Разобрали игру российской сборной в заключительном матче на Евро-2020.

Сафонов — 5,5. Вроде бы вновь сразу продемонстрировал уверенность, подстраховав защитников. Однако гол Дамсгора, несмотря на классный удар датчанина, в значительной степени «вратарский». Один просчет, но такой важный. Как мог, сохранял интригу, отразив три мертвых мяча, но четвертая попытка по ходу затяжной атаки оказалась успешной, и счет стал 1:3.

Фернандес — 5,5. Получил непростого оппонента в лице Мехле и в целом сдерживал одноклубника Миранчука по «Аталанте». Фактически предотвратил третий гол при счете 0:2. Вместе с тем привычной помощи атаке от Марио не было — у него хватало профильной работы. Единственный относительный просчет случился в четвертой голевой атаке, когда сборная раскрылась.

Джикия — 5,0. Практически безупречный первый тайм с грамотной страховкой и участием в прессинге смазал голевой эпизод, когда спартаковец не сумел накрыть удар Дамсгора. Во второй половине допустил несколько просчетов в штрафной.

Дивеев — 5,0. Значительную часть матча хорошо смотрелся в верховых единоборствах. Уверенно страховал партнеров, но трудно кого-то хвалить, когда счет 1:4, и оборона местами плыла.

Кудряшов — 5,5. Залечив травму, наконец-то провел первый для себя матч на Евро. С ним оборона заиграла увереннее, хотя с середины первого тайма «повис» на карточке. На весь матч его ожидаемо не хватило, и оставлять его на поле было рискованно.

Кузяев — 5,5. Надежно в целом прикрывал левый фланг. Фактически снял мяч с головы Брэйтуэйта после опасного навеса ближе к концу первого тайма. До замены пытался хотя бы обострять игру едва ли не чаще тех, от кого этого ждали.

Зобнин — 4,0. С его перехвата началась атака, которую мог завершать Головин. Традиционно много и полезно работал в центре поля. Но все плюсы перечеркнула дикая ошибка с пасом к своим воротам, которая стала голевой передачей для Поульсена и фактически похоронила надежды на перелом.

Оздоев — 5,0. До перерыва был старателен и эффективен в прессинге. Но в созидании пользы не приносил и логично был заменен в ситуации, когда нужно было забивать.

Миранчук — 5,0. На этом Евро прибавил в уверенности и вовлеченности в командную игру, но все равно периодически пропадал с радаров. Игра в Копенгагене не стала исключением.

Головин — 5,5. Мог открывать счет, однако Шмайхель справился с ударом после эффектного соло полузащитника «Монако». Возможно, этот момент мог перевернуть всю игру. Еще один момент закончился промахом после скидки Дзюбы. От Головина на турнире ждали большего, хотя это было непросто после сложного сезона с четырьмя месяцами лечения и коронавирусом.

Дзюба — 5,5. Когда команда мало владела мячом, капитану было важно цепляться за все летевшие в его направлении мячи, а также помогать обороне. С этим часть матча все было относительно нормально, но на созидание форварда не всегда хватало. Хотя пенальти реализовал уверенно. Но при этом много фолил в атаке.

Жемалетдинов — 5,0. Выходил на поле в крайне тяжелый момент, и качественно игру не улучшил.

Соболев — 5,5. Получил шанс, только когда ситуация стала безвыходной и заработал пенальти. Заслуживал больше игрового времени на этом турнире.

Караваев — 5,5. Едва выйдя на поле, отдал пас сбитому защитником Соболеву. Но этот эпизод остался всплеском.

Мухин — 5,0. Снова уверенно вошел в игру, но не избежал ошибки в центре поля в случае с четвертым голом. Примчавшись назад, уже не просчитал момент, когда можно было попробовать притормозить и встретить Мехле.