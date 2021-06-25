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Англия почти всегда проигрывает Германии в плей-офф. Что будет на этот раз?

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 17:15
Харри Кейн. Фото Instagram Леон Горецка с партнерами по сборной Германии. Фото Twitter
Харри Кейн. Фото Instagram
Теги:
Прогноз «СЭ» на центральную игру 1/8 финала чемпионата Европы.
Англия — Германия

Первый раунд плей-офф Евро завершится четырьмя матчами в понедельник и вторник. Мы собрали главную информацию об этих встречах и сделали прогноз на поединок Англия — Германия. Сделать ставку на все матчи вы можете с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас.

Трофей чемпионата Европы&nbsp;&mdash; Кубок Анри Делоне.Расписание трансляций 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Расписание 1/8 финала Евро

Игры 1/8 финала проводятся на протяжении четырех дней, с 26 по 29 июня. В каждый будет проведено по два матча. При ничьей в основное время будут два тайма по 15 минут, а при необходимости и серия пенальти.

28 июня

19.00 Хорватия — Испания («Паркен»)

22.00 Франция — Швейцария («Арена Националэ»)

29 июня

19.00 Англия — Германия («Уэмбли»)

22.00 Швеция — Украина («Хэмпден Парк»)

В понедельник и вторник последние матчи нынешнего турнира примут еще три города. В Копенгагене сыграют хорваты и испанцы, в Бухаресте — французы и швейцарцы, в Глазго — шведы и украинцы. Исключением станет «Уэмбли». На главной арене Евро кроме двух игр 1/8 финала проведут оба полуфинала и финал.

Леон Горецка с партнерами по сборной Германии. Фото Twitter
Леон Горецка с партнерами по сборной Германии. Фото Twitter
23&nbsp;июня. Германия&nbsp;&mdash; Венгрия&nbsp;&mdash; 2:2.Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро

Фавориты турнира

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом Евро сборную Франции. Коэффициент на итоговую победу команды Дидье Дешама составляет 4.80. Далее идут Италия (6.80), Англия и Германия (по 7.50) и Испания (8.50).

В БЕТСИТИ вы можете поставить сразу на двух фаворитов. Например, вы считаете, что победителями турнира станут Франция или Италия. Коэффициент на такой исход составляет 2.80. Если выбрать Францию и Англию, то их шансы на победу оцениваются в 2.90, а Франции с Германией — в 3.00.

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Гарет Саутгейт и&nbsp;Харри Кейн.Ноль градусов по Саутгейту. Почему Англия — самая унылая команда группового этапа Евро-2020

Англия — Германия: прогноз и ставки на матч 29 июня

Современное поколение английских болельщиков с горечью вспоминает 1990 год. Тогда Германия в полуфинале ЧМ обыграла Англию в серии пенальти.

В 1996-м немцы на той же стадии остановили англичан на домашнем для них Евро. Оба раза Германия брала титул. Еще была 1/8 финала на ЧМ-2010, когда британцы уступили 1:4.

Поставить на то, что в этой паре будет серия пенальти, можно с коэффициентом 7.00. Но для этого командам сначала предстоит пройти основное время.

Англичане уверенно прошли групповой этап — семь набранных очков и ни одного пропущенного мяча. На их победу в основное время БЕТСИТИ дает 2.55.

Германия не обошлась без сложностей. Поражение от Франции, победа с Португалией и натужная ничья с Венгрией едва не оставили «Бундестим» за бортом плей-офф. Коэффициент на победу Германии составляет 3.00, на ничью в основное время — 3.30.

При блестящей игре в обороне англичане сами забили всего дважды. Оба мяча на счету Рахима Стерлинга. Пока молчит главный снайпер «Трех львов» Харри Кейн. На то, что именно он откроет счет во встрече, можно поставить с коэффициентом 4.90.

Мы помним, как англичане сушат игру соперника и не атакуют сами. Поэтому прогноз «СЭ»: праздника атаки в этом матче не будет, можно взять тотал голов меньше 2 за вкусные 2.37.

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля