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Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть 4 — 90-е

Авторы:

Георгий Кудинов
Андрей Кузичев
Сегодня, 17:10
1992 год. СНГ — Голландия — 1:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1992 год. Игорь Шалимов и Андрей Чернышов в матче СНГ — Германия. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1992 год. Станислав Черчесов с талисманом Евро кроликом Берни. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1992 год. Франк Райкард и Марко ван Бастен. Фото EMPICS LTD 1992 год. Главный тренер сборной СНГ Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1996 год. Россия — Германия — 0:3. Виктор Онопко и Юрген Клинсманн. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1996 год. Россия — Италия — 1:2. Джанфранко Дзола и Пьерлуиджи Казираги. Фото Александр Федоров, «СЭ» 1996 год. Владимир Бесчастных празднует гол в ворота сборной Чехии. Фото Александр Федоров, «СЭ» Сборная Германии — чемпион турнира. Фото Александр Федоров, «СЭ»
1992 год. СНГ — Голландия — 1:1. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» продолжает серию публикаций о Евро — с момента зарождения турнира и до наших дней. В ней рассказываем не только о том, что происходило на футбольных полях, но и о событиях, вызвавших широкий резонанс в мире и нашей стране.

Сами чемпионаты Европы мы разделили на блоки по десятилетиям. Первый был посвящен трем розыгрышам 60-х, второй — двум 70-х, третий — трем 80-х. Сегодня вспоминаем два ЧЕ из 90-х — 1992 и 1996 годов.

1992 год. Игорь Шалимов и Андрей Чернышов в матче СНГ — Германия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1992 год. Игорь Шалимов и Андрей Чернышов в матче СНГ — Германия. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Чествование сборной СССР после победы на&nbsp;чемпионате Европы-1960.Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть 1 — 60-е

Евро-1992: датская сказка и сборная СНГ

Хозяйкой финального турнира была Швеция. На финальной стадии сыграли восемь команд. В отборочном турнире приняли участие 33 команды, разбитые на семь групп.

Вице-чемпион Европы-88 сборная СССР попала в группу 3, а ее соперниками стали Италия, Норвегия, Венгрия и Кипр. Отборочные матчи состоялись в 1990-91 годах, так что сборная СССР успела провести все свои матчи именно под этим названием. А вот в начале 1992 года правопреемницей сборной СССР стала команда СНГ под руководством Анатолия Бышовца, которая и сыграла затем на Евро-1992.

Сборная СССР заняла первое место в своей группе с 13 очками. Второе место заняла Италия с 10 очками. Наша команда обыграла 2:0 Норвегию в Москве, сыграла 0:0 в Риме с Италией, победила Венгрию 1:0 в Будапеште, обыграла 4:0 Кипр в Москве и Норвегию 1:0 в Осло. Затем команда сыграла 2:2 в Москве с Венгрией и 0:0 там же с Италией. В заключительном групповом матче сборная СССР победила в Лимассоле Кипр со счетом 3:0.

Из 13 голов четыре забил Андрей Канчельскис, по два — Алексей Михайличенко и Александр Мостовой, по одному — Олег Кузнецов, Игорь Корнеев, Сергей Алейников, Игорь Шалимов, Олег Протасов и Сергей Юран.

Помимо Швеции и сборной СНГ в финальном турнире должны были принять участие Франция под руководством Мишеля Платини (единственная команда, выигравшая все свои матчи на отборочном этапе), Шотландия, Югославия, Германия, Голландия и Англия. Однако 31 мая, за несколько дней до начала турнира, Югославия по политическим мотивам была исключена из числа участников Евро-1992. Ее место заняла находившаяся в отпуске сборная Дании, финишировавшая второй в отборочной группе 4.

Сборная СНГ просуществовала в итоге всего полгода — с января по конец июня 1992-го. Свой первый матч она провела в Майами 25 января и победила там сборную США 1:0 за счет гола Ахрика Цвейбы. А точка (причем очень печальная) в истории этой команды-кометы была поставлена как раз в Швеции, где подопечные Анатолия Бышовца проиграли 18 июня со счетом 0:3 сборной Шотландии.

На финальной стадии Евро-1992 сборная СНГ также играла с ФРГ и Голландией. Матч с немцами 12 июня закончился со счетом 1:1, а тремя днями позже наша сборная сыграла 0:0 с Голландией. Громкое и позорное итоговое поражение от Шотландии отправило сборную СНГ на последнее, четвертое место в группе. Ее единственный гол на этом турнире забил Игорь Добровольский, да и тот с пенальти. Первой в группе В стала Голландия, а второе место заняла Германия. Эти две сборные и вышли в полуфинал.

В группе А Швеция и Дания опередили грандов Францию и Англию. Шведы вышли в полуфинал с первого места, датчане — со второго.

21 июня в полуфинальном матче в Стокгольме Швеция проиграла 2:3 Германии. А на следующий день Дания обыграла в Гетеборге в серии пенальти Голландию, причем роковую ошибку в рядах голландцев совершил звездный Марко ван Бастен. Решающий же пенальти в этой игре реализовал полузащитник Ким Кристофте, который во время турнира постоянно перемещался между Швецией и Данией, где его шестилетняя дочка находилась в больнице Копенгагена с диагнозом «лейкемия».

1992 год. Станислав Черчесов с талисманом Евро кроликом Берни. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1992 год. Станислав Черчесов с талисманом Евро кроликом Берни. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Финальный матч состоялся 26 июня в Гетеборге. Удивительная Дания забила Германии по голу в каждом из таймов и к всеобщему изумлению, но абсолютно по праву стала чемпионом Европы. История этой сборной выглядит красивой сказкой со счастливым концом, однако для Кристофте она таковой, к сожалению, не стала. Не прошло и двух месяцев с момента победы на Евро-1992, как его маленькая дочка скончалась...

Лучшими снайперами финальной стадии стали сразу четыре игрока — датчанин Хенрик Ларсен, немец Карл-Хайнц Ридле, голландец Деннис Бергкамп и швед Томас Бролин, забившие по три гола. Любопытно, что все они в разное время выступали в серии А, которая в 90-е годы прошлого века была самым сильным и престижным национальным первенством в Европе.

Общее количество зрителей, посетивших матчи в Швеции, составило 430 111 человек со средней посещаемостью 28 674 человека за матч. Больше всего зрителей собрались на финальной игре в Гетеборге — 37 800.

Матчи СНГ
Групповой турнир
СНГ — Германия — 1:1 (Добровольский, 64, с пенальти — Хесслер, 89).
СНГ — Голландия — 0:0.
Шотландия — СНГ — 3:0 (Макстей, 6. Макклер, 16. Макаллистер, 83, с пенальти).

Финал
Дания — ФРГ — 2:0 (1:0)
Голы: Йенсен, 18 (1:0). Вильфорт, 78 (2:0).
Дания: Шмайхель, Пехник, Ольсен, К.Нильсен, Сивебек (Кристиансен, 66), Вильфорт, Йенсен, Кристофте, Ларсен, Б.Лаудруп, Поульсен.
Германия: Илльгнер, Колер, Бухвальд, Хельмер, Ройтер, Эффенберг (Том, 80), Бреме, Заммер (Долль, 46), Хесслер, Клинсманн, Ридле.
Наказания: Пехник, 32. Эффенберг, 36. Хесслер, 39. Ройтер, 56. Долль, 83. Клинсманн, 86 (предупреждения).
Судья: Галлер (Швейцария).
26 июня. Гетеборг. Стадион «Уллеви». 37 800 зрителей.

Марко ван Бастен.Ван Бастен произнес нацистский лозунг. Голландия негодует

«Золотой мяч» — 1992: ван Бастен повторил достижение Кройфа и Платини

Этот приз выиграл форвард «Милана» и сборной Голландии Марко ван Бастен, набравший 98 очков. Нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков стал вторым в опросе, набрав 80 очков. Форвард «Аякса» и сборной Голландии Деннис Бергкамп стал третьим с 53 очками. Для ван Бастена этот приз стал третьим в карьере. До него подобного успеха добивались только Йохан Кройф и Мишель Платини.

«Золотая бутса» — 1992: 34 гола Маккойста

С 1992 по 1996 год «Золотая бутса» не вручалась. В 1992 году лучшим бомбардиром Европы стал шотландец Элли Маккойст из «Рейнджерс», забивший 34 гола в своем чемпионате.

1992 год. Франк Райкард и Марко ван Бастен. Фото EMPICS LTD
1992 год. Франк Райкард и Марко ван Бастен. Фото EMPICS LTD
18&nbsp;июня 1972 года. Брюссель. ФРГ&nbsp;&mdash; СССР&nbsp;&mdash; 3:0. Франц Беккенбауэр (с&nbsp;мячом).Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть 2 — 70-е

Мир-1992: «Молчание ягнят» и раздел Чехословакии

2 января новым Секретарем ООН стал египтянин Бутрос Бутрос-Гали. Впервые в мировой истории ООН возглавил африканец.

9 января Республика Сербская провозгласила независимость.

15 января Словения и Хорватия признаны целым рядом западных стран.

