Датчане заслужили полуфинал ЧЕ своей историей. У них была крутая команда задолго до триумфа на Евро-1992

Команда Зеппа Пионтека в 1984-м была намного талантливее, чем везунчики-чемпионы из 1992-го. Вспоминаем сборную Дании, которая открыла для своей страны полуфинал ЧЕ и чуть не вынесла великих французов во главе с Платини.

После неожиданного выхода сборной Дании в полуфинал Евро-2020 многие вспоминают триумф команды из этой страны на чемпионате Европы 1992 года. Тогда датчане в первый и в последний (пока) раз в своей истории взяли большой международный трофей в футболе. Причем взяли, проиграв квалификацию и попав на турнир только из-за развала Югославии. Это, конечно, прекрасная история. Но тогда датчанам во многом повезло. Несмотря на все их личные преодоления, игра той бригады не зажигала, и ни у кого из того состава, кроме Петера Шмейхеля (отца Каспера Шмейхеля — нынешнего вратаря сборной Дании), не сложилось великой клубной карьеры. На самом деле крутой датская команда была на восемь лет раньше. И если бы ей немного удачи из 1992 года, то полуфинал ЧЕ-1984 точно не остался бы главным ее достижением.

Пионтек

Огромный шаг от провинциальной компашки к «датскому динамиту», наводившему ужас на любого соперника, скандинавы сделали в начале 1980-х благодаря Зеппу Пионтеку — колоритному немецкому специалисту, который выделялся среди коллег благодаря раскуриванию трубки прямо на скамейке запасных (тогда это было еще не запрещено, и сигареты смолили очень многие). Пионтек играл в пять полузащитников и поставил датчанам симпатичный атакующий стиль, основанный на очень быстром для того времени переходе из обороны в атаку. Ну и главное — команда при нем стала сверхбоевитой. Футбольные викинги не сдавались никогда, и за такой коллектив, в отличие от ловцов удачи из 1992 года, болеть было не стыдно. На ЧЕ-1984 Дания устроила настоящее представление. И, если бы не один неточный удар с пенальти, вполне могла бы потрепать нервы в финале французам во главе с гениальным Платини.

В отборе команда Пионтека оставила без путевки на Евро-1984 сборную Англии, победив ее 1:0 на «Уэмбли». В те хардкордные времена в финальную стадию отбирались всего восемь коллективов, о возможности квалификации с третьего места никто даже фантазировать не мог. Например, одна из сильнейших в истории сборных СССР, выиграв в отборе четыре матча из шести, тоже оказалась за бортом главного турнира, уступив место Португалии. В финальной стадии во Франции в первом же матче датчане отступили под натиском хозяев только после того, как те сломали их самого опытного игрока — Аллана Симонсена. Потом был разгром югославов и грандиозное спасение с 0:2 в поединке с гениями искусственного офсайда бельгийцами. Ну а далее случился полуфинал против Испании, в котором удача, которую Дания так долго держала в руках, все-таки ускользнула от той замечательной сборной.

Пионтек (к тому времени успевший потренировать сборную Гаити) был очень умным специалистом, но его команда не являлась машиной и чисто тренерским продуктом. Под началом немца играли несколько очень ярких креативных футболистов — настоящие герои своего поколения. Некоторые из них (как Симонсен) уже ехали с ярмарки, а для некоторых (как для Микаэля Лаудрупа или Пребена Элькьера) главные подвиги были еще впереди. Но в целом это была одна из самых интересных сборных в Европе в 1980-х, которую вполне можно ставить в один ряд с голландцами c ван Бастеном и Гуллитом, французами с Платини и Тигана, а также с немцами с Румменигге и Маттеусом. Кто же были они, «принцы датские»?

Симонсен

На момент прихода Пионтека в 1979 году — единственная международная звезда сборной Дании, причем его лучшие годы стремительно уходили в прошлое. Во второй половине 1970-х Аллан феерил в Менхенгладбахе — три года подряд выигрывал чемпионат ФРГ, дважды брал Кубок УЕФА и еще отметился в финале Кубка чемпионов. В 1977-м датский нападающий получил «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы и вскоре перебрался в «Барселону», с которой в 1982-м выиграл Кубок кубков. Но потом каталонцы купили молодого Марадону, и Симонсен не выдержал конкуренции с аргентинцем и немцем Берндом Шустером (в те времена в командах нельзя было держать больше двух легионеров).

