Валерий Газзаев назвал причины неудачи сборной России на Евро-2020

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ прокомментировал выступление сборной России и другие итоги группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020.

— Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола, — сказал Валерий Газзаев. — Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать.

Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018. Но старые заслуги не помогают добиться успеха на поле.

— Кто виноват в таком результате?

— В футболе принято считать, что проигрывает всегда тренерский штаб, который отвечает за подготовку команды. Однако, на мой взгляд, ответственность обязаны нести и футболисты, особенно когда они защищают честь страны. Тренерскому штабу нужно досконально проанализировать то, что случилось. Возможно, при выборе состава сборной на чемпионат Европы следовало опираться не на тех, кто выходил в 1/4 финала ЧМ-2018, а на более молодых футболистов. Не призываю приносить турнир в жертву — но с него можно было начать построение новой команды на перспективу к следующему чемпионату мира. Это было бы правильно.

На чемпионате Европы-2020 мы увидели совершенно другие принципы современного футбола. К индивидуальному мастерству, в котором мы объективно уступаем большинству стран-участниц, нужно добавлять хорошую функциональную готовность и тактическую гибкость. Но, судя по всему, наша команда не была физически готова должным образом. Некоторые сборные неудачно стартовали на турнире, но набрали силу по ходу чемпионата — к примеру, Хорватия или Испания. Не понимаю, почему Россия так резко сдала в заключительном туре.

— Кого вы можете отметить в составе сборной России в хорошем смысле? И кто вас разочаровал?

— Я ждал большего от Миранчука и Головина, выступающих в Италии и Франции. Если кому-то и не предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался и всего себя отдавал на поле в каждом матче. Про остальных и сказать особо нечего...

— Должен ли Дзюба вызываться в сборную в дальнейшем?

— Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча «Тамбову», это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером.

— Вы согласны с идеей РФС, что Станислав Черчесов должен доработать до конца чемпионата мира-2022?

— Да. Тренерский штаб менять не надо. Поддерживаю стратегический подход президента РФС Александра Дюкова, который заявил, что решения на горячую голову не нужны. Другое дело, что самим тренерам нужно разобраться и проанализировать, что произошло с командой на Евро-2020. Вечно жить воспоминаниями о чемпионате мира нельзя. То, что было вчера, сегодня уже не годится. Команду надо обновлять.

— После неудачи многие стали по традиции упрекать футболистов и главного тренера в слишком высоких зарплатах.

— Дело не в этом. Скажите, почему никто не вспоминает про Фабио Капелло? У иностранца была зарплата 10 миллионов евро в год. И что он дал нашему футболу? Занял последнее место в группе на чемпионате мира.

Еще один штамп, который мне не понравился. К сожалению, после каждой игры наши футболисты и тренеры говорили про необязательные голы. Мол, мы проиграли, потому что сами себе привезли голы. Но давайте разберемся. Сам себе привез гол — это когда ты привел мяч к своим воротам и ударил по ним. А если вы ошиблись, как во встречах с Бельгией или Данией, то вас заставил это сделать соперник с помощью игрового и психологического давления, а также в связи с недостатком индивидуального мастерства. Футбол в принципе состоит из ошибок. Если бы все без ошибок играли, то голов и побед бы не было. Слова про «необязательные голы», видимо, идут от непонимания того, над какими качествами игры надо работать.

— Кого считаете фаворитом Евро-2020?

— По качеству игры на групповом этапе для меня фаворит — Италия. Эта сборная произвела самое сильное впечатление.

Команда великолепно выглядела и в первых двух турах, и в третьем матче, когда выпустила резервный состав, но не было заметно разницы в функциональной подготовке, эмоциональном настрое, тактическом плане и индивидуальном мастерстве. Игроки поздравляли друг друга с каждым удачным пасом или действием. Было видно, что это единый коллектив, нацеленный на победу на чемпионате Европы. И здесь, конечно же, нужно отметить великолепную работу Роберто Манчини. По какой причине у него не получилось в «Зените» — для меня загадка.