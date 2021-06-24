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Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:10
23 июня. Германия — Венгрия — 2:2. Фото AFP
23 июня. Германия — Венгрия — 2:2. Фото AFP
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Немцы ушли от поражения в концовке матча.

Евро-2020. Группа F
Германия — Венгрия — 2:2 (0:1)
Голы: А.Солои, 11 (0:1). Хаверц, 66 (1:1). Шафер, 68 (1:2). Горецка, 84 (2:2).
Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер (Мусиала, 82), Рюдигер, Гозенс (Фолланд, 82), Кроос, Гюндоган (Горецка, 58), Гнабри (Мюллер, 68), Сане, Киммих, Хаверц (Вернер, 67).
Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола (Николич, 88), Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 89), Шафер, А.Солои (К.Варга, 82), Шоллои (Шен, 75).
Предупреждения: Ботка, 28. Гюндоган, 29. Сане, 61. А.Солои, 64. Фиола, 66.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).
23 июня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

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В чопорной Германии все примерно как в разухабистой России — от любви до ненависти один шаг. Как и обратно. После унылого поражения от Франции страна погрузилась в траур. «Шеф, все пропало».

Но стоило немцам одолеть Португалию (4:2), как болельщиков захлестнула эйфория. И Кроос уже не старый пень, который тормозит атаки, а крутой полузащитник «Реала». И Лев не сбитый летчик, которому надо было уйти после провала на ЧМ-2018, а лучший тренер на планете. Госенс же, который был причастен ко всем четырем голам, — вообще мегазвезда.

В удачном исходе матча с Венгрией сомнений не было никаких. Да, команда здорово смотрелась в первых двух турах. «Но ведь это было дома при сумасшедшей поддержке забитого стадиона, — говорил мне знакомый немец. — А мы играем с ними в Мюнхене. Да и по именам венгры не впечатляют».

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Ну-ну. Уже на 11-й минуте Солои, которого хорошо знают по «Майнцу», открыл счет. Вот тебе и на! Эйфорию рукой сняло, германцев снова затрясло.

В стране тут же вспомнили, как оконфузились в Казани три года назад. На ЧМ-2018 команда Лева тоже стартовала с поражения — от Мексики. Потом была победа над Швецией и... проигрыш скромной Южной Корее.

Теперь нависла явная угроза повторения истории — до перерыва отыграться бундестим не смогла. А Португалия набирала очки в параллельном матче с Францией, отбрасывая немцев на последнее место. Катастрофа!

Хуммельс бил в перекладину, Гинтер с семи метров — точно в руки вратарю, Гнабри не дотягивался до мяча перед пустыми воротами... Поверишь тут в злой рок.

Все это, к слову, при безупречном судействе Сергея Карасева, который давал командам бороться, не сбивал темп матча постоянными свистками. Игра в Мюнхене смотрелась.

А немцы завязли в обороне Венгрии. Если в первом тайме они так вжали соперника в его штрафную площадь, что не было сомнений — гол вот-вот будет. То после перерыва моментов почти не возникало.

Гол Хаверца после «стандарта» был подарком небес, однако венгры тут же сотворили второе чудо — отличились спустя несколько секунд после возобновления игры.

Показалось, что Германии — капут. И она второй раз подряд не пройдет в плей-офф на крупном турнире. Это было бы позорнейшим исходом и максимально бесславным прощанием со сборной Йоахима Лева после 15 лет работы.

Но все-таки у этих парней есть характер! В концовке они с помощью вышедших на замену Фолланда и Мусиалы чуть взвинтили темп, что привело к голу Горецки — 2:2. Шла 84-я минута.

Бундестим с грехом пополам вползла в 1/8 финала, выбив столь симпатичную сборную Венгрии. Но эйфории в Германии в ближайшие дни точно не будет. Можете не сомневаться.

Германия — Венгрия

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