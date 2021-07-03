Никифорова, Саленко и Цымбаларя объявили предателями. С чего начиналась сборная Украины

На свой первый матч в истории сборная Украины прибыла в спортивных костюмах миланского «Интера».

Федерация футбола Украины была создана в декабре 1991 года, хотя политики требовали от футбольных чиновников выйти из состава союзной федерации еще в августе. «Футболистам» удалось убедить политиков, что нужно повременить и хотя бы доиграть чемпионат страны. Считается, что политики выбрали и соперника по первому матчу в истории сборной Украины — команду Венгрии. Дело в том, что эта страна одной из первых признала независимость Украины (если быть точным, то третьей вслед за Польшей и Канадой).

Но наверняка все было гораздо прозаичнее: на тот момент Украина просто не могла пригласить более статусного соперника. Да и матч с венграми едва не сорвался. Федерация футбола Украины не могла оплатить сопернику дорогу в Киев и проживание, и венгры согласились приехать за свой счет, но при условии переноса игры куда-то поближе к границе. В итоге исторический матч был проведен в Ужгороде (272 км от границы) на скромном стадиончике «Авангард», вмещавшем всего 12 тысяч зрителей. Больше сборная Украины там не играла.

Украина — Венгрия — 1:3 (0:0)

Голы: Шалои, 61 (0:1). Киприх, 70 (0:2). Киприх, 84 — с пенальти (0:3). Гецко, 90 (1:3).

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий, Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков (Гусев, 69).

Венгрия: Брокхаузер (Т-ш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Т-р Балог, 59), Киприх, Мартон (Иллеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце.

Судья: Жук (Белоруссия).

29 апреля 1992 года. Ужгород. Стадион «Авангард». 13 000 зрителей.

«Мы не видели в той сборной ни смысла, ни перспектив»

Дата матча была выбрана не случайно. Сборная СНГ готовилась к чемпионату Европы, и на 29 апреля был запланирован товарищеский матч с англичанами. Украинские политики были категорически против того, чтобы представители страны выступали за новую союзную команду, но, к примеру, Алексей Михайличенко, Олег Кузнецов и Владимир Лютый через месяц все равно поехали на Евро-1992 в Швецию. Ну а за новую желто-синюю сборную в первом матче играли только футболисты из чемпионата Украины.

Первым тренером украинской сборной должен был стать Валерий Лобановский, но у мэтра на тот момент был контракт со сборной ОАЭ, и на расторжение он не пошел. В итоге главным стал Виктор Прокопенко, который тогда возглавлял одесский «Черноморец», а помогали ему Валерий Яремченко («Шахтер») и Анатолий Пузач («Динамо»). «Признаюсь, мы не видели в той сборной ни смысла, ни перспектив, — рассказывал «СЭ» Олег Саленко в 2005 году. — Приехала команда, собранная за один день, под руководством трех тренеров. Одни футболисты подчинялись Прокопенко, другие Пузачу...»

Та сборная Украины была сделана на коленке и с точки зрения экипировки. Вратарь Игорь Кутепов вышел на историческую игру в свитере киевского «Динамо», а вся тренерская скамейка была наряжена в спортивные костюмы миланского «Интера» с нашитой поверх эмблемой федерации, причем все надписи на ней были выполнены на русском языке.

«Никто из нас в те времена никем себя не чувствовал, — говорил Саленко, отвечая на вопрос о том, чувствовал ли он себя в тот момент украинцем. — Это сейчас на Украине существует полноценная сборная. В нее люди стремятся пробиться, ведь она ставит цель пройти в финальную часть крупного турнира. Играя в такой команде, действительно понимаешь, что защищаешь честь родины».

Украинцы проиграли венграм со счетом 1:3, а первый гол в истории сборной забил Иван Гецко, выступавший в середине 1990-х за нижегородский «Локомотив» и «Аланию».

