«Скуадра адзурра» и «Красная фурия» устроили великолепный спектакль на «Уэмбли», в котором удачнее оказались Роберто Манчини и Ко.

Евро-2020. 1/2 финала

Италия — Испания — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Кьеза, 60 (1:0). Мората, 80 (1:1).

Серия пенальти: Локателли — 0:0 (вратарь). Ольмо — 0:0 (мимо). Белотти — 1:0. Морено — 1:1. Бонуччи — 2:1. Тиагу Алькантара — 2:2. Бернардески — 3:2. Мората — 3:2 (вратарь). Жоржиньо — 4:2.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Толой, 74), Верратти (Пессина, 74), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85).

Испания: Симон, Аспиликуэта (М.Льоренте, 85), Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 109), Жорди Альба, Торрес (Мората, 62), Педри, Коке (Эрнандес, 70), Бускетс (Тиагу Алькантара, 106), Ольмо, Ойярсабаль (Морено, 70).

Предупреждения: Бускетс, 51. Толой, 98. Бонуччи, 118.

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Дингерт, Гиттельманн, Данкерт (все — Германия).

6 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли». 57811 зрителей.

Матч Италии с Испанией изначально обещал стать если не наиболее зрелищным на этом Евро, то самым насыщенным и динамичным. В итоге так и получилось — пока это лучшая встреча турнира по качеству футбола.

Предпосылки понятны — определенная стилистическая схожесть между двумя сборными есть. Обе хотят владеть мячом, обе практикуют высокий прессинг и контрпрессинг, и даже действуют по одинаковой схеме 4-3-3.

?? Predict who will shine for Italy at Wembley ?@azzurri | #ITA | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

Есть, конечно, и множество различий, в том числе — концептуальных. Италия действует так, потому что так хочет — такой стиль «Скуадре адзурре» три года целенаправленно ставил Манчини. Для Испании же это, скорее, необходимость, что признает и главный тренер Луис Энрике, а контроль мяча — не в последнюю очередь оборонительный инструмент. Что неудивительно при таком наборе центральных защитников.

Первые 10 минут казалось, что сейчас снова 2012 год — настолько мощным и доминирующим было владение «Красной фурии», которая по нескольку минут не отдавала мяч сопернику. Прессинг Италии? Нет, не слышали. Попытки розыгрыша низом от «адзурри» — забудьте.

Но постепенно соперники вернулись в 2021-й. Все же девять лет назад у «Ла Рохи» в запасе сидели такие ребята, как Сеск Фабрегас и Санти Касорла — просто потому, что имелись люди еще сильнее. Теперь приходится довольствоваться Коке, Педри, Микелем Ойярсабалем и Дани Ольмо в старте...

Италия адаптировалась довольно быстро. Как и обычно, перегружала левую половину поля и разыгрывала там стеночки и треугольники, разбивая испанский прессинг. А когда получалось освободить от опеки Леонардо Бонуччи, тот сразу же кидал длинные передачи за спины защитникам — Чиро Иммобиле и Федерико Кьеза все время находились на низком старте.

Совершенно не смущало даже то, что до 43-й минуты у «Скуадра адзурра» не нанесла ни одного удара по воротам. Это вообще мало о чем говорящий показатель. Выход на ворота Эмерсона, когда Иммобиле затянул с решением, стоил трех испанских ударов куда-то в молоко. А его удар в штангу, пожалуй, равноценен моменту с попыткой Ольмо, когда потащил Джанлуиджи Доннарумма.

При этом нельзя сказать, что Италия контролировала игру — это стало бы преувеличением. Но матч точно не был односторонним, как и все предыдущие с участием Испании на турнире. Шел настоящий футбол на встречных курсах.

Ну а первые 17 минут второго тайма, до гола Кьезы — чистый восторг. Классный и мощный обоюдный прессинг, а потом быстрые атаки. Не лучший, кстати, сценарий для «адзурри», учитывая, что Джорджо Кьеллини и Бонуччи не так хороши на больших пространствах против разогнавшихся соперников. Но именно Италия лучше распорядилась своим шансом — момент Серхио Бускетса казался ничуть не хуже, чем у Кьезы.

Отчасти даже жаль, что случился этот гол, который, безусловно, поменял рисунок игры — такой интенсивной и обоюдоострой, как в эти 17 минут, она уже не продолжилась. Но все равно оставалась классной. Луис Энрике увеличивал антропометрию, выпуская Альваро Морату, Жерара Морено и Родри. Манчини реагировал, бросая на поле Рафаэля Толоя на нейтрализацию Жорди Альбы.

В какой-то момент ударов в створ у «Скуадры адзурры» стало даже больше при всей спорности этого показателя для понимания картины игры. И символично, что Испания забила не в результате какого-то позиционного давления, а после быстрой атаки по центру.

А вот потом начал сказываться эффект от замен Манчини — негативный. Тот же Андреа Белотти хорош в качестве таргетмена, когда нужно обороняться, но в быструю атаку с ним не убежишь, в прессинге он тоже не так продуктивен. Так что на протяжении большей части овертайма Италия работала и терпела. Хотя к ее чести, не отказывалась от попыток розыгрыша низом.

Ну а в серии пенальти подтвердилась традиция — еще ни одна команда в истории Евро не побеждала в двух сериях подряд. Не смогла и Испания.

? The winning moment for Jorginho and Italy! ???#EURO2020 pic.twitter.com/iX3c2KKa92 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

Пусть у Италии исторически тоже сложные отношения с 11-метровыми, на этот раз все сложилось в ее пользу.

При этом обоим соперникам хочется сказать «спасибо» за великолепное зрелище.

Браво, Испания!

Брависсимо, Италия!!!