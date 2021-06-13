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«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 09:10
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Болельщии сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Болельщии сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
В Бельгии осудили фанатов на «Газпром-Арене», а Лукаку сравнили с Бондом.
Бельгия — Россия
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет.Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

После матча бельгийские СМИ пестрили яркими заголовками в честь лучшего игрока встречи Ромело Лукаку.

«Бельгия доминировала над Россией, у Лукаку дубль», — пишет sportmagazine.levif.be.

На сайте rtl.be материал о матче вышел с названием «Ромелу Лукаку распял Россию». Никто не удержался от возможности похвалить нападающего своей сборной. HLN сравнил Лукаку с известным киноперсонажем, но не с Халком, как можно было подумать: «Лукаку, Ромелу Лукаку. Как Бонд. Джеймс Бонд».

Не обошел стороной бельгийские издания и красивый поступок автора двух мячей. Открыв счет в матче, Лукаку подбежал к камере и сказал: «Крис, крепись, я люблю тебя!». Так форвард посвятил свой гол партнеру по «Интеру» Кристиану Эриксену, потерявшему сознание в игре с Финляндией.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Бельгийцы встали на&nbsp;колено перед началом матча, россияне&nbsp;&mdash; нет.«Перед игрой сборная не встала на колено. Но нас на колени поставила Бельгия...» Монолог Геннадия Орлова

В соцсетях болельщики оценили поступок Лукаку. Комментарий пользователя yoelabrooklyn «Уважение Лукаку за Эриксена» под постом о победе бельгийской сборной собрал более 200 лайков.

Фанаты не забыли и о теневом герое встречи. «Менье в огнееее!», — написал just1n_frrs. На счету правого защитника гол и голевая передача.
В Бельгии очень расстроились из-за травмы крайнего защитника Тимоти Кастаня. На 25-й минуте встречи он столкнулся с Далером Кузяевым. Оба футболиста были заменены после инцидента. По сообщениям бельгийской прессы, турнир для игрока «Лестера» закончен.

«Двойной перелом завершил Евро-2020 для Кастаня», — сообщает rtbf.be. Тот же сайт привел слова главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса о травме: «У Тимоти двойной перелом, и ему понадобиться операция. К сожалению, он больше не сыграет на турнире».

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0.Идеи и перестроения Черчесова: смело, но ничем не подкреплено. Почему Россия крупно проиграла Бельгии

Что касается сборной России, бельгийские журналисты отмечали только ошибки нашей обороны и старание во втором тайме. «Благодаря неуклюжести российской обороны «красные дьяволы» выиграли 3:0» пишет rtbf.be.
К сожалению, бельгийцы уделили гораздо больше внимания российским болельщикам, нежели футболистам. Если быть точнее, то им не понравилась реакция россиян на акцию игроков сборной Бельгии, которые перед стартовым свистком встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. «25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено в знак солидарности с движением BLM бельгийцев», — охарактеризовал ситуацию портал nieuwsblad.be.

В La libre выразились чуть мягче: «Российская публика не нашла лучшего выхода, чем свист в адрес «красных дьяволов». Не лучшее их решение».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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