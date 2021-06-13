Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за его решение сделать первым номером нашей национальной команды Антона Шунина.

Анзор Кавазашвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Надо было поклониться в пояс Акинфееву: «Игорь, вернись!»

— Справедлива ли критика в адрес Шунина после крупного поражения от Бельгии?

— Извините меня, но виноват не Шунин.

— Вот как? А кто же?

— Черчесов. Передайте ему от меня вопрос: где Гильерме? Я уже много раз говорил, что в прошедшем сезоне голкипер «Локомотива» был лучшим в нашем чемпионате. Как же так? Почему его не включили даже в расширенный список? Ну и, конечно, надо было лучше уговаривать Акинфеева.

— Думаете?

— Конечно! Поклониться ему в пояс и сказать: «Игорь, давай закончим выступления в сборной на мажорной ноте. Помоги нам!» Ведь у Акинфеева такой авторитет, что все защитники в него верят. Это же такая надежность за спинами футболистов! Вот тогда мы бы могли и Бельгию обыграть.

— Обыграть?

— Да. Почему нет? Я действительно верил в такой исход. Но при этом думал, что Черчесов выставит другой состав.

— Какой?

— Сдвоенный центр в атаке. Дзюба и Соболев. Почему не вышел спартаковец? Почему на замену выпустили Черышева, которого потом убрали? Он же просто пока не готов! Я этого реально не понимаю. Выпал Кудряшов в защите, и у Черчесова голова кругом пошла. О чем это говорит?

В РПЛ нет сильных защитников. Надо ужесточить лимит

— О чем?

— В нашем чемпионате нет квалифицированных центральных защитников. Это же беда! Ушел Игнашевич, и все?! Значит, надо задуматься, как готовятся игроки в наших академиях, клубах. Может быть, стоит еще ужесточить лимит на легионеров.

— Зачем?

— Чтобы давать дорогу нашим, доморощенным, а не завозить иностранцев. Ведь во всех клубах ключевые роли играют легионеры. И куда же это приведет? Вы уже сейчас видите на примере сборной, что нет защитников. А дальше еще хуже будет... У Черчесова просто нет выбора! Что он может сделать с этими посредственными игроками? Заставить их только бегать. Но футбол — это не легкая атлетика...

Ну какой Сафонов? Сырой он еще!

— Почему вы считаете, что надо было звать Гильерме, а не дать шанс молодому Сафонову?

— Ну какой Сафонов? Он сыроват. Такие ошибки допускал, что в ужас меня приводил! Мне правда становилось плохо... Обратите внимание на такую вещь: Шунин, Дюпин, Сафонов, Лунев не играют толком на выходах! Ну не играют они! Вратари должны же всех сметать на своем пути и контролировать свою штрафную площадку. Никто из них не хозяин своей территории. Все сомневаются... И от них не исходит уверенности, защитники не чувствуют себя спокойными.

— Шунин не уверен в себе?

— Конечно! И он все время запаздывает. С опозданием реагирует на мяч. Все время! Это было не только в матче с Бельгией, но и раньше. Почему так происходит? Динамовец ужасно выбирает позицию! Пусть включит записи и поучится у великого Яшина!

— Но ведь и у Гильерме были провальные матчи в прошлом сезоне.

— Секундочку. Гильерме девять матчей подряд отыграл великолепно. Это ли не аргумент? Да, и у него случались «пенки», но в целом он стабилен, не опускался ниже уровня. Черчесов же сам вратарь, должен чувствовать, кто на данный момент сильнее. И почему-то из матча в матч верит в Шунина... Неужели нельзя было за это время заметить, что Антон все время реагирует на удар с опозданием?! Это же видно невооруженным взглядом. Он совсем не играет на выходах. И это с таким-то ростом, с такой фактурой!

А кто из защитников поверит в Дюпина?

— Кто теперь должен сыграть в воротах против финнов?

— Нет, извините, это уже не мой вопрос. Я бы никого из трех голкиперов сборной не поставил в ворота! Ни-ко-го!

— А Дюпин чем вам не угодил?

— А какой у него опыт? Играть за клуб и сборную — две абсолютно разные вещи. Здесь очень важна психология. Ну кто из защитников поверит в Дюпина? Сможет ли он ими руководить? Сомневаюсь. Опыт — великая вещь. Ему нужен минимум год, чтобы найти взаимопонимание с партнерами. А Сафонов?

— А что Сафонов?

— Признаюсь, когда я его в первый раз увидел, сказал себе: ну наконец-то у нас появилась новая вратарская звезда. Такие данные! Но он остановился что-то в развитии... И сейчас веры в него у меня нет. Понимаете, нужно вернуться к советской методике тренировок вратарей. Пахать надо на занятиях! Иного не дано. Нужно до автоматизма отрабатывать игру на выходах. В тренировках защитники должны буквально драться со своим голкипером, биться за каждый мяч. Тогда уже через пару месяцев Сафонов будет разбрасывать всех к чертовой матери и забирать верховые мячи! А у нас все боятся играть на выходах. Шунин, Дюпин, Лунев... Они все выходят на верховой мяч только при одном условии.

— При каком же?

— Если никого рядом нет и никто им не мешает. Вот и все. Но для этого нежного человека с таким ростом и зарплатой привлекать в сборную...

За что им дали звания ЗМС? За 8-е место?!

— После Акинфеева у нас пропасть?

— Нет ему замены! Да, и у него были неудачные матчи на чемпионате мира. Но у Игоря сумасшедший авторитет и огромный опыт. Он излучает уверенность, которая передается защитникам. Очень грамотный подсказ от него. А слушаются ли игроки обороны Шунина? Все голы забили из центральной зоны... Как так можно? Уму непостижимо! Он не руководит своими игроками. И еще один момент.

— Какой?

— Мы слишком превознесли наших сборников после домашнего чемпионата мира. Раздали им награды, звания заслуженных мастеров спорта. За что?! За восьмое место?! Как это возможно? Вы чего? Просто смех... Такого никогда не было в истории советского футбола. За второе место на чемпионате Европы Бескова сняли с должности. За второе! А что эти игроки сделали? Что они выиграли? Ордена раздали им... Нет, мне не жалко. Но по факту они в день России так безвольно уступили Бельгии. Мы все сидели у экранов как чумовые, переживали. Теперь они должны победить и финнов, и датчан. Иначе никакого им прощения!