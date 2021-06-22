Капитан и форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Дании (1:4) и вылет с Евро-2020.

— Прежде всего, хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Оно, может быть, и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне... Когда не забываешь свои стопроцентные моменты и неправильно распоряжаешься...

Мы выигрываем и проигрываем все вместе. Сегодня мы проиграли. Игроки, прежде всего. Нам все разжевали, пояснили, но когда ты на протяжении всего турнира привозишь себе голы... Не говорю, что кто-то, мы, игроки. Из-за этого проигрываем... Первый гол — на ровном месте. У нас все получается, но мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. Мы опять сами себя убиваем. Наверное, это психология.

Хотел бы извиниться перед теми, кто за нас болел. А те, кто ждал этого и мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы.

Лучший плеймейкер у них был вратарь, все передачи вратарь делал. Мы прекрасно понимали, что у них будут длинные забросы. Любим себе приключения на свою жопу, поэтому сегодня обкакались.

В любом случае, спасибо всем тем, кто до последнего верил в нас. Мы сражались, бились, хотели отыграться, но получили третий и четвертый.

Когда гол забили, небольшой шанс замаячил, но мы пропускаем потом сумасшедший гол с 40 метров и начинаем разваливаться. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать.

В решающем матче на Евро-2020 в группе B сборную России для выхода в плей-офф устраивала ничья против Дании. Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти и сделал счет 1:2 в во втором тайме.