Россия бесславно вылетела с Евро. Это грустно, но абсолютно логично

Чуда в Копенгагене не произошло: сборная покидает чемпионат Европы.

Евро-2020. Группа B

Россия — Дания — 1:4 (0:1)

Голы: Дамсгор, 38 (0:1). Поульсен, 59 (0:2). Дзюба, 70 — с пенальти (1:2). Кристенсен, 79 (1:3). Мехле, 82 (1:4).

Россия: Сафонов, Кудряшов (Караваев, 68), Джикия, Марио Фернандес, Дивеев, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Головин, Дзюба, Миранчук (Соболев, 62).

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор, Кристенсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 61), Дилэйни (Йенсен, 86), Хейбьерг, Поульсен (Дольберг, 61), Брэйтуэйт (Корнелиус, 86), Дамсгор (Нергор, 72).

Предупреждения: Кудряшов, 28. Дилэйни, 57. Дивеев, 75.

Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).

ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция), Эрнандес-Эрнандес (Испания).

21 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен».

В последние несколько лет при Станиславе Черчесове сборная России — очень предсказуемая команда. В том смысле, что ее результаты стабильны. Побеждаем тех, кто очевидно слабее, уступаем тем, кто заведомо сильнее, а с более-менее равными соперниками наблюдается примерное равенство. Согласен, не бог весть какое открытие, но этот очевидный факт важен для понимания того, что произошло в Копенгагене.

Смотрите: на ЧМ-2018 Россия обыграла Саудовскую Аравию и Египет с недолечившимся Мохамедом Салахом, потерпела поражение от Уругвая, затем бодалась в 1/8 финала с Испанией, которая на том турнире выступала без главного тренера и была разобранной, а потом случилась, пожалуй, лучшая по качеству встреча десятилетия — в четвертьфинале с Хорватией.

Потом в Лиге наций Россия дважды побеждала турок, но при этом так и не справилась со Швецией (0:0 и 0:2) — таким же, как и мы, четвертьфиналистом последнего ЧМ. С отбором на Евро-2020 тоже все ясно — взяли свое, уступили Бельгии. Лигу наций-2020 в расчет не берем — постковидный сезон и куча травмированных. Мартовский отбор в Катар — три очка со Словенией и ноль со Словакией.

Вот и на групповом этапе Евро-2020 все получилось четко в рамках этой парадигмы — более сильному ничего противопоставить не смогли, взяли свое с более слабым.

Как оценивать Данию? Как тех, кто сильнее — все же 10-е место в рейтинге ФИФА, но разница все же не так существенна. Успешно играть со скандинавами мы можем, но для этого должны сойтись определенные факторы. Оптимальный состав, собственная идеальная готовность, верный план на матч. Отсутствие глупых ошибок. Ну и чтобы тащил вратарь, как это делал Игорь Акинфеев в 2018-м.

Не стоит делать крайнего из Матвея Сафонова. Хотя бы потому, что у нас не было и остальных необходимых компонентов в виде оптимального состава и идеальной готовности — вряд ли форму тех же Федора Кудряшова и Марио Фернандеса можно назвать идеальной. Но удар Миккеля Дамсгора точно не из разряда неберущихся — мяч не летел точно в угол впритирку со штангой. Возможно, Сафонов потерял ворота. Возможно, произошла секундная потеря концентрации. Наверное, потом мы услышим подробные объяснения и разборы этого эпизода.

Самое обидное, что к тому времени казалось, что нет в этой Дании ничего такого уж страшного, и все идет нормально. Не было ни стартового натиска, ни мощного прессинга по типу того, каким красно-белые задавили Бельгию. Сложилось ощущение, что хозяева сами нервничают и придавлены ответственностью. Да и в атаку периодически у сборной России получилось выбегать.

А потом случилась и чудовищная, необъяснимая ошибка Зобнина. Обидно, что допустил ее именно Роман, всегда казавшийся одним из самых надежных в команде.

Дальше последовала агония, которую немного продлили гол с пенальти Артема Дзюбы и серия спасений Сафонова. Закончилось все так же, как и пять лет назад в Тулузе с Уэльсом — разгромом.

Все это грустно, но абсолютно логично. Как сборная России играла три последних года, так она и выступила на Евро-2020. Никаких сюрпризов. Пожалуй, 1:4 — это много, но сути дела не меняет.

Наверное, теперь Черчесов все объяснит. И про то, что времени на подготовку было меньше, чем перед ЧМ. И про травмы Юрия Жиркова, Кудряшова, Марио Фернандеса, которые ломали рисунок игры. И про интенсивность и количество спринтов — с цифрами и графиками (правда, Доменико Тедеско и Марко Николич эту теорию весной в интервью слегка подкорректировали). Может, и что-то подобное фразе про золотой актив мы тоже услышим. Но вот откровений а-ля Леонид Слуцкий в 2016-м мы от Черчесова вряд ли дождемся.

Единственное, что сейчас примиряет со всем этим — то, что в плей-офф из нашей группы вместе с Бельгией вышла именно Дания. После случившегося с Кристианом Эриксеном это и, правда, красивая история.