пенальти. Чехия в итоге одолела в Манчестере Францию, а Англия уступила в Лондоне Германии. Финальный матч прошел 30 июня в Лондоне. Именно к этому турниру было введено правило «золотого гола», и оно принесло победу Германии: Оливер Бирхофф забил решающий мяч и сделал свою команду чемпионом уже через пять минут после начала дополнительного времени. Ну а небольшим утешением для хозяев турнира англичан можно считать тот факт, что лучшим бомбардиром с пятью голами стал их форвард Алан Ширер.

Общее количество зрителей, посетивших турнир, составило 1 275 857 человек при средней посещаемости 41 157 за матч. Самым популярным стало дерби Англия — Шотландия в Лондоне: 76 864 зрителей.

1996 год. Владимир Бесчастных празднует гол в ворота сборной Чехии. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи России

Групповой турнир

Италия — Россия — 2:1 (Казираги, 5, 52 — Цымбаларь, 21).

Россия — Германия — 0:3 (Заммер, 56. Клинсманн, 77, 90). Удаление: Ковтун (Россия), 70.

Россия — Чехия — 3:3 (Мостовой, 49. Тетрадзе, 54. Бесчастных, 85 — Сухопарек, 5. Кука, 19. Шмицер, 88).

Финал

Чехия — Германия — 1:2 (0:0)

Голы: Бергер, 59 — с пенальти (1:0). Бирхофф, 73 (1:1). Бирхофф, 95 (1:2).

Чехия: Коуба, Рада, Кадлец, Сухопарек, Хорнак, Бейбл, Недвед, Немец, Бергер, Поборски (Шмицер, 88), Кука.

Германия: Кепке, Штрунц, Баббель, Заммер, Хельмер, Циге, Шолль (Бирхофф, 69), Айльтс (Боде, 46), Хесслер, Клинсманн, Кунц.

Наказания: Хорнак, 47. Хельмер, 63. Заммер, 69. Циге, 91 (предупреждения).

Судья: Пайретто (Италия).

30 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 73 611 зрителей.

«Золотой мяч» — 1996: Заммера и Ромарио разделили три очка

Его выиграл защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Заммер, набравший 144 очка. Всего на три очка меньше набрал бразилец Ромарио из голландского ПСВ. Замкнул тройку лидеров Алан Ширер со 109 очками.

Сборная Германии — чемпион турнира. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мир-1996: авиакатастрофы, гибель альпинистов и перевыборы Клинтона

8 января случилась авиакатастрофа самолета Ан-32 в Киншасе. Погибли 237 человек, что стало самой серьезной авиакатастрофой в истории Африки.

29 января пожар уничтожил оперный театр «Ла Фениче» в Венеции, который будет восстановлен в конце 2003 года.

3 марта на парламентских выборах в Испании победу одержала Народная партия, а новым премьер-министром страны стал в мае того же года Хосе Мария Азнар, остававшийся на своем посту восемь лет.

25 марта фильм «Храброе сердце» Мела Гибсона выиграл пять «Оскаров».

11 апреля в Каире был подписан Договор Пелиндаба, который предусматривал провозглашение всей Африки зоной, свободной от ядерного оружия. Ядерные державы США, Великобритания, Франция, Россия и Китай подписали совместный Протокол о признании этого Договора.

11 мая погибли сразу восемь альпинистов при восхождении на Эверест.

13 июня Бельгия последней из стран Евросоюза упразднила смертную казнь.

15 июня в США в возрасте 79 лет скончалась великая джазовая певица Элла Фитцджеральд.

17 июля под Нью-Йорком случилась крупная авиакатастрофа, которая унесла жизни 230 человек, вылетевших рейсом на Париж и Рим.

4 августа состоялась церемония закрытия 26-х летних Игр в Атланте, США.

3 сентября США нанесли ракетный удар по Ираку.

27 сентября при взятии Кабула войсками талибов был повешен бывший президент ДРА Афганистан Мохаммад Наджибулла.

7 октября начал свое вещание знаменитый круглосуточный телеканал Fox News.

5 ноября Билл Клинтон переизбран президентом США.

13 декабря Кофи Аннан избран новым генеральным секретарем ООН.

19 декабря в Париже в возрасте 79 лет скончался великий итальянский актер Марчелло Мастрояни, хорошо известный своими работами в том числе и в СССР.

Россия-1996: война в Чечне, теракты, выборы Ельцина и Лужкова

9 января, в период первой чеченской войны, произошла террористическая атака боевиков во главе с Салманом Радуевым на город Кизляр, что привела к десяткам смертей среди мирных жителей.

28 февраля Россия вступила в Совет Европы.

6-8 марта боевики под командованием Аслана Масхадова напали на Грозный.

21 апреля убит Джохар Дудаев, первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

1 мая начал вещание канал «Муз-ТВ».

2 июня первым губернатором Санкт-Петербурга стал Владимир Яковлев.

16 июня Юрий Лужков избран мэром Москвы.

3 июля Борис Ельцин выбран президентом России на второй срок.

11-12 июля в Москве произошли два взрыва в троллейбусах. В общей сложности ранено более 30 человек.

16 августа после годичного пребывания в плену у афганских талибов экипаж гражданского российского летчика Владимира Шарпатова совершил знаменитый побег на своем самолете Ил-76.

31 августа подписаны Хасавюртовские соглашения, что считается завершением первой чеченской войны.

6 сентября в России в последний раз приведен в исполнение смертный приговор.

15 сентября в Москву прилетел знаменитый поп-певец Майкл Джексон.

10 ноября на Котляковском кладбище в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибло 14 и было ранено более 30 человек.

В ночь на 16 ноября случился теракт в Каспийске: в результате взрыва жилого дома погибли около 70 человек, 20 из которых дети.

1 декабря начал свое вещание телеканал СТС.

31 декабря завершился вывод российских войск из Чечни.