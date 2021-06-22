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Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
21 июня. Россия — Дания. Роман Зобнин. Фото AFP 21 июня. Россия — Дания. Ошибка Романа Зобнина. 21 июня. Россия — Дания. Ошибка Романа Зобнина.
21 июня. Россия — Дания. Роман Зобнин. Фото AFP
Теги:
Фэйл, после которого сборная развалилась.
Россия — Дания

Сборная России в решающем матче на Евро-2021 проиграла Дании — 1:4. А победный гол датчан забил форвард Юссуф Поульсен — после грубой ошибки хавбека Романа Зобнина и еще до того, как началось избиение гостей. По сути, после этого мяча наши развалились.

Центральный полузащитник принял мяч на левом фланге защиты и под прессингом попытался отдать мяч назад на вратаря, но вывел форварда соперника почти на пустые ворота.

21 июня. Россия — Дания. Ошибка Романа Зобнина.
21 июня. Россия — Дания. Ошибка Романа Зобнина.

Поульсен подкараулил ошибку и в упор расстреливал Матвея Сафонова, который не дотягивался до мяча.

21 июня. Россия — Дания. Ошибка Романа Зобнина.
21 июня. Россия — Дания. Ошибка Романа Зобнина.

При первом голе Дании Зобнин также неудачно сыграл позиционно, не успев закрыть автора забитого мяч Миккеля Дамсгора.

Напомним, перед Евро-2021 Зобнин рассуждал о переезде в европейский чемпионат и своей готовности к трансферу.

— Наверное, да, готов. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов, их нужно учитывать. Италия? Да, конечно, хороший вариант, — говорил спартаковец. - Уже говорил, что переход в европейский клуб — реальная цель. Я не отказываюсь от тех слов. У меня есть большое желание поиграть в Европе.

После такого ляпа о таком трансфере как минимум на время можно забыть. В решающей для нас встрече Евро-2020 Роман полностью провалился.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи