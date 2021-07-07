Спасение и трагедия Мораты. Он отвечал хейтерам голами, но так и не справился с давлением

Испанский нападающий проделал путь от героя нации до самого несчастного человека на Пиренеях.

«Завтра мы сыграем с Моратой и еще десятью футболистами», — эта фраза главного тренера сборной Испании Луиса Энрике могла стать символом «Красной фурии» на Евро-2020. Наставник защищал своего подопечного и от критики журналистов, и от жуткого хейта в соцсетях, где особо «одаренные» персонажи желали губившему голевые моменты форварду и его родным по-настоящему жутких вещей.

По упущенным шансам Мората на этом турнире долгое время был вне конкуренции, о чем во время полуфинала напомнил знаменитый в прошлом английский нападающий Алан Ширер. «У него уже должна быть «Золотая бутса» с теми шансами, что у него были», — заметил ветеран.

Понятно, что в этой фразе больше иронии, но как раз профессионалы понимали ценность Мораты. Как в прессинге, где двужильный и никогда не останавливающийся футболист «Ювентуса» готов пахать во имя интересов своей команды, так и в моментах, когда требуется продемонстрировать профильные навыки.

Когда Мората невероятным по красоте и точности ударом отправил мяч в ворота Хорватии и фактически решил судьбу самого безумного матча Евро-2020, еще один легендарный бомбардир прошлых лет Гари Линекер написал: «Мне нравится, что Луис Энрике доверяет Морате. И нравится, что Мората показал огромный средний палец всем тем, кто оскорблял его в соцсетях».

«Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий», — говорил тогда же Луис Энрике.

Казалось, во вторник Альваро провернет трюк еще раз, хотя игру ему пришлось начинать на скамейке запасных, так как тренерский штаб Испании решил обойтись без ярко выраженного центрального нападающего. Зато на поле с первых минут вышли сразу три футболиста, которых привычно видеть на флангах атаки. Но когда потребовалось спасть игру, со скамейки поднялся Мората и после элегантной «стеночки» с Дани Ольмо отправил мяч в сетку.

Кажется, в этот момент вся Испания готова была на коленях просить прощения у того, кто недавно раздражал значительную часть болельщиков. Тем более, Мората не только спас игру, но и вошел в историю «Красной фурии», как ее лучший снайпер на континентальных первенствах. После четвертьфинала он обошел Давида Вилью, а теперь — с шестью мячами на счету — оставил за спиной Фернандо Торреса.

И вряд ли нужно уточнять, что никто из этих знаменитых снайперов не забивал на Евро в трех матчах подряд. Мората вписал свое имя в историю испанского футбола, но в ней теперь будет значиться запись и о его роковом промахе. В этом и заключается уникальность спорта, что за какой-то час здесь можно проделать путь от спасителя до неудачника. Но в данном конкретном случае нет ничего неожиданного.

Прежде всего, по причине колоссального давления на игрока. Да, Альваро, как настоящий спортсмен, отвечал своим критикам и почти дотащил Испанию до финала. Однако он очень сильно переживал из-за травли в соцсетях и страдал, когда нападкам подвергалась семья. «Я не спал девять часов после игры с Польшей, получал угрозы, оскорбления в адрес моей семьи, слова, что мои дети умрут... Но я в порядке. Может быть, несколько лет назад меня бы это угнетало, и я бы провел несколько недель в изоляции от всего мира», — делился переживаниями Мората.

Те, кто писал страшные и жуткие вещи, теперь обязаны в полной мере разделить с Альваро вину за роковой для Испании промах. Кажется, он слишком сильно хотел ответить всем тем, кто смеялся и издевался над ним, и это стремление оказалось чрезмерным. И еще — не совсем логичным, если вспомнить, что на финише группового турнира Мората не забил 11-метровый в ворота Словакии, а в победной серии пенальти со Швейцарией не участвовал, так как был заменен. Как итог — совершенно невразумительный по исполнению удар, с которым считающийся грозой пенальтистов Джанлуиджи Доннарумма справился, словно на тренировке.

Джанлуиджи Доннарумма берет пенальти после удара Альваро Мораты. Фото AFP

Промахи, после которых серии заканчиваются, остаются в памяти навсегда. Весь мир знает про роковую осечку легендарного Роберто Баджо в финале ЧМ-1994, куда без голов Волшебного Хвостика Италия никогда бы не вышла, но далеко не каждый запомнил, что до этого свои попытки смазали Франко Барези и Даниеле Массаро. Про безобразный удар Дани Ольмо в самом начале серии тоже забудут, хотя после сэйва Унаи Симона у испанцев был шанс не только повести в счете, но и получить психологическое преимущество. А промах Мораты — это навсегда. Ему теперь с этим жить. И главное — не сломаться.