Обозреватель «СЭ» — о ярком матче, в котором Италия по пенальти прошла Испанию .

Очень рад выходу Италии в финал. В конкретном матче победы примерно в равной степени заслуживали обе команды — может, испанцы даже чуть больше. Но турнир в целом «Скуадра адзурра» проводит намного ярче, стабильнее и цельнее. Собственно, фантастическая беспроигрышная серия команды Роберто Манчини, начавшаяся задолго до Евро, сама по себе говорит о неслучайности этого взлета.

Иногда дикий провал дает толчок для быстрого взлета. Для Италии таковым стал невыход на ЧМ-2018 после поражения в стыках от шведов. Манчини в то же время мучился в «Зените». Не будем лукавить, глядя на его сегодняшние успехи: тогда в России он раздражал плюс-минус всех — и болельщиков, и противников «Зенита».

Но минус на минус дал плюс, и приход Роберто сделал счастливыми и несчастную перед тем сборную, и несчастного тренера. А нам надо бы разобраться, почему в России у Манчини проявились худшие, а не лучшие черты. И не у него одного.

Манчини не первым строит атакующую Италию. Помню, как удивила она на Евро-2012 — Чезаре Пранделли презентовал тогда столь же сочную команду, как сейчас Манчини, и она тоже дошла до финала. Но на ТУ Испанию ее совсем не хватило — 0:4. Не верю, что нынешние итальянцы способны так рассыпаться — хоть против Англии, хоть против Дании. Хотя могут и проиграть, конечно — шансы с любой из двух этих команд будут примерно равны.

В этой итальянской команде нет первостатейных звезд, на которых строилась бы вся игра, и это совсем неплохо — ведь присутствие таких людей делает команду одновременно и уязвимой. А у Италии порвал ахилл стержневой, казалось бы, Спинаццола, на полуфинал вышел Эмерсон — и стал одним из лучших. И так — на любой позиции.

Суперсовременная игра, а главное — стремление идти нестандартным для сборной Италии путем заставили меня вчера болеть за «адзурру», хотя их поклонником я никогда не был.

А время Испании, думаю, еще может прийти, но при одном условии — если останется шикарный Луис Энрике. Он поднял «Красную фурию» до высоты, на которую она объективно еще не тянула. И после двух первых матчей даже казалось, что она и в плей-офф не факт, что выйдет.

Это во многом (понятно, за исключением Бускетса и Альбы) состав будущего, в котором, помимо всеобщего любимца Педри, мне очень понравился Дани Ольмо, внешне — вылитый Гути. Какой же живчик, сколько же фолов испанцы вчера на нем заработали! И голевой пас Морате, и две голевые в овертайме с Хорватией — здорово бросился этот блондин в глаза. С удовольствием почитаю о нем поподробнее, тем более что у него такая необычная для испанца не только внешность, но и судьба — в Ла Лиге никогда не играл, начал карьеру в... загребском «Динамо», а сейчас играет за «Лейпциг». Как жаль, что он не забил послематчевый пенальти.

Как и Мората (кстати, то, что он промахнется, угадал мой отец, вместе с которым мы смотрели матч). И вот тут испанские болельщики, после первых матчей Евро обрушившие на человека море хейта, угрожавшие даже родным Мораты, вправе винить себя. Плохая карма к ним вернулась — притом что сам игрок и хорватам победный забил, и вчера сравнял. Мораль сей басни такова: даже если у человека что-то не идет, своих во время турнира надо поддерживать, а не уничтожать. И хейтеры унизили не Альваро, а себя.

Испанию, кстати, объединяет с Италией то, что это не команда звезд, в первую очередь на них и рассчитывающая. Такие повылетали раньше. Англию тоже к ним не отнесешь, невзирая на наличие Кейна и Ко, Данию без Эриксена — тем более. И, кажется, футбол сборных будет развиваться именно в этом направлении.

В любом случае, это был классный полуфинал. Кто-то обвиняет меня в примитивизме понимания футбола — мол, радуюсь, когда голов много. Так вот, конкретная игра очень нравилась мне и при счете 0:0, и я полностью согласен в этом с вновь мощно отработавшим Владимиром Стогниенко.

Это была красота темпа, скоростей, интенсивности, моментального принятия решений при сумасшедшем прессинге, когда в любую секунду у любого игрока соперник был на ноге. А потом это и в голы вылилось. Смотришь на такой футбол — и понимаешь, что мы на всех уровнях отстали от него на десятилетия.