«СЭ» изучил спортивные СМИ Украины, которые отреагировали на разгромное поражение России в матче с Бельги ей в первой игре на Евро-2020.

«С такой игрой им будет сложно рассчитывать на позитивный результат с Финляндией и Данией»

Портал Sport.ua считает, что России будет трудно рассчитывать на очки в оставшихся матчах группового этапа.

«Вот так, внешне легко и непринужденно, бельгийцы выиграли этот матч со счетом 3:0, взяли свои три очка и возглавили группу В. У россиян кроме удара головой Фернандеса в первом тайме больше вспомнить нечего. Пожалуй, что с такой игрой им будет сложно рассчитывать на позитивный результат в следующих матчах с Финляндией и Данией».

Портал Sport.ua.

А UA-Football в своем обзоре игрового дня резюмирует: Россия — худшая команда на Евро-2020.

«В другом матче группы Россия закономерно проиграла Бельгии и опустилась на дно турнирной таблицы. Более того, из того, что мы видели сейчас, Россия — худшая команда турнира».

UA-Football.

Главный вывод портала Korrespondent.ru — Бельгия была просто выше классом, чем Россия.

«Россияне пытались найти ключ к воротам Куртуа, но все атаки были безуспешны. Подопечные Черчесова провели острое начало, а затем отдали мяч бельгийцам.

Бельгия контролировала мяч и изредка выходила в атаку. Казалось, что команды согласны и на этот счет, но в самой концовке Лукаку выскочил «один в один» и нанес голевой удар.

Класс есть класс. Россия не смогла создать опасных моментов у ворот Бельгии, а те сумели реализовать все свои моменты".

Korrespondent.ru.

«Игры со стороны России мы так и не увидели»

Портал Football.ua критикует замены Станислава Черчесова и отмечает, что игры от России мы так и не увидели.

«Игравшего на правом фланге атаки Бельгии футболиста пришлось менять по исходу столкновения с Кузяевым, который в скором времени также был вынужден досрочно покинуть пределы поля, а еще одну замену Черчесов сжег на опытного Жиркова, который получил повреждение в одном из эпизодов скоростных рывков. Однако сложно было рассчитывать на то, что Россия сможет «выехать» в этом матче на разительных заменах в своем стартовом составе. Игры с ее стороны мы так и не увидели, а за ход поединка отвечали только бельгийцы».

Football.ua.

Издание Goal.net чуть сдержаннее в оценках, чем другие украинские СМИ, и считает, что во втором тайме Россия прибавила.

«Во второй половине россиянам удалось немного подравнять игру. Во-первых, Бельгия уже откровенно перестала играть на максимуме. А во-вторых, Черчесов наконец перешёл на схему с тремя защитниками и у россиян появилось подобие прессинга. Боята и Фертонген всё равно без проблем «съедали» Дзюбу, вокруг которого строилась вся игра его команды, зато без мяча Россия уже не выглядела настолько безнадёжно. Русские продержались почти до конца встречи, но разгрома всё же избежать не смогли. Неугомонный Менье на 88-й минуте вывел Лукаку «сам на сам» с Шуниным, и Ромелу спокойно пробил в ближний угол, забив свой 5-й гол в 5 матчах с коллективом Черчесова. Бельгия сегодня не показала прямо впечатляющей игры, но и этого хватило для убедительного старта на Евро».

Goal.net.

Сайт Champion.com считает, что России будет тяжело выйти в плей-офф и вклиниться в борьбу с Данией и Финляндией.

«Во втором тайме поединок оказался еще более скучным. Россия перешла в схему с тремя центральными защитниками, и бельгийцам было труднее прорваться к воротам соперника. Так же и сборная России не могла ничего создать в атаке. Сборная Бельгии на классе разгромила Россию и продемонстрировала свои чемпионские амбиции на этом Евро. А вот русским теперь будет очень трудно бороться за выход в плей-офф, учитывая, что Финляндия победила Данию и теперь обе скандинавские команды будут сражаться за зачетные пункты в надежде на выход в 1/8».

Champion.com.

В Львове болели за Бельгию, а на афише называли Россию «оккупантами»

Портал Obozrevatel.com рассказал, как во Львове в одной из фан-зон, созданной к Евро-2020, болельщики отмечали победу Бельгии и радовались голам в ворота России. Видео появилось в TikTok «Брутальный футбол».

Obozrevatel.com.

Владельцы бара во Львове выставили по 100 бокалов пива за каждый гол в ворота сборной России. pic.twitter.com/iypCMUnbNk — Сергей из Киева. (@SergUA63) June 13, 2021

А в одном из кафе Херсонщины посетителям предлагали посмотреть матч Бельгия — Россия, при этом обозначив российскую команду как «Оккупанты».