Всего три игрока из стартового состава в том матче оставили хоть какой-то след в истории сборной Украины. Олег Лужный провел в желто-синей форме 52 матча, Сергей Беженар — 23, а Сергей Ковалец — 10. Остальные за сборную Украины больше практически не играли, в том числе и капитан Юрий Шелепницкий из «Черноморца». Одна игра за Украину так и осталась в профайле Саленко, у Юрия Никифорова и Ильи Цымбаларя — по три. Все они потом стали выступать за сборную России. Наверняка по тому же пути пошел бы и Сергей Щербаков — один из главных талантов того поколения, но его карьеру сломала автомобильная авария.

Илья Цымбаларь. Фото Дмитрий Солнцев, —

«Да не было тогда сборной Украины!»

Цымбаларь и Никифоров перешли из «Черноморца» в «Спартак» зимой 1993 года, и после этого их перестали вызывать в сборную Украины. «Не знаю, по каким причинам, — говорил об этом Никифоров порталу Welcome2020. — Знаю только, что в одной газете о нас не очень хорошо высказались — написали, что мы предали Украину. Но в то время много футболистов из Украины переезжали в Россию по одной причине: чемпионат был сильнее».

Была и другая причина. Украина вроде бы и входила в ФИФА и УЕФА, но до отбора к ЧМ-1994 сборную новой страны не допустили, поэтому она проводила только товарищеские матчи. В итоге к сборной России присоединились не только Цымбаларь, Никифоров и Саленко, но и Виктор Онопко, Сергей Юран и Андрей Канчельскис. Все они, кроме Канчельскиса, сыграли на ЧМ-1994, а Саленко еще и рекорд установил, забив пять мячей в матче с камерунцами.

Если возвращаться к словам Никифорова о предателях, то уже много лет спустя эту тему поднимал Лужный. «Да, это и есть чистое предательство! — говорил он украинскому еженедельнику «Футбол» в 2016 году. — Они должны были играть за свою сборную. Понятно, что им в России предложили лучшие условия. И все же, несмотря на то что они играли в чемпионате России, они не должны были соглашаться выступать за сборную России. Никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Даже соблазн выступления на ЧМ-1994 не должен был повлиять на решение сменить гражданство. Я бы точно никогда не променял родину».

«Да не было тогда сборной Украины! — заочно отвечает ему Саленко. — Нигде она не играла, ни на что не претендовала. А время-то шло. Для футболиста сидеть и ждать непонятно чего не имеет смысла. Дело в том, что сборная России действительно являлась преемницей советской команды. Ведь все футболисты, призывавшиеся впоследствии под российские знамена, до этого играли вместе в юношеских сборных Союза».

И Саленко, и Никифоров много раз говорили, что они считают себя советскими людьми. «Я родился в СССР. Да, сейчас Одесса — это Украина, но тогда был Советский Союз. Я и сейчас не считаю себя кем-то одним. Я родился в Одессе, супруга — из Одессы, дочка родилась в Одессе, вторая — в Москве, вся семья сейчас в Одессе. Кем я должен себя считать? Украинцем? Я считаю себя и русским, и украинцем», — это слова Никифорова.

Саленко, в свою очередь, не раз говорил, что ему дороги обе страны.

Беда со стыками

Первый официальный матч сборная Украины провела в рамках отбора на Евро-1996. В Киеве желто-синие без игроков киевского «Динамо» уступили литовцам с Гинтарасом Стауче в воротах (0:2). В том отборе сборная Украины заняла лишь четвертое место в группе, оказавшись позади Хорватии, Италии и Литвы.

Потом для сборной Украины началась череда разочарований, связанных со стыковыми матчами. В борьбе за выход на ЧМ-1998 украинцы уступили будущим бронзовым призерам хорватам; через два года остались без Евро-2000, неожиданно проиграв словенцам; на следующий чемпионат мира их не пустили немцы. Все наконец-то сложилось только в отборе на ЧМ-2006 в Германии, куда украинцы вышли с первого места из крепкой группы с турками, датчанами и чемпионами Европы греками.