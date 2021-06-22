Черчесова можно принести в жертву. Но будет ли от этого толк?

Сборная России не смогла удивить на Евро. Наш футбол на дне.

Сборная России по футболу не смогла подарить стране праздник. Болельщики требуют голову Станислава Черчесова, уничтожают Артема Дзюбу и иронизируют над нашими лидерами — Алексеем Миранчуком и Александром Головиным. Чуда не случилось. Станислав Черчесов не смог второй раз подряд стать для России космическим Стасом. В космосе по сравнению с нами находятся вчерашние середняки европейского футбола, и это по-настоящему страшно.

Уровень отечественного футбола продолжает падать из года в год. Лимит на легионеров и неадекватные зарплаты в РПЛ не позволяют нам сделать хотя бы маленький шажок в развитии. Пока Дзюба и Зобнин получают на двоих почти 10 млн евро, ноунеймы из Дании рвут задницу, чтобы получать хотя бы половину от гонорара российских игроков. Представим, что Черчесов после фиаско на Евро подаст в отставку, но вы уверены, что хотя бы что-то кардинально изменится?

Безусловно, уход Черчесова на какое-то время успокоит болельщиков, сборную не будут так неистово хейтить, и она сможет спокойнее играть в отборе к чемпионату мира. Чтобы снова вернуть себе болельщиков сборной России нужен качественный скачок, вот только трамплина для такого скачка рядом нет, и в ближайшее время мы вряд ли его обретем. Необоснованные денежные вливания не смогли образовать под собой надежного фундамента. Развращенная деньгами национальная футбольная действительность не смогла принести нам ничего позитивного.

Все, что мы смогли купить за эти деньги, — это злость и ощущение безвыходности.