7 февраля в Маастрихте (Голландия) подписан договор о создании Европейского Союза. Этот договор вступит в силу 1 ноября 1993 года.

21 февраля Совет Безопасности ООН одобрил отправку миротворческих сил в Югославию.

24 марта в Хельсинки открылась четвертая встреча государств — участников СБСЕ. Новыми членами организации стали Грузия, Словения и Хорватия. Министры 24 стран подписали Договор по открытому небу.

30 марта триллер «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер получил пять премий «Оскар».

7 апреля Босния и Герцеговина официально признана независимым государством.

11 апреля под Парижем открылся парк развлечений «Диснейленд».

7 мая Болгария принята в Совет Европы.

22 мая в ООН приняты Босния и Герцеговина, Словения и Хорватия.

29 июня телохранитель застрелил президента Алжира Мохаммеда Будиафа. Его преемником стал Али Кафи.

10 июля Белоруссия стала членом Международного валютного фонда.

20 июля Вацлав Гавел подал в отставку с поста президента Чехословакии.

26 августа премьер-министры Чехии и Словакии договорились о том, что с 1 января 1993 года Чехословакия будет разделена на два независимых государства.

16 сентября на референдуме во Франции с небольшим перевесом победили сторонники Маастрихтского договора.

8 октября в возрасте 78 лет скончался бывший канцлер Германии Вилли Брандт.

31 октября, по прошествии 350 лет с момента его смерти, католическая церковь реабилитировала великого Галилео Галилея.

3 ноября Билл Клинтон стал 42-м президентом США.

9 декабря принц Чарльз и принцесса Диана объявили о своем расставании. Официально развод будет оформлен в августе 1996 года.

1992 год. Главный тренер сборной СНГ Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1992 год. Главный тренер сборной СНГ Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»
1988 год. Сборная СССР на&nbsp;чемпионате Европы.Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть 3 — 80-е

Россия-1992: МММ, ваучеры и Чикатило

6 января самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость.

12 января Россия и Украина подписали соглашение о разделе Черноморского флота.

29 января издан Указ «О свободе торговли».

25 февраля образовано Российское космическое агентство.

29 февраля произошла отмена «сухого закона» и государственной монополии на алкогольную продукцию.

16 марта образовано Министерство обороны РФ.

20 марта учреждено звание Героя РФ.

31 марта в Кремле подписан Федеральный договор, по которому в состав РФ вошли 89 субъектов.

3 апреля установлены дипломатические отношения между Россией и Арменией.

4 апреля установлены дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном.

21 апреля Съезд народных депутатов РФ утвердил переименование РСФСР в Российскую Федерацию.

7 мая вышел указ президента РФ о создании Вооруженных Сил РФ.

6 июня новым мэром Москвы назначен Юрий Лужков.

1 июля установлены дипломатические отношения с Грузией.

14 августа подписан Указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков (ваучеров).

16 августа сборная России по футболу провела в Москве первый матч в своей новейшей истории, победив Мексику со счетом 2:0.

1 октября в России началась выдача ваучеров.

15 октября приговорен к смертной казни знаменитый советский серийный убийца Алексей Чикатило, который будет расстрелян в 1994 году.

20 октября в Мосвке зарегистрировано АО «МММ»: так родилась крупнейшая в истории России финансовая пирамида, выстроенная Сергеем Мавроди.

22 октября Россия установила дипломатические отношения с Казахстаном.

14 декабря Виктор Черномырдин назначен председателем российского правительства вместо Егора Гайдара.

1996 год. Россия - Германия - 0:3. Виктор Онопко и Юрген Клинсманн. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1996 год. Россия — Германия — 0:3. Виктор Онопко и Юрген Клинсманн. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты сборной России.У России мощная группа на Евро. Выйдем в плей-офф?

Евро-1996: грустный дебют России

В связи с распадом СССР, Югославии и Чехословакии количество участников отборочного цикла резко возросло и достигло 47. В финальную стадию на этот раз попали 16 команд — 15 из отборочного турнира и Англия как страна-организатор.

47 стран были изначально разбиты на семь групп из шести команд при наличии одной группы из пяти участников. В финальную часть выходили победители восьми групп и семь лучших команд, занявшие вторые места.

Победителями своих групп стали Румыния, Испания, Швейцария, Хорватия, Чехия, Португалия, Германия и Россия. Италия, Болгария, Турция, Шотландия, Дания, Франция и Голландия, победившая в стыковом матче Ирландию, присоединились к указанной выше восьмерке и к сборной Англии. Лучшим бомбардиром отборочного турнира стал хорват Давор Шукер, забивший 13 голов.