Симонсена звали в «Реал», но он купился на шальные деньги, предложенные «Чарльтоном». Эта команда выступала во втором английском дивизионе, но питала большие амбиции. Через год клуб обанкротился, и 31-летнему на тот момент Аллану пришлось вернуться в Данию. Тем не менее он продолжал очень полезно выступать за сборную. В частности, забил единственный гол с пенальти англичанам на «Уэмбли». У Пионтека Симонсен выполнял роль дядьки при талантливой молодежи. И, если бы не злосчастный перелом в первом групповом матче ЧЕ-1984, Зепп получил бы гораздо больше тактических вариантов. Не говоря о том, что опыт Аллана оказался бы бесценен в полуфинальной серии пенальти против испанцев.

Микаэль Лаудруп

Наши болельщики, возможно, помнят его как неудачливого тренера «Спартака» в 2008-2009 годах. Но, вообще говоря, это, возможно, лучший плеймейкер в истории датского футбола. В 1984-м ему было всего 20 лет, но он отлично выглядел в отборочном цикле ЧЕ, обратив на себя внимание богатых хозяев «Ювентуса». Места в составе туринского клуба юному дарованию не нашлось (на его позиции играл сам Платини), и датчанин был отдан в аренду в «Лацио». На Евро-1984 Микаэлю не повезло — он не забил ни одного из девяти мячей своей сборной (если не считать послематчевого пенальти испанцам). Но оставил очень хорошее впечатление как «подносчик снарядов».

В будущем Лаудруп станет чемпионом Италии в «Юве», четырехкратным чемпионом Испании в «Барсе» и чемпионом Голландии в «Аяксе». «Мельницу» он покажет публике раньше Зидана, не говоря уже об элегантных передачах пяткой и «парашютах» за шиворот соперникам. Микаэль будет играть за сборную до 1998 года, но не выступит на чемпионском Евро-1992 в знак протеста против оборонительного стиля игры, который прививал команде Рихард Меллер-Нильсен. Одним из лидеров золотой сборной Дании станет младший брат Микаэля — Бриан, которому в 1984-м было только 15 лет.

Пребен Элькьер

Главный мотор, заводила и бонвиван в той сборной Дании. Пионтек регулярно вытаскивал Пребена из злачных мест. Но Элькьер не только пил, ходил по проституткам, но и, не скрываясь от тренеров, курил. А однажды весело пошутил, запустив на проекторе вместо учебного видео порнушку. Зепп стоял к экрану спиной и сильно удивился вниманию футболистом к своим тактическим выкладкам. На ЧЕ-1984 брутальный форвард был одним из главных действующих лиц — забил победный гол бельгийцам, но смазал решающий пенальти в послематчевой серии с испанцами. Его разорванные в единоборстве трусы и слезы после промаха — одно из главный потрясений турнира. Мужчины тогда не плакали.

На ЧЕ-1984 Элькьера заметила «Верона», перетащила его в Италию из чемпионата Бельгии и нисколько не пожалела. При активном участии датчанина команда из города Ромео и Джульетты единственный раз в своей истории в 1985-м выиграла скудетто. А гол Пребена в ворота «Ювентуса» вообще вошел в историю. Игрок, получивший от тифози прозвище Бешеный Конь, принял длинную передачу в центре поля, помчался по флангу и положил мяч в дальний угол ворот Таккони. Только решающий удар Элькьер нанес разутой ногой — после зацепов защитников с нее соскочила бутса, но это не остановило датского берсерка.

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Птенцы «Аякса»

В полузащите у датчан сражался сыгранный дуэт Лербю — Арнесен, возмужавший в амстердамском «Аяксе», куда их обоих отправили в очень юном возрасте. Дело в том, что чемпионат Дании в то время был наполовину любительским, и для того, чтобы добиться чего-то в футболе, нужно было обязательно уезжать за границу. Из 20 игроков в заявке датчан на ЧЕ-1984 только шестеро выступали на родине — крайне низкий процент в добосмановскую эпоху. У семи других участников финального этапа, вместе взятых, было всего четыре легионера. Серен Лербю за год до Евро уехал из «Аякса» (где выиграл пять чемпионатов Голландии) в «Баварию» и провел там отличные три сезона, став двукратным чемпионом ФРГ. Короче, это был очень классный полузащитник, что и подтвердилось на Евро-84.

Его однокашник Франк Арнесен с тремя голами стал во Франции лучшим бомбардиром датчан. Хотя его клубная карьера выглядела менее впечатляюще. В 1981-м «Аякс» продал его в «Валенсию», и лишь в 1985-м он смог воссоединиться с Лербю — уже в ПСВ (там они взяли еще три чемпионских титула). Из «Аякса» на ЧМ-1984 также приехал Йеспер Ольсен по прозвищу Блоха. После турнира во Франции он перешел в «Манчестер Юнайтед». Еще один представитель голландского клуба 20-летний на тот момент Ян Мельбю весь ЧМ-1984 просидел в запасе, но все равно потом сумел трудоустроиться в «Ливерпуле». Между прочим, все эти люди в начале 1980-х играли в клубе вместе с великим Йоханом Кройфом. А Ольсен и вовсе однажды разыграл с гением сумасшедший пенальти.

Французский перелом

Франция — Дания — 1:0

Гол: Платини, 78.

Франция: Батс, Баттистон, Босси, Ле Ру (Домерг, 60), Аморос, Тигана, Жиресс, Платини, Фернандез, Лякомб, Беллон.

Дания: Квист, Буск, М.Ольсен, Нильсен, Лербю, Бертельсен, Симонсен (Лауридсен, 46), Арнесен (Й.Ольсен, 79), Лаудруп, Элькьер, Берггрен.

Наказания: Аморос, 87. Й.Ольсен, 89 (предупреждения).

Судья: Рот (ФРГ).

12 июня 1984 года. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 47 570 зрителей.

У сборной Франции тогда была великая линия полузащиты («четыре мушкетера» — Платини, Тигана, Жиресс и Фернандес), очень крепкая оборона, но совершенно никудышние форварды. А у датчан оборона явно уступала в классе линиям атаки и полузащиты. То есть Пионтек подобрал в защиту крепких ребят, но первые минут двадцать Платини и Тигана возили их как котят. И это несмотря на то, что Берггрен пытался играть против Платини персонально. Казалось, разгрома не избежать, но потом датчане как-то незаметно отодвинули игру от своих ворот, а в середине первого тайма Элькьер вполне мог открыть счет — после его удара головой Батс с огромным трудом вытащил мяч из-под перекладины.

Игра не была грубой, но сзади по ногам охаживали и Платини, и Тигана, и Лербю. Закончилось это плохо: на 41-й минуте Симонсен и Ле Ру в центре поля одновременно бросились на мяч в подкате шипами вперед. Ноги тогда убирать было не принято. Неженок на поле не выпускали — били аккуратно, но больно. Шипы француза влетели в берцовую кость звездного датчанина, и раздался хруст, словно на дереве обломилась ветка. Это слышал весь стадион, тем не менее игра продолжалась еще 30 секунд, пока Квист не выбросил мяч в аут. Выбежавшие врачи констатировали перелом — скорчившийся от боли Аллан на носилках покинул поле в «главном матче своей жизни» (как он объявил перед этой встречей).

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По большому счету это был конец карьеры Симонсена. Для всех участников матча случившееся стало шоком. Большинство французов отлично помнило, как за два года до этого на ЧМ-1982 вратарь немцев Тони Шумахер сломал ногу Патрику Баттистону. У Ле Ру на фоне переживаний даже начало сводить ногу, и он был заменен в начале второго тайма. Весь игровой запал соперников ушел. То, что в итоге Платини все-таки забил, — чистая случайность. Накрывая передачу на Жиресса, Нильсен и Буск, словно кегли, повалились в своей штрафной. Упал и Берггрен — вся защита датчан оказалась на газоне, а мяч неожиданно отскочил к свободному Платини. Мишель тут же пробил, и после рикошета о голову Буска снаряд угодил точно в угол. Это был первый гол французской «десятки» на лучшем турнире в его жизни.

Югославский разрыв

Дания — Югославия — 5:0

Голы: Арнесен, 7 (1:0). Берггрен, 16 (2:0). Арнесен, 69 — с пенальти (3:0). Элькьер, 82 (4:0). Лауридсен, 84 (5:0).

Дания: Квист, Расмуссен (Сивебек, 61), Буск, М.Ольсен, Нильсен, Лербю, Бертельсен, Арнесен (Лауридсен, 79), Берггрен, Лаудруп, Элькьер.

Югославия: Ивкович, Милюс, Н.Стойкович, Катанец (Халилович, 55), Заец, Раданович, Вуйович, Гудель, Цветкович, Баждаревич (Д.Стойкович, 27), Сушич.

Наказания: нет.

Судья: Ламо Кастильо (Испания).

16 июня 1984 года. Лион. Стадион «Жерлан». 34 745 зрителей.

Буквально через месяц после ЧЕ-1984 сборная Югославии не поддержит советские санкции против Олимпиады в Лос-Анджелесе и займет на тех Играх третье место. Но турнир во Франции пока что единые юги провалили, и самым провальным для них оказался матч против датчан. Никто не знает, что приключилось с этой очень сильной командой в июне 1984-го, ведь ранее, в отборе ЧМ-1982, они дважды легко разминировали «датский динамит», а еще вынесли будущих чемпионов мира итальянцев со счетом 5:1. Накануне Евро балканцы в товарищеских матчах победили Испанию и Португалию, но потом в их игре что-то сломалось. Чем и воспользовались отошедшие от травмы Симонсена и поймавшие кураж скандинавы.

По большому счету сопротивление югославов закончилось к 17-й минуте, когда стараниями своего вратаря они пропустили два курьезных гола. Сначала Арнесен на правом фланге оббежал защитника, прострелил низом вдоль ворот, а Ивкович своими руками закинул мяч в сетку. А затем все тот же чудо-голкипер после подачи Элькьера неловко пропустил мяч, и Берггрен в борьбе с защитником буквально заковырял его в сетку. Югославия пыталась перегрузиться, выпустив уже на 27-й минуте юного Драгана Стойковича, но все попытки пробить Квиста оказались тщетными. А потом Дания вернула себе инициативу, и все стало понятно окончательно — оборона балканцев превратилась в решето.

Сначала Арнесен запорол выход один на один, а потом убежал Элькьер — его ударом в грудь остановил Гудель. Арнесен оформил приговор с пенальти, но это был еще не конец унижения. Элькьер не реализовал еще один выход, но вскоре исправился в результате быстрой комбинации — 4:0. Ну а под конец встречи вышедший на замену Лауридсен дальним ударом положил мяч в угол ворот соперников, на который было жалко смотреть. Эта победа стала самой крупной на том турнире, а датчане благодаря своему азарту и нежеланию «сушить счет» превратились в кумиров публики. Во всяком случае, той ее части, что не болела за Францию.

Бельгийское спасение

Дания — Бельгия — 3:2

Голы: Кулеманс, 26 (0:1). Веркаутерен, 38 (0:2). Арнесен, 41 — с пенальти (1:2). Брилле, 60 (2:2). Элькьер, 84 (3:2).

Дания: Квист, Расмуссен (Брилле, 56), Буск, М.Ольсен, Нильсен, Лербю, Бертельсен, Арнесен (Сивебек, 79), Лаудруп, Элькьер, Берггрен.

Бельгия: Пфафф, Грун, Клийстерс, Де Вольф, Веркаутерен (Вордекерс, 62), Вандерейккен, Класен (Кук, 46), Ванденберг, Кулеманс, Де Греф, Шифо.

Наказания: Де Греф, 62. Вандерейккен, 65 (предупреждения).

Судья: Прокоп (ГДР).

19 июня 1984 года. Страсбур. Стадион «Стад де ла Мено». 36 911 зрителей.

До нынешнего поколения Лукаку и Де Брейне это была самая сильная сборная Бельгии. Плеймейкер Винченцо Шифо был одним из самых креативных игроков тех лет, при этом команда оставалась очень грамотной и дисциплинированной. Фирменной фишкой бельгийцев тогда был искусственный офсайд, который в то время умели четко исполнять далеко не все. А еще у них был Людо Кук — склонный к травмам, но очень талантливый полузащитник «Интера», обладатель Кубка УЕФА с пушечным ударом. Через год после этого Евро он трагически погибнет в автокатастрофе.

В матче против Дании команде Ги Тиса была нужна только победа, тогда как Элькьера и К? устраивала и ничья. И это сыграло с датчанами злую шутку — потеря концентрации в конце первого тайма едва не стоила им полуфинала. Сначала Кулеманс из гущи игроков угодил в штангу, а от нее мяч влетел в ворота Квиста, а потом мы увидел чудо-гол Веркаутерена — через четыре года этот «парашют» повторит в финале Евро-1988 Марко ван Бастен. Если бы через три минуты после этого арбитр не поставил на «точку» после сноса в штрафной бельгийцев Элькьера, то, очень может быть, Дания поехала бы домой прямо из Страсбурга. Но удача снова была на стороне команды Пионтека — Арнесен снова точен с пенальти, и у датчан для возвращения есть еще 45 минут.

Когда в начале второго тайма Ванденберг не реализовал выход один на один, «динамиты» окончательно поверили, что футбольный бог в этот вечер на их стороне. И почти сразу Кеннет Брилле, только что вышедший на замену, головой сравнивает счет. А потом был прорыв Элькьера со своей половины поля. Сейчас бы мы написали «в стиле Марадоны», но до феноменального гола Диего в ворота сборной Англии оставалось еще два года. Пробежав с мячом 50 метров и сыграв в бильярд с защитниками, Пребен вывел Данию в полуфинал. Это было настоящее чудо и незабываемые эмоции.

Выстрел по воробьям

Дания — Испания — 1:1, пенальти — 4:5

Голы: Лербю, 7 (1:0). Маседа, 67 (1:1).

Серия пенальти: Брилле — 1:0. Сантильяна — 1:1. Й.Ольсен — 2:1. Сеньор — 2:2. Лаудруп — 3:2. Уркиага — 3:3. Лербю — 4:3. Виктор — 4:4. Элькьер — 4:4 (мимо), Сарабия — 4:5.

Дания: Квист, Сивебек, Буск, М.Ольсен (Брилле, 113), Нильсен, Лербю, Бертельсен, Арнесен (Й.Ольсен, 68), Лаудруп, Элькьер, Берггрен.

Испания: Арконада, Виктор, Камачо, Маседа, Сальва (Уркиага, 101), Сеньор, Хулио Альберто (Сарабия, 59), Гальего, Гордильо, Сантильяна, Карраско.

Наказания: Гордильо, 20. Сальва, 24. Виктор, 29. Берггрен, 71. Й.Ольсен, 74. Маседа, 87. Элькьер, 119. Арконада, 120 (предупреждения). Берггрен, 107 (удаление).

Судья: Кортни (Англия).

24 июня 1984 года. Лион. Стадион «Жерлан». 47 483 зрителя.

Испанцы не должны были играть на этом Евро. В отборе они проиграли решающий матч голландцам, за которых уже тогда выступали братья Де Бур, Райкард и Гуллит. В заключительной встрече квалификации «Ла Роха» могла спастись только в случае победы над Мальтой с невероятной разницей в 10 мячей. И, к потрясению всех, победила со счетом 11:1. Был большой скандал, но ничего доказать не удалось, и вместо симпатичных Нидерландов во Францию поехала унылая Испания, главной звездой которой был защитник «Реала» Хосе Антонио Камачо.

На групповом этапе финальной стадии испанцы вымучили две ничьи и победу со счетом 1:0 над ФРГ (решающий гол был забит Маседой на 90-й минуте). В 1/8 финала ЧМ-1986 Испания разделает Данию со счетом 5:1, причем четыре гола заколотит юный Бутрагеньо. Но в 1984-м Эмилио еще только начинал карьеру в «Реале», а игра его соотечественников во Франции была тихим ужасом. Возможно, этот факт, а также слишком эмоциональный матч с Бельгией не позволили датчанам показать в полуфинале ЧЕ-1984 то, на что они были способны. И еще их смутил быстрый гол Лербю с добивания на 7-й минуте.

Испания, хотя и имела некоторое преимущество по опасным моментам, играла очень грубо. До овертайма дело дошло в результате суматошного гола Антонио Маседы. А в дополнительное время за две желтые удалили Берггрена, и датчане доигрывали вдесятером. Элькьер спасал свою команду ценой порванных трусов, заменить которые он даже не подумал. А в послематчевых пенальти случалась настоящая драма. Четыре удара — четыре гола. Исполняет Лаудруп, но Арконада прыгает в правильный угол и отражает мяч. Однако судья заявляет, что испанский вратарь дернулся до удара, и в ответ на протесты предъявляет киперу желтую карточку. Микаэль перебивает — на этот раз Арконада не угадал.

При счете 4:4 пятый удар датчан наносил герой ЧЕ Элькьер. Но нервы у него не железные, и удар следует по воробьям. Симпатизировавший Дании английский арбитр, удивленный таким поворотом событий, даже выронил свисток. Пребена утешали всей командой, но Мануэль Сарабия был неумолим — 4:5. Испания вышла в финал, где ничего не смогла поделать против французского экспресса. А датское чудо на этом закончилось, хотя команду все равно встречали