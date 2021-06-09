У России мощная группа на Евро. Выйдем в плей-офф?

Оцениваем шансы нашей команды на выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

12 июня стартует чемпионат Европы для сборной России. В этот день команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге встретится со сборной Бельгии. В группе В также сыграют Финляндия и Дания.

Рассказываем о нашем квартете: расписание матчей, расклады, коэффициенты и ставки на фаворитов, где смотреть игры сборной России, а также прогнозы. Чтобы подогреть интерес к матчам, вы можете прямо сейчас сделать ставку с бонусом до 10 000 рублей для новых игроков.

Расписание группы сборной России на Евро-2020

В нашем квартете сыграют Россия, Бельгия, Финляндия и Дания. Одна половина матчей пройдет в Санкт-Петербурге, другая — в Копенгагене. Сборная России проведет две первые игры на своем поле, а заключительную — в гостях у датчан. Хозяина третьего матча определял жребий, и он оказался не в нашу пользу.

Расписание матчей группы В:

Копенгаген. Дания — Финляндия, 12 июня (19.00 Мск);

Санкт-Петербург. Россия — Бельгия, 12 июня (22.00 Мск);

Санкт-Петербург. Россия — Финляндия, 16 июня (16.00 Мск);

Копенгаген. Дания — Бельгия, 17 июня (19.00 Мск);

Санкт-Петербург. Финляндия — Бельгия, 21 июня (22.00 Мск);

Копенгаген. Дания — Россия, 21 июня (22.00 Мск).

Где смотреть матчи чемпионата Европы в прямом эфире

Игры сборной России на групповом этапе распределены между двумя каналами: матч с Бельгией (12 июня) зрители увидят на «России 1» (прокомментируют Владимир Стогниенко и Андрей Талалаев).

Первый будет транслировать две другие встречи — с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

«Матч ТВ» покажет матчи Дания — Финляндия (12 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). «Россия 1» взяла на себя игру Дания — Бельгия (17 июня).

Футболисты сборной Бельгии. Фото AFP

Соперники сборной России

Наша национальная команда подходит к Евро не в лучшей форме: всего три победы в 11 последних матчах. Однако в заключительном товарняке накануне старта чемпионата Россия обыграла Болгарию, что дает хоть какой-то повод для оптимизма.

Наша сборная снова будет играть дома, как и три года назад, когда команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала чемпионата мира. Однако сейчас на своем поле она проведет только две первые встречи, а последний тур группового этапа пройдет в Копенгагене.

Дания — главный конкурент России за выход из группы. У скандинавов крепкий состав, многие футболисты играют в топ-клубах: нападающий Брэйтуэйт («Барселона»), защитники Кристенсен («Челси») и Кьер («Милан»), полузащитники Эриксен («Интер»), Хейбьерг («Тоттенхэм») и Дилэйни («Боруссия» Д). Сама датская сборная сейчас занимает 10-е место в рейтинге ФИФА.

Бельгия — фаворит не только группы В, но и всего турнира. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у бельгийцев довольно высокие шансы на золото чемпионата Европы, поэтому дает на их общий успех коэффициент 7.00. Неудивительно, что команду Роберто Мартинеса видят в числе претендентов на победу — у бельгийцев невероятно звездный состав, который три года назад выиграл бронзу чемпионата мира в России.

Финляндия — дебютант и аутсайдер квартета. Ее главная звезда — нападающий «Норвича» Теему Пукки, забивший в минувшем сезоне чемпионшипа 26 голов. Для финнов можно назвать жребий удачным, ведь один из матчей они сыграют в Копенгагене, а два других — в соседнем Санкт-Петербурге. На Неве ожидается много болельщиков из Финляндии, так что поддержка будет сильной.

БЕТСИТИ не видит финнов на первом месте по итогам группы В. Коэффициент на то, что сборная Суоми выиграет группу, — 20.0. Наилучшие шансы на победу в квартете у Бельгии — ее успех оценивается коэффициентом 1.62, Дании — 4.00.

Если вы верите в то, что Россия выйдет в 1/8 финала с первого места, то можете поставить на этот исход с коэффициентом 7.00. Для новичков мы приготовили специальный бонус — до 10 000 рублей на первый депозит.

Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Прогноз «СЭ»

У России очень трудный календарь. На чемпионате мира 2018 года она начинала групповой турнир с Саудовской Аравии, а заканчивала Уругваем. Сейчас уже в первом матче команде Станислава Черчесова предстоит встреча с одним из главных фаворитов всего чемпионата Европы — Бельгией. Во втором туре Россия встретится с Финляндией дома, а в третьем отправится в гости к Дании.

Вероятнее всего, на групповом этапе команда Станислава Черчесова наберет три очка и будет надеяться выйти в плей-офф с третьего места. Напомним, что в 1/8 финала отправятся две лучшие команды каждой группы, а также четыре из шести сборных с третьих мест.

Точная сетка плей-офф будет известна только после окончания группового этапа. Но если Россия займет третье место, то наверняка в 1/8 финала нарвется на гранда. Поэтому для нашей команды мы выберем необычную ставку: Россия проиграет 1-й матч и выйдет из группы — «да» с коэффициентом 2.85.

Считаете так же? Или, наоборот, хотите заключить любое другое пари? Сделать это можно на БЕТСИТИ с внушительным приветственным бонусом — до 10 000 рублей на первое пополнение.