Наша команда, впервые в своей истории выступавшая на чемпионате Европы под российским флагом, начала отборочный цикл в своей группе 8 с победы 4:0 над Сан-Марино в Москве. Затем случились две подряд ничьи с Шотландией — 1:1 в Глазго и 0:0 в Москве. Ну а потом пошли одни победы: 3:0 в Салониках над Грецией, 3:0 в Москве над Фарерами, 7:0 в гостях над сборной Сан-Марино, 6:0 в Хельсинки против Финляндии, 5:2 в гостях с Фарерами, 2:1 против Греции и 3:1 против Финляндии в Москве. В итоге сборная Россия под руководством Олега Романцева уверенно заняла первое место в группе, набрав 28 очков и опередив сборную Шотландии.

Из 34 забитых голов сборной России пять пришлись на долю Игоря Колыванова. По четыре мяча забили Дмитрий Радченко и Василий Кульков, трижды отличился Игорь Кирьяков. По два гола занесли себе в актив Валерий Карпин, Юрий Никифоров, Владимир Бесчастных и Игорь Шалимов. По голу забили Валерий Кечинов, Николай Писарев, Мухсин Мухамадиев, Игорь Добровольский, Дмитрий Черышев, Александр Мостовой, Илья Цымбаларь и Виктор Онопко. Еще два мяча в свои ворота забили греки.

1996 год. Россия - Италия - 1:2. Джанфранко Дзола и Пьерлуиджи Казираги. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1996 год. Россия — Италия — 1:2. Джанфранко Дзола и Пьерлуиджи Казираги. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба и&nbsp;Алексей Ионов.Готова ли сборная России к Евро-2020? Рабинер подводит итоги контрольных матчей и прогнозирует состав на Бельгию

Финальный турнир с участием 16 команд прошел с 8 по 30 июня в восьми городах Англии. Сборная России угодила в группу С, а ее соперниками стали Германия, Чехия и Италия. Наша команда заняла последнее место в своей группе. После поражений от Италии 1:2 и Германии 0:3 случилась ничья 3:3 с Чехословакией. Гол в ворота сборной Италии забил Илья Цымбаларь, а против чехов отличились Александр Мостовой, Владимир Бесчастных и Омари Тетрадзе.

Дебют России на Евро получился грустным, хотя кто хочет, тот вполне может себя утешить тем фактом, что вместе с Россией из группы не вышла и Италия, игравшая за два года до этого в финале чемпионата мира. Ну и еще можно при желании вспомнить, что в финале Евро-1996 сошлись Германия и Чехия — два соперника команды Романцева по группе С.

Помимо Германии и Чехии в четвертьфинал вышли сборные Англии, Голландии, Франции, Испании, Португалии и Дании. Четвертьфиналы получились напряженными. Лишь в серии пенальти Англия победила Испанию, а Франция — Голландию. Германия обыграла Хорватию 2:1, а Чехия поборола Португалию со счетом 1:0.

В обоих полуфиналах дело дошло до длительной серии пенальти. Чехия в итоге одолела в Манчестере Францию, а Англия уступила в Лондоне Германии. Финальный матч прошел 30 июня в Лондоне. Именно к этому турниру было введено правило «золотого гола», и оно принесло победу Германии: Оливер Бирхофф забил решающий мяч и сделал свою команду чемпионом уже через пять минут после начала дополнительного времени. Ну а небольшим утешением для хозяев турнира англичан можно считать тот факт, что лучшим бомбардиром с пятью голами стал их форвард Алан Ширер.

Общее количество зрителей, посетивших турнир, составило 1 275 857 человек при средней посещаемости 41 157 за матч. Самым популярным стало дерби Англия — Шотландия в Лондоне: 76 864 зрителей.

1996 год. Владимир Бесчастных празднует гол в ворота сборной Чехии. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1996 год. Владимир Бесчастных празднует гол в ворота сборной Чехии. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи России
Групповой турнир
Италия — Россия — 2:1 (Казираги, 5, 52 — Цымбаларь, 21).
Россия — Германия — 0:3 (Заммер, 56. Клинсманн, 77, 90). Удаление: Ковтун (Россия), 70.
Россия — Чехия — 3:3 (Мостовой, 49. Тетрадзе, 54. Бесчастных, 85 — Сухопарек, 5. Кука, 19. Шмицер, 88).

Финал
Чехия — Германия — 1:2 (0:0)
Голы: Бергер, 59 — с пенальти (1:0). Бирхофф, 73 (1:1). Бирхофф, 95 (1:2).
Чехия: Коуба, Рада, Кадлец, Сухопарек, Хорнак, Бейбл, Недвед, Немец, Бергер, Поборски (Шмицер, 88), Кука.
Германия: Кепке, Штрунц, Баббель, Заммер, Хельмер, Циге, Шолль (Бирхофф, 69), Айльтс (Боде, 46), Хесслер, Клинсманн, Кунц.
Наказания: Хорнак, 47. Хельмер, 63. Заммер, 69. Циге, 91 (предупреждения).
Судья: Пайретто (Италия).
30 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 73 611 зрителей.

«Золотой мяч» — 1996: Заммера и Ромарио разделили три очка

Его выиграл защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Заммер, набравший 144 очка. Всего на три очка меньше набрал бразилец Ромарио из голландского ПСВ. Замкнул тройку лидеров Алан Ширер со 109 очками.

Сборная Германии - чемпион турнира. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сборная Германии — чемпион турнира. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Где смотреть Евро-2020?Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Мир-1996: авиакатастрофы, гибель альпинистов и перевыборы Клинтона

8 января случилась авиакатастрофа самолета Ан-32 в Киншасе. Погибли 237 человек, что стало самой серьезной авиакатастрофой в истории Африки.

29 января пожар уничтожил оперный театр «Ла Фениче» в Венеции, который будет восстановлен в конце 2003 года.

3 марта на парламентских выборах в Испании победу одержала Народная партия, а новым премьер-министром страны стал в мае того же года Хосе Мария Азнар, остававшийся на своем посту восемь лет.

25 марта фильм «Храброе сердце» Мела Гибсона выиграл пять «Оскаров».

11 апреля в Каире был подписан Договор Пелиндаба, который предусматривал провозглашение всей Африки зоной, свободной от ядерного оружия. Ядерные державы США, Великобритания, Франция, Россия и Китай подписали совместный Протокол о признании этого Договора.

11 мая погибли сразу восемь альпинистов при восхождении на Эверест.

13 июня Бельгия последней из стран Евросоюза упразднила смертную казнь.

15 июня в США в возрасте 79 лет скончалась великая джазовая певица Элла Фитцджеральд.

17 июля под Нью-Йорком случилась крупная авиакатастрофа, которая унесла жизни 230 человек, вылетевших рейсом на Париж и Рим.

4 августа состоялась церемония закрытия 26-х летних Игр в Атланте, США.

3 сентября США нанесли ракетный удар по Ираку.

27 сентября при взятии Кабула войсками талибов был повешен бывший президент ДРА Афганистан Мохаммад Наджибулла.

7 октября начал свое вещание знаменитый круглосуточный телеканал Fox News.

5 ноября Билл Клинтон переизбран президентом США.

13 декабря Кофи Аннан избран новым генеральным секретарем ООН.

19 декабря в Париже в возрасте 79 лет скончался великий итальянский актер Марчелло Мастрояни, хорошо известный своими работами в том числе и в СССР.

Вид на &laquo;Уэмбли&raquo;: главный стадион Евро-2020.Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года

Россия-1996: война в Чечне, теракты, выборы Ельцина и Лужкова

9 января, в период первой чеченской войны, произошла террористическая атака боевиков во главе с Салманом Радуевым на город Кизляр, что привела к десяткам смертей среди мирных жителей.

28 февраля Россия вступила в Совет Европы.

6-8 марта боевики под командованием Аслана Масхадова напали на Грозный.

21 апреля убит Джохар Дудаев, первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

1 мая начал вещание канал «Муз-ТВ».

2 июня первым губернатором Санкт-Петербурга стал Владимир Яковлев.

16 июня Юрий Лужков избран мэром Москвы.

3 июля Борис Ельцин выбран президентом России на второй срок.

11-12 июля в Москве произошли два взрыва в троллейбусах. В общей сложности ранено более 30 человек.

16 августа после годичного пребывания в плену у афганских талибов экипаж гражданского российского летчика Владимира Шарпатова совершил знаменитый побег на своем самолете Ил-76.

31 августа подписаны Хасавюртовские соглашения, что считается завершением первой чеченской войны.

6 сентября в России в последний раз приведен в исполнение смертный приговор.

15 сентября в Москву прилетел знаменитый поп-певец Майкл Джексон.

10 ноября на Котляковском кладбище в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибло 14 и было ранено более 30 человек.

В ночь на 16 ноября случился теракт в Каспийске: в результате взрыва жилого дома погибли около 70 человек, 20 из которых дети.

1 декабря начал свое вещание телеканал СТС.

31 декабря завершился вывод российских войск из Чечни.

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