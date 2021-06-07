Кто выиграет Евро-2020: Франция, Бельгия... или Россия?

Все предтурнирные расклады главного футбольного события лета.

11 июня матчем между Италией и Турцией стартует чемпионат Европы по футболу. Сборной России нет в числе фаворитов турнира. Но аналитики букмекера БЕТСИТИ обнадеживают: у подопечных Черчесова неплохие шансы на выход в плей-офф. Мы собрали для вас все, что необходимо знать о Евро-2020: расписание матчей, где их смотреть, коэффициенты и ставки на фаворитов и, конечно, прогнозы. Уже сейчас вы можете сделать ставку на Евро с бонусом до 10 000 рублей новым игрокам.

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Матчи Евро-2020 примут 11 городов: Рим, Санкт-Петербург, Амстердам, Будапешт, Мюнхен, Баку, Севилья, Бухарест, Глазго, Копенгаген, а также Лондон (в столице Англии пройдут полуфиналы и финал). Изначально игры должны были состояться в Дублине и Бильбао, однако весной матчи из столицы Ирландии перенесли в Санкт-Петербург и Лондон, а из Страны Басков — в Севилью.

На чемпионате Европы сыграют 24 команды. Они разделены на шесть групп.

Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария.

Группа В: Россия, Бельгия, Дания, Финляндия.

Группа С: Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Шотландия, Хорватия, Чехия.

Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Германия, Франция, Португалия, Венгрия.

На групповой стадии каждая сборная проведет по три матча. При одинаковом числе очков главным дополнительным показателем считаются результаты личных встреч, далее — разность мячей, количество забитых голов и наибольшее количество побед. Если в заключительном туре друг с другом встречаются команды, имеющие полностью идентичные показатели, и играют вничью, то назначается серия пенальти.

Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. Кроме того, в плей-офф попадут четыре из шести сборных, занявших третьи места в своих группах. Полностью сетка плей-офф сейчас неизвестна — она зависит от того, из каких именно групп в 1/8 финала выйдут третьи места. На сегодняшний день точно ясно, что вторая команда группы B, где выступит сборная России, сыграет со второй командой группы А.

Групповой этап стартует 11 июня и завершится 23 июня. Матчи 1/8 финала пройдут 26-29 июня, четвертьфиналы — 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится 11 июля в Лондоне.

Расписание матчей сборной России

Санкт-Петербург. Россия — Бельгия, 12 июня (22.00 мск);

Санкт-Петербург. Россия — Финляндия, 16 июня (16.00 мск);

Копенгаген. Дания — Россия, 21 июня (22.00 мск).

Где смотреть матчи Евро-2020

Игры турнира покажут три канала — Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Матч открытия чемпионата Европы будет транслироваться на Первом, а финал получит «Россия 1». Матчи сборной России на групповом этапе распределены между этими же каналами: игру с Бельгией (12 июня) зрители увидят на «России 1», а Первый взял на себя две другие встречи — с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Георгий Джикия и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Шансы сборной России

Наша команда блестяще сыграла на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где дошла до четвертьфинала. Чемпионат Европы тоже частично пройдет в России — два стартовых матча группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге. Однако ключевая игра с Данией пройдет в гостях. Все решил жребий, с которым нам не повезло.

У России более сильная группа, чем на ЧМ-2018, а также сложный календарь. Если три года назад мы начинали с одной из слабейших команд турнира — Саудовской Аравии (5:0), то сейчас Россия откроет Евро матчем с Бельгией, номером один текущего рейтинга ФИФА и третьей командой по шансам выиграть турнир у букмекеров. Во втором туре мы дома сыграем с дебютантами чемпионата, сборной Финляндии, а закроем групповой этап гостевой встречей с Данией (10-е место рейтинга ФИФА).

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у России не самые лучшие шансы на победу в группе, зато у этого события высокий коэффициент — 7.00. Первое место Бельгии в квартете оценивается в 1.62, Дании — в 4.00, Финляндии — в 20.00.

Команда Черчесова сильно изменилась за три года: только десять футболистов из состава ЧМ-2018 попали в список из 26 человек на чемпионат Европы. Полностью обновилась вратарская линия: если три года назад в заявке были Акинфеев, Лунев и Габулов, то сейчас — Шунин, Дюпин и Сафонов. Зато остались многие лидеры: Головин, Марио Фернандес, Дзюба.

Артем сейчас капитан сборной и основной форвард. У БЕТСИТИ есть линия на точное число голов Дзюбы на турнире. К примеру, коэффициент на один гол — 2.90, на два — 4.00. Вы можете выбрать любой вариант — как на результативность нападающего национальной команды, так и на победителей отдельных матчей. Для новичков в компании приготовили специальный бонус — до 10 000 рублей на первый депозит.

Матс Хуммельс. Фото AFP

Кто выиграет Евро-2020?

Предсказать чемпиона Европы сейчас трудно. Германия хочет достойно проводить Йоахима Лева и реабилитироваться за провал на чемпионате мира. В Испанию вернулся тренер Луис Энрике, который снова стал побеждать. Португалия с Криштиану Роналду — действующий чемпион Европы. Вернулись в элиту Италия и Голландия, пропустившие турнир в России.

Но, пожалуй, наибольшие шансы на первое место у трех сборных: Франция, Англия и Бельгия. Все они попали в четверку сильнейших команд планеты три года назад, не растеряли лидеров за это время, а только окрепли. БЕТСИТИ небольшое предпочтение дает французам — 5.80 на победу действующих чемпионов мира. Сразу за ними идет Англия с коэффициентом 6.00, а замыкает тройку Бельгия — 7.00. На Россию, к слову, можно поставить с коэффициентом 75.00.

У каждого из трех фаворитов блестящий состав. Францию поведет за собой один из сильнейших игроков поколения — Мбаппе. Кроме того, в середине поля будет играть Канте, которого после победы «Челси» в Лиге чемпионов называют главным претендентом на «Золотой мяч». Плюс для Франции — возвращение в сборную Бензема.

Англию не котировали так высоко много лет. Но сейчас у британцев невероятно талантливое поколение. Санчо, Фоден, Райс, Маунт, Рэшфорд все еще молоды, но уже достаточно опытны. А капитан Кейн находится в замечательной форме — в минувшем сезоне АПЛ он стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом.

Бельгия уже не первый крупный турнир претендует на золото, но сейчас для многих из звезд может быть последний шанс выиграть чемпионат Европы. Лукаку, Де Брейне, Куртуа, Эден Азар, Алдервейрелд, Витсель, Мертенс — каждому из них уже больше 28 лет, но на уровне сборных они пока ничего не выиграли. Сейчас лучшая команда рейтинга ФИФА особо настроена на золото.

Тибо Куртуа. Фото AFP

Прогноз «СЭ»

В этом году борьба в плей-офф будет плотной, и наверняка выстрелит кто-то из темных лошадок. У крепких команд вроде Дании или Турции будет шанс дойти даже до полуфинала, так что мы можем увидеть повторение сказки сборной Хорватии на ЧМ-2018.

Но сенсация в финале вряд ли будет. На наш взгляд, будущий чемпион Европы играет в группе сборной России. Бельгия была несокрушима в отборочном турнире, а осенью выиграла свою группу Лиги наций. У Роберто Мартинеса сбалансированная команда, отточенная тактика, сильные и умные футболисты, которые заслуживают титула. Три года назад Бельгия финишировала третьей на чемпионате мира, но сейчас может добраться до золота. Напомним, что коэффициент на ее успех — 7.00.

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