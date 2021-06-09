У России мощная группа на Евро. Выйдем в плей-офф?
12 июня стартует чемпионат Европы для сборной России. В этот день команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге встретится со сборной Бельгии. В группе В также сыграют Финляндия и Дания.
Рассказываем о нашем квартете: расписание матчей, расклады, коэффициенты и ставки на фаворитов, где смотреть игры сборной России, а также прогнозы. Чтобы подогреть интерес к матчам, вы можете прямо сейчас сделать ставку с бонусом до 10 000 рублей для новых игроков.
Расписание группы сборной России на Евро-2020
В нашем квартете сыграют Россия, Бельгия, Финляндия и Дания. Одна половина матчей пройдет в Санкт-Петербурге, другая — в Копенгагене. Сборная России проведет две первые игры на своем поле, а заключительную — в гостях у датчан. Хозяина третьего матча определял жребий, и он оказался не в нашу пользу.
Расписание матчей группы В:
Копенгаген. Дания — Финляндия, 12 июня (19.00 Мск);
Санкт-Петербург. Россия — Бельгия, 12 июня (22.00 Мск);
Санкт-Петербург. Россия — Финляндия, 16 июня (16.00 Мск);
Копенгаген. Дания — Бельгия, 17 июня (19.00 Мск);
Санкт-Петербург. Финляндия — Бельгия, 21 июня (22.00 Мск);
Копенгаген. Дания — Россия, 21 июня (22.00 Мск).
Где смотреть матчи чемпионата Европы в прямом эфире
Игры сборной России на групповом этапе распределены между двумя каналами: матч с Бельгией (12 июня) зрители увидят на «России 1» (прокомментируют Владимир Стогниенко и Андрей Талалаев).
Первый будет транслировать две другие встречи — с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
«Матч ТВ» покажет матчи Дания — Финляндия (12 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). «Россия 1» взяла на себя игру Дания — Бельгия (17 июня).
Соперники сборной России
Наша национальная команда подходит к Евро не в лучшей форме: всего три победы в 11 последних матчах. Однако в заключительном товарняке накануне старта чемпионата Россия обыграла Болгарию, что дает хоть какой-то повод для оптимизма.
Наша сборная снова будет играть дома, как и три года назад, когда команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала чемпионата мира. Однако сейчас на своем поле она проведет только две первые встречи, а последний тур группового этапа пройдет в Копенгагене.
Дания — главный конкурент России за выход из группы. У скандинавов крепкий состав, многие футболисты играют в топ-клубах: нападающий Брэйтуэйт («Барселона»), защитники Кристенсен («Челси») и Кьер («Милан»), полузащитники Эриксен («Интер»), Хейбьерг («Тоттенхэм») и Дилэйни («Боруссия» Д). Сама датская сборная сейчас занимает 10-е место в рейтинге ФИФА.
Бельгия — фаворит не только группы В, но и всего турнира. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у бельгийцев довольно высокие шансы на золото чемпионата Европы, поэтому дает на их общий успех коэффициент 7.00. Неудивительно, что команду Роберто Мартинеса видят в числе претендентов на победу — у бельгийцев невероятно звездный состав, который три года назад выиграл бронзу чемпионата мира в России.
Финляндия — дебютант и аутсайдер квартета. Ее главная звезда — нападающий «Норвича» Теему Пукки, забивший в минувшем сезоне чемпионшипа 26 голов. Для финнов можно назвать жребий удачным, ведь один из матчей они сыграют в Копенгагене, а два других — в соседнем Санкт-Петербурге. На Неве ожидается много болельщиков из Финляндии, так что поддержка будет сильной.
БЕТСИТИ не видит финнов на первом месте по итогам группы В. Коэффициент на то, что сборная Суоми выиграет группу, — 20.0. Наилучшие шансы на победу в квартете у Бельгии — ее успех оценивается коэффициентом 1.62, Дании — 4.00.
Если вы верите в то, что Россия выйдет в 1/8 финала с первого места, то можете поставить на этот исход с коэффициентом 7.00. Для новичков мы приготовили специальный бонус — до 10 000 рублей на первый депозит.
Прогноз «СЭ»
У России очень трудный календарь. На чемпионате мира 2018 года она начинала групповой турнир с Саудовской Аравии, а заканчивала Уругваем. Сейчас уже в первом матче команде Станислава Черчесова предстоит встреча с одним из главных фаворитов всего чемпионата Европы — Бельгией. Во втором туре Россия встретится с Финляндией дома, а в третьем отправится в гости к Дании.
Вероятнее всего, на групповом этапе команда Станислава Черчесова наберет три очка и будет надеяться выйти в плей-офф с третьего места. Напомним, что в 1/8 финала отправятся две лучшие команды каждой группы, а также четыре из шести сборных с третьих мест.
Точная сетка плей-офф будет известна только после окончания группового этапа. Но если Россия займет третье место, то наверняка в 1/8 финала нарвется на гранда. Поэтому для нашей команды мы выберем необычную ставку: Россия проиграет 1-й матч и выйдет из группы — «да» с коэффициентом 2.85.
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