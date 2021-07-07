Испания не разрушила проклятие второй серии пенальти на Евро

Статистические итоги полуфинала Евро-2020.

Сборная Испании уступила в полуфинале чемпионата Европы итальянцам (1:1, пен. — 2:4) и не смогла стать первой командой в истории, которой удалось выиграть две серии пенальти на одном Евро. Ранее испанцы лишили шанса войти в историю команду Швейцарии, которая, победив французов, не справилась с Унаи Симоном. В 1996 году вторые для себя серии пенальти проиграли англичане и французы, а в 2016-м — поляки.

Команды, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы. Фото «СЭ»

Испанцы впервые в истории проиграли полуфинальный матч чемпионата Европы. При этом пиренейцы только в одном матче из пяти добивались успеха в основное время, разгромив сборную России в 2008-м. В 1964-м Венгрия была дожата в дополнительной 30-минутке, а в 1984-м, 2012-м и 2021-м пришлось бить пенальти.

Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов Европы. Фото «СЭ»

Италия сравнялась с оппонентом по числу выходов в финал чемпионатов Европы. Любопытно, что итальянцы проходили дальше во всех матчах, которые растянулись на 120 минут. В 2000 и 2021 годах «Скуадра адзурра» лучше пробила пенальти, а в 1968-м прошла СССР благодаря удачному жребию. Единственное полуфинальное поражение Италии, кстати, нанесла советская команда, выигравшая в 1988 году со счетом 2:0.

Сборная Италии в полуфиналах чемпионатов Европы. Фото «СЭ»

По традиции официальная игра Испании и Италии прошла с малым количеством забитых мячей. Больше двух раз соперники отличились только в четвертьфинале ЧМ-1994 и разгромном для Италии финале Евро-2012. Кстати, та победа до сих пор остается для испанцев единственной добытой в основное время. Команда Роберто Манчини сократила отставание по выигранным сериям пенальти: на Евро-2008 и Кубке конфедераций-2013 успешнее 11-метровые била сборная Испании.