«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020

В Бельгии осудили фанатов на «Газпром-Арене», а Лукаку сравнили с Бондом.

После матча бельгийские СМИ пестрили яркими заголовками в честь лучшего игрока встречи Ромело Лукаку.

«Бельгия доминировала над Россией, у Лукаку дубль», — пишет sportmagazine.levif.be.

На сайте rtl.be материал о матче вышел с названием «Ромелу Лукаку распял Россию». Никто не удержался от возможности похвалить нападающего своей сборной. HLN сравнил Лукаку с известным киноперсонажем, но не с Халком, как можно было подумать: «Лукаку, Ромелу Лукаку. Как Бонд. Джеймс Бонд».

Не обошел стороной бельгийские издания и красивый поступок автора двух мячей. Открыв счет в матче, Лукаку подбежал к камере и сказал: «Крис, крепись, я люблю тебя!». Так форвард посвятил свой гол партнеру по «Интеру» Кристиану Эриксену, потерявшему сознание в игре с Финляндией.

В соцсетях болельщики оценили поступок Лукаку. Комментарий пользователя yoelabrooklyn «Уважение Лукаку за Эриксена» под постом о победе бельгийской сборной собрал более 200 лайков.

Фанаты не забыли и о теневом герое встречи. «Менье в огнееее!», — написал just1n_frrs. На счету правого защитника гол и голевая передача.

В Бельгии очень расстроились из-за травмы крайнего защитника Тимоти Кастаня. На 25-й минуте встречи он столкнулся с Далером Кузяевым. Оба футболиста были заменены после инцидента. По сообщениям бельгийской прессы, турнир для игрока «Лестера» закончен.

«Двойной перелом завершил Евро-2020 для Кастаня», — сообщает rtbf.be. Тот же сайт привел слова главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса о травме: «У Тимоти двойной перелом, и ему понадобиться операция. К сожалению, он больше не сыграет на турнире».

Что касается сборной России, бельгийские журналисты отмечали только ошибки нашей обороны и старание во втором тайме. «Благодаря неуклюжести российской обороны «красные дьяволы» выиграли 3:0» пишет rtbf.be.

К сожалению, бельгийцы уделили гораздо больше внимания российским болельщикам, нежели футболистам. Если быть точнее, то им не понравилась реакция россиян на акцию игроков сборной Бельгии, которые перед стартовым свистком встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. «25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено в знак солидарности с движением BLM бельгийцев», — охарактеризовал ситуацию портал nieuwsblad.be.

В La libre выразились чуть мягче: «Российская публика не нашла лучшего выхода, чем свист в адрес «красных дьяволов». Не лучшее их